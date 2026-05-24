Kịch bản nghẹt thở vòng cuối Ngoại hạng Anh: MU là 'cứu cánh' để Chelsea giành vé dự Europa League Chelsea cần đánh bại Sunderland và hy vọng MU cản bước Brighton tại vòng 38 Ngoại hạng Anh để chiếm vị trí thứ 7, chính thức giành suất tham dự Europa League.

Vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một kịch bản kịch tính khi Chelsea buộc phải chiến đấu cho tấm vé trở lại đấu trường châu lục. Trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị bước vào chương mới dưới thời Xabi Alonso, chuyến làm khách tới sân Stadium of Light của Sunderland không chỉ là một trận đấu thủ tục, mà là lời giải cho bài toán chiến lược về tương lai của The Blues tại châu Âu.

Chelsea quyết tâm lấy 3 điểm trước Sunderland.

Kịch bản nghẹt thở ngày hạ màn

Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí tối thiểu để đội bóng thành London có thể tham dự UEFA Conference League mùa tới. Tuy nhiên, mục tiêu của Chelsea rõ ràng là tấm vé tham dự Europa League đầy danh giá hơn.

Với khoảng cách chỉ là 1 điểm so với Brighton, Chelsea hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ 7 nếu hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, họ buộc phải giành trọn 3 điểm trước Sunderland. Thứ hai, họ cần Manchester United giành kết quả có lợi (thắng hoặc hòa) trong cuộc đối đầu trực tiếp với Brighton.

Nếu kịch bản này xảy ra, Chelsea với hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7 so với +3 của Brentford) sẽ chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 7. Ngược lại, nếu thất bại trước Sunderland, chính đối thủ này sẽ vượt mặt The Blues, khiến đội bóng thành London chính thức trắng tay tại đấu trường châu Âu mùa sau.

Huấn luyện viên McFarlane nhấn mạnh: "Chúng tôi cần một cú hích cuối cùng để giành lấy 3 điểm và thăng tiến trên bảng xếp hạng. Sunderland là một đối thủ mạnh, và chúng tôi phải đạt phong độ cao nhất để giành chiến thắng".

Lợi ích tài chính và sức hút thương hiệu

BXH 10 vị trí dẫn đầu NHA trước vòng 38.

Việc góp mặt tại Europa League hay Conference League không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mang lại giá trị kinh tế khổng lồ. Tiền bản quyền truyền hình từ UEFA và các khoản thưởng thành tích là nguồn thu quan trọng giúp Chelsea cân bằng ngân sách sau những kỳ chuyển nhượng chi tiêu kỷ lục dưới thời chủ tịch Todd Boehly.

Về mặt chuyên môn, đây là môi trường lý tưởng để Xabi Alonso rèn quân. Đấu trường châu Âu với những đối thủ đa dạng sẽ giúp ông phát hiện các khiếm khuyết trong hệ thống chiến thuật nhanh chóng hơn. Quan trọng hơn, tấm vé châu Âu là "thỏi nam châm" để giữ chân những ngôi sao như Enzo Fernandez, Reece James và thu hút các tân binh đẳng cấp thế giới.

Manchester United: 'Cứu cánh' bất ngờ của The Blues

MU chạm trán Brighton ở vòng 38 Ngoại hạng Anh.

Trong kịch bản này, Manchester United vô tình trở thành hy vọng lớn nhất của Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick từ tháng 1, Quỷ đỏ đã lột xác mạnh mẽ với 11 chiến thắng sau 16 trận tại Ngoại hạng Anh, vững vàng trong top 3. Sự thoải mái về mặt tâm lý sau khi chắc suất dự Champions League giúp MU trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Điểm tựa lớn nhất của MU lúc này là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện có 20 đường kiến tạo và chỉ cần thêm một lần dọn cỗ nữa để phá vỡ kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh của Kevin De Bruyne và Thierry Henry. Động lực cá nhân của Fernandes kết thúc mùa giải bằng một kỷ lục lịch sử sẽ là mối đe dọa trực tiếp cho tham vọng của Brighton.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, MU được đánh giá cao hơn Brighton. Một chiến thắng hoặc kết quả hòa của Quỷ đỏ tại sân Amex sẽ là cái kết đẹp, không chỉ cho MU mà còn mở ra cánh cửa châu Âu cho Chelsea nếu họ hoàn thành nhiệm vụ tại Stadium of Light.