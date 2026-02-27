Kịch bản vòng 1/8 Champions League 2025/26: Real Madrid có thể tái ngộ Man City Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League hứa hẹn kịch tính với 50% khả năng Real Madrid đụng độ Man City, cùng viễn cảnh Barcelona đối đầu PSG hoặc Chelsea.

Vòng play-off Champions League 2025/26 đã chính thức khép lại với những cơn địa chấn lớn khi hai đại diện hùng mạnh của bóng đá Italia là Inter Milan và Juventus đều bị loại. Hiện tại, 16 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu đã lộ diện, sẵn sàng cho cuộc đua đến chức vô địch tại Munich. Dựa trên thể thức phân nhánh mới của UEFA, kịch bản về những trận "chung kết sớm" đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tâm điểm Real Madrid vs Manchester City: Xác suất 50%

Theo quy định phân cặp của UEFA, tâm điểm của lễ bốc thăm vòng 1/8 đang đổ dồn về cặp đấu đầy duyên nợ giữa Real Madrid và Manchester City. Hệ thống phân nhánh quy định nhóm hạt giống số 7/8, bao gồm Man City và Sporting CP, sẽ được bốc thăm để đối đầu với nhóm các đội không hạt giống gồm Real Madrid và Bodo/Glimt.

Real sẽ tái ngộ Man City sau lễ bốc thăm?

Điều này đồng nghĩa với việc Pep Guardiola có tới 50% khả năng phải tái ngộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngay tại vòng knock-out đầu tiên. Đây là viễn cảnh khiến cả châu Âu vừa phấn khích vừa e ngại. Real Madrid, dù phải đi tiếp thông qua vòng play-off, vẫn luôn giữ vững vị thế "ông vua" Champions League với bản lĩnh và ADN chiến thắng khó lường.

Ngược lại, Manchester City vẫn duy trì hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng đáng sợ. Đáng chú ý, ở vòng phân hạng trước đó, đại diện nước Anh đã đánh bại Real Madrid ngay tại thánh địa Bernabeu. Nếu lá thăm may rủi đưa họ gặp nhau, đây chắc chắn sẽ là cặp đấu rực lửa nhất. Trong trường hợp tránh được Real Madrid, Man City sẽ chỉ phải đối đầu với Bodo/Glimt - một thử thách được đánh giá là dễ thở hơn nhiều.

Duyên nợ PSG và cuộc đối đầu tiềm năng với Barcelona

Ở một nhánh đấu khác, sức nóng không hề kém cạnh khi nhóm hạt giống số 5/6 gồm Barcelona và Chelsea sẽ chạm trán với một trong hai đối thủ: Paris Saint-Germain (PSG) hoặc Newcastle United. Kịch bản PSG tái ngộ Barcelona đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của giới mộ điệu.

Nhánh đấu từ vòng 1/8 đến chung kết Champions League mùa này.

PSG từng lội ngược dòng đánh bại đội bóng xứ Catalan ngay trên đất Tây Ban Nha ở vòng phân hạng mùa này. Một cuộc tái đấu ở thể thức loại trực tiếp sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Barcelona đòi lại món nợ cũ. Nếu không gặp Barcelona, PSG sẽ đối mặt với Chelsea - một đối thủ vốn mang nhiều duyên nợ với họ tại đấu trường châu lục trong thập kỷ qua.

Trong khi đó, Newcastle United - đại diện Premier League vừa vượt qua vòng play-off - sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại khi chắc chắn đụng độ Barcelona hoặc Chelsea. Dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm của "Chích chòe" vẫn là một ẩn số thú vị tại vòng đấu này.

Arsenal, Bayern Munich và những ẩn số khó lường

Nhóm hạt giống số 1/2, bao gồm Arsenal và Bayern Munich, sẽ đối đầu với Atalanta hoặc Bayer Leverkusen. Arsenal, với tư cách là đội đứng đầu vòng phân hạng, đang thể hiện một phong độ hủy diệt nhưng họ cần đặc biệt thận trọng. Cả Bayer Leverkusen của Xabi Alonso lẫn Atalanta đều là những đội bóng sở hữu lối chơi chiến thuật hiện đại và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Arsenal là ứng cử viên ở Champions League mùa này.

Tương tự, Liverpool và Tottenham (thuộc nhóm 3/4) sẽ phải dè chừng trước Atletico Madrid hoặc Galatasaray. Đội bóng của Diego Simeone luôn là một "hòn đá tảng" thực thụ tại vòng knock-out với lối chơi phòng ngự lỳ lợm. Trong khi đó, việc phải làm khách tại "chảo lửa" của Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho bất kỳ đại diện nước Anh nào.

Thể thức mới: Không còn sự bảo vệ quốc gia

Một điểm mới mang tính đột phá của vòng 1/8 năm nay là UEFA không còn áp dụng quy tắc bảo vệ các đội cùng quốc gia. Điều này mở ra khả năng về những trận "nội chiến" rực lửa mà trước đây chỉ thường xuất hiện từ vòng tứ kết trở đi. Người hâm mộ có thể chứng kiến Chelsea đụng độ Newcastle, tạo nên trận derby Premier League rực lửa, hoặc Bayern Munich phải loại chính người anh em Bayer Leverkusen để tranh vé đi tiếp.

Lễ bốc thăm định đoạt số phận của các câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 27/2 (giờ Việt Nam) tại Nyon, Thụy Sĩ. Với sự hiện diện của những tên tuổi hàng đầu và thể thức mới đầy rủi ro, vòng 1/8 Champions League 2025/26 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn, kịch tính và đầy bất ngờ.