Kịch bản nghiệt ngã Birmingham 2008 đe dọa giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal Sau trận hòa Wolves đầy cay đắng, Arsenal đang đối mặt với những thống kê tương đồng đáng sợ như mùa giải sụp đổ 2007-2008 dưới thời HLV Arsene Wenger.

Trận hòa đầy kịch tính trước Wolves tại vùng West Midlands không chỉ khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm quý giá mà còn gợi lại một trong những ký ức đau đớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Những con số thống kê hiện tại đang tái hiện lại kịch bản của mùa giải 2007-2008 một cách kỳ lạ, thời điểm mà đoàn quân của Arsene Wenger sụp đổ dù đã dẫn đầu bảng với khoảng cách 5 điểm sau 26 vòng đấu.

Khả năng đua vô địch của Arsenal đang bị đặt dấu hỏi.

Bi kịch Birmingham và sự sụp đổ của thế hệ 2008

Quay ngược thời gian về năm 2008, Arsenal khi đó đang bay cao với 63 điểm, bỏ xa Manchester United của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến ở vòng đấu thứ 27 trong chuyến làm khách tới Birmingham City. Đó là một buổi chiều ám ảnh với chấn thương kinh hoàng của Eduardo và chiếc thẻ đỏ của đối thủ.

Dù Theo Walcott đã ghi bàn đưa đội nhà dẫn 2-1, nhưng sai lầm tai hại của Gael Clichy ở phút 95 đã biếu cho James McFadden quả phạt đền gỡ hòa. Hình ảnh đội trưởng William Gallas ngồi bệt xuống sân trong sự thẫn thờ sau trận đấu năm ấy đã trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ tinh thần của Pháo thủ, khiến họ chỉ về đích thứ ba chung cuộc.

Sự trùng hợp kỳ lạ tại West Midlands

Mười tám năm sau, kịch bản ấy dường như đang được viết lại từng chi tiết. Cũng tại vùng West Midlands, Arsenal đối đầu với Wolves – đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Pháo thủ cũng dẫn trước 2-1 khi đồng hồ điểm sang những phút bù giờ, nhưng bi kịch lại ập đến.

Ở phút 94, hậu vệ Riccardo Calafiori vô tình phản lưới nhà sau cú sút của Tom Edozie, tước đi chiến thắng của Arsenal. Dù hành động Gabriel Jesus xô đẩy Yerson Mosquera không kịch tính như Gallas năm xưa, nó vẫn phản ánh chung một trạng thái choáng váng và thất vọng tột độ ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Arsenal có nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt.

Thách thức bản lĩnh trước áp lực từ Manchester City

Hệ quả của hai trận hòa này giống nhau đến rùng mình. Năm 2008, khoảng cách của Arsenal bị thu hẹp xuống còn 3 điểm. Hiện tại, Manchester City đang đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm nếu họ thắng trận đá bù. Sự lo lắng càng có cơ sở khi nhìn vào phong độ gần đây của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Arsenal của năm 2008 chỉ thắng 1 trong 7 trận tiếp theo sau cú sốc Birmingham và để mất ngôi đầu vào tay Manchester United. Trong khi đó, lứa cầu thủ hiện tại cũng đang chật vật với chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất. Áp lực sẽ càng nặng nề hơn khi trước mắt họ là lịch thi đấu khắc nghiệt với trận derby Bắc London, cuộc tiếp đón Chelsea và chuyến làm khách đến sân Etihad của Manchester City vào ngày 18/4.

Tương lai vẫn nằm trong tay quyền tự quyết của Arsenal. Họ cần ngay lập tức chứng minh bản lĩnh để xua tan những bóng ma quá khứ và giải cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh đã kéo dài 22 năm.