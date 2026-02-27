Kịch bản nhánh tử thần vòng 1/8 Champions League: Man City đối đầu Real Madrid? Lễ bốc thăm ngày 27/2 có thể kích hoạt loạt trận chung kết sớm khi Manchester City đối mặt Real Madrid, trong khi Barcelona có nguy cơ tái ngộ đầy duyên nợ với PSG.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra vào ngày 27/2 tới đây đang trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu khi các quy tắc phân nhánh mới có thể tạo ra một "nhánh tử thần" đầy khắc nghiệt. Theo phân tích về thứ hạng vòng phân hạng, Manchester City và Real Madrid đang đứng trước khả năng phải loại nhau ngay từ vòng knock-out đầu tiên.

Có thể xuất hiện "nhánh tử thần" sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League.

Đại chiến Man City - Real Madrid và những duyên nợ tàn khốc

Theo quy tắc bốc thăm, Manchester City (đội xếp thứ 8 ở vòng phân hạng) sẽ được xếp cặp đối đầu với Real Madrid hoặc hiện tượng Bodo/Glimt. Nếu lá thăm may rủi đưa nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh đụng độ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp hai thế lực này chạm trán nhau tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Việc một trong hai ứng viên vô địch hàng đầu phải dừng bước ngay từ tháng 3 sẽ là cú sốc lớn cho người hâm mộ. Sự khốc liệt chưa dừng lại ở đó khi nhánh đấu này có thể thu nạp thêm cặp đấu giữa Barcelona và PSG. Barcelona (xếp thứ 5 vòng phân hạng) sẽ gặp PSG hoặc Newcastle, hứa hẹn tái hiện những màn so tài kịch tính trong lịch sử Champions League.

Real và Man City có thể lại đối đầu nhau.

Cơ hội bứt phá cho Arsenal và Bayern Munich

Trong khi một phía của sơ đồ thi đấu có thể tập trung toàn bộ các "ông lớn" như Man City, Real Madrid, Barcelona, PSG hay thậm chí là Liverpool và Arsenal, thì phía ngược lại sẽ mở ra con đường thuận lợi cho các đội bóng khác. Đáng chú ý, Bayern Munich và Arsenal đang đứng trước cơ hội sở hữu lịch trình dễ thở hơn.

Cả hai đội bóng này đều được đánh giá ở cửa trên khi chỉ phải gặp đối thủ tiềm năng là Bayer Leverkusen hoặc Atalanta. Đặc biệt đối với Arsenal - đội dẫn đầu giai đoạn vòng phân hạng - việc tránh được nhánh đấu có sự hiện diện của Man City hay Real Madrid sẽ là bước đệm quan trọng để thầy trò HLV Mikel Arteta hiện thực hóa giấc mơ Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Thách thức của Liverpool và hành trình đến Budapest

Liverpool cũng đang đối diện với những bài toán chiến thuật hóc búa. Viễn cảnh phải chạm trán Atletico Madrid mang lại nhiều lo ngại cho đại diện nước Anh, bởi phong cách chơi rực lửa và kỷ luật của HLV Diego Simeone từng khiến The Kop phải ôm hận cũng tại vòng 1/8 mùa giải 2019/20.

Nhìn chung, kết quả bốc thăm ngày 27/2 không chỉ xác định các cặp đấu đơn lẻ mà còn định đoạt cục diện của toàn bộ mùa giải. Liệu các ứng viên vô địch sẽ được chia đều để tạo sự cân bằng, hay một cuộc thanh trừng giữa các CLB hàng đầu sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến? Mọi kịch bản đều đang hướng tới trận chung kết tại Budapest vào tháng 5/2026, hứa hẹn một trong những mùa giải kịch tính nhất lịch sử giải đấu.