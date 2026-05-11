Kịch bản U17 Việt Nam giành vé dự World Cup 2026: Quyền tự quyết trong tay Dù vừa để thua U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn rộng cửa tiến vào tứ kết giải U17 châu Á và giành suất dự World Cup nếu đánh bại U17 UAE ở lượt cuối.

U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để góp mặt tại đấu trường thế giới. Bất chấp thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á, cánh cửa tiến vào vòng tứ kết — đồng nghĩa với tấm vé dự U17 World Cup 2026 — vẫn đang rộng mở đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Cục diện bảng C và quyền tự quyết của U17 Việt Nam

Trận thua trước U17 Hàn Quốc là một kết quả đáng tiếc khi các cầu thủ trẻ Việt Nam đã duy trì lợi thế dẫn bàn đến tận phút 84 nhờ pha lập công của Sỹ Bách. Tuy nhiên, sự hụt hơi trong những phút cuối đã khiến đội bóng áo đỏ phải nhận những bàn thua liên tiếp. Dù vậy, cơ hội đi tiếp vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam sẽ cần đánh bại U17 UAE.

Sau hai lượt trận, U17 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen hiện có cùng 3 điểm, nhưng đội bóng của HLV Roland xếp trên nhờ ưu thế về chỉ số đối đầu trực tiếp. U17 UAE đứng cuối bảng với 1 điểm, nhưng đây là đối thủ không thể xem thường khi họ từng cầm hòa U17 Hàn Quốc.

Kịch bản giành vé trực tiếp: Chiến thắng là mệnh lệnh

Phương án đơn giản và chắc chắn nhất đối với U17 Việt Nam là đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối cùng. Với 6 điểm có được, Việt Nam chắc chắn sẽ giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C để vào tứ kết. Theo quy định, tám đội bóng mạnh nhất tại giải U17 châu Á lần này sẽ chính thức đại diện cho châu lục tham dự U17 World Cup 2026.

Thậm chí, U17 Việt Nam có thể chiếm ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng trước UAE, đồng thời U17 Hàn Quốc sảy chân trước U17 Yemen trong trận đấu cùng giờ.

Các trường hợp rủi ro khi hòa hoặc thua

Trong trường hợp chỉ giành được 1 điểm trước U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 4 điểm và phải phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu còn lại. Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U17 Yemen, Việt Nam sẽ đi tiếp với vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, nếu U17 Yemen đánh bại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ ba do kém Hàn Quốc về thành tích đối đầu, lúc này hy vọng sẽ chỉ còn trông chờ vào suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Kịch bản tồi tệ nhất là một thất bại trước U17 UAE. Khi đó, thầy trò HLV Roland sẽ đánh mất quyền tự quyết và đối diện với nguy cơ cực cao phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Trận chiến sinh tử

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE mang tính chất của một trận chung kết thực sự cho tấm vé World Cup. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 14/5. Đây là thời điểm để các cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh, rút kinh nghiệm từ những sai lầm ở phút cuối trong trận gặp Hàn Quốc để hoàn thành mục tiêu lịch sử cho bóng đá nước nhà.