Kịch bản vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal hay Man City sẽ đăng quang vào trung tuần tháng 5? Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất khi Arsenal hơn Man City 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Ngôi vương có thể được quyết định sớm vào ngày 13/5 hoặc 18/5.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đang bước vào giai đoạn kịch tính với thế giằng co nghẹt thở giữa Arsenal và Man City. Hiện tại, Arsenal đang tạm nắm lợi thế về điểm số khi hơn đối thủ 3 điểm. Tuy nhiên, việc đoàn quân của Mikel Arteta thi đấu nhiều hơn một trận khiến khoảng cách này trở nên cực kỳ mong manh trong bối cảnh giải đấu chỉ còn vài vòng đấu cuối.

Arsenal và cơ hội đăng quang sớm vào ngày 13/5

Xét trên lý thuyết toán học, Arsenal có thể chính thức lên ngôi vô địch ngay từ ngày 13/5. Đây là kịch bản trong mơ đối với những người hâm mộ đội bóng Bắc London, nhưng nó đòi hỏi một chuỗi điều kiện ngặt nghèo xảy ra cùng lúc.

Arsenal vẫn đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút.

Để đạt được mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là Arsenal phải giành trọn 6 điểm tuyệt đối trong hai cuộc đối đầu với Fulham và West Ham. Song song đó, họ cần một "cú sốc" từ phía Man City. Nếu đoàn quân của Pep Guardiola bất ngờ sảy chân và thất bại trong cả hai trận gặp Everton và Brentford, khoảng cách giữa hai đội sẽ được nới rộng lên thành 9 điểm.

Tại thời điểm đó, nếu Man City tiếp tục không thể giành chiến thắng trước Crystal Palace, chức vô địch sẽ chính thức thuộc về Arsenal mà không cần quan tâm đến kết quả của những vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng kịch bản này khó có khả năng xảy ra, bởi Man City luôn thể hiện bản lĩnh cực kỳ vững vàng và hiếm khi để thua liên tiếp trong giai đoạn nước rút.

Man City và tham vọng bảo vệ ngôi vương vào ngày 18/5

Ở chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch Man City cũng có con đường riêng để định đoạt số phận giải đấu sớm hơn dự kiến. Mốc thời gian được xác định là ngày 18/5, dựa trên lịch thi đấu bù và phong độ hủy diệt của họ trong thời gian qua.

Điều kiện để Man City đăng quang sớm là Arsenal phải gục ngã trong cả hai trận gặp Fulham và West Ham. Trong khi đó, City cần tận dụng tối đa cơ hội để giành chiến thắng trước Everton, Brentford và Crystal Palace. Nếu các biến số này xảy ra, áp lực ngàn cân sẽ dồn lên Arsenal trong trận gặp Burnley. Một kết quả không thắng của Pháo thủ tại đây sẽ dọn đường cho Man City lên ngôi vương.

Đáng chú ý, ngay cả khi Man City không toàn thắng (hòa một trong ba trận kể trên), họ vẫn có thể đăng quang sớm nếu Arsenal tiếp tục thất bại trước Burnley. Điều này cho thấy cục diện cuộc đua có thể xoay chuyển chỉ trong một vài khoảnh khắc, đặc biệt khi lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực của các trụ cột.

Sự ổn định và bản lĩnh trong giai đoạn then chốt

Man City bứt lên cực nhanh trong một tháng qua.

Dù các kịch bản vô địch sớm được đưa ra, giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng cuộc đua sẽ phải kéo dài đến tận vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Arsenal đang khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hai thập kỷ, trong khi Man City muốn khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại xứ sở sương mù.

Nếu mọi kịch bản đăng quang sớm đều không xảy ra, ngày hạ màn Ngoại hạng Anh sẽ trở thành một bữa tiệc bóng đá thực sự. Ở vòng cuối, Man City sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, trong khi Arsenal phải hành quân đến làm khách của Crystal Palace. Đây là thời điểm mà mọi sai lầm đều không có cơ hội sửa chữa, và bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được thử thách đến giây phút cuối cùng của trận đấu.

Nhìn tổng thể, cuộc đua năm nay không chỉ là sự cạnh tranh về mặt điểm số hay hiệu số bàn thắng bại, mà còn là bài kiểm tra về sức chịu đựng tâm lý. Arsenal có sức trẻ và khát khao, nhưng Man City lại sở hữu DNA chiến thắng và kinh nghiệm trận mạc dày dặn dưới thời Pep Guardiola. Chính sự cân bằng này đã biến Ngoại hạng Anh trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nơi mà mọi kịch bản vẫn còn bỏ ngỏ cho đến tiếng còi mãn cuộc cuối cùng.