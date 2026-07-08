Kịch bản World Cup 2026: Pháp và Anh tái đấu ở chung kết, kỷ nguyên Deschamps lên đỉnh? Vòng tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn những cuộc đối đầu rực lửa khi các đội chủ nhà đều đã rời cuộc chơi. Giới chuyên gia dự đoán một trận chung kết lịch sử giữa Pháp và Anh, nơi bản lĩnh của Les Bleus sẽ khuất phục Tam Sư.

World Cup 2026 đang tiến tới giai đoạn khốc liệt nhất khi danh sách 8 đội bóng xuất sắc nhất đã lộ diện. Sau sự rời đi đầy bất ngờ của cả ba quốc gia chủ nhà ngay từ vòng 16 đội, sân khấu chính giờ đây thuộc về những thế lực truyền thống của bóng đá thế giới. Đây là thời điểm mà bản lĩnh, chiều sâu đội hình và những điều chỉnh chiến thuật bậc thầy sẽ định đoạt chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá.

4 trong số 8 đội bóng ưu tú cạnh tranh từ vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Cục diện tứ kết: Bản lĩnh của những gã khổng lồ

Theo phân tích từ giới chuyên môn, vòng tứ kết sẽ là nơi phân tách rõ rệt giữa những hiện tượng và các ứng viên vô địch thực thụ. Tại cặp đấu đầu tiên, Pháp được dự báo sẽ chấm dứt hành trình của Morocco. Dù đại diện châu Phi đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công, nhưng những sơ hở nơi hàng thủ và sự suy giảm thể lực ở giai đoạn cuối giải sẽ là miếng mồi ngon cho các chân sút thượng hạng của Les Bleus. Một chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng là kịch bản khả thi nhất.

Trong khi đó, Tây Ban Nha với sự thống trị của bộ đôi Pedri và Rodri ở tuyến giữa dự kiến sẽ bóp nghẹt lối chơi của Bỉ. Sức ép nghẹt thở từ khả năng kiểm soát bóng của La Roja sẽ khiến đội bóng của Rudi Garcia khó lòng tạo nên bất ngờ, với tỷ số dự đoán là 2-0 nghiêng về đại diện xứ đấu bò.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào màn so tài giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới: Harry Kane và Erling Haaland. Dù Na Uy sở hữu một Martin Odegaard đầy sáng tạo, nhưng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của dàn sao Anh dưới thời Thomas Tuchel được kỳ vọng sẽ giúp họ vượt qua thử thách với thắng lợi sát nút 2-1. Ở cặp đấu còn lại, Argentina dù vẫn phụ thuộc nhiều vào Lionel Messi nhưng sẽ biết cách chắt chiu cơ hội để vượt qua một Thụy Sĩ kỷ luật với tỷ số tối thiểu 1-0.

Các nhánh đấu tứ kết được dự đoán căng thẳng và kịch tính. (Ảnh: Sportingnews)

Bán kết rực lửa: Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

Vòng bán kết dự kiến sẽ chứng kiến hai cuộc thư hùng đỉnh cao giữa những nền bóng đá đầy duyên nợ. Pháp và Tây Ban Nha sẽ tái hiện trận bán kết Euro 2024. Điểm mấu chốt nằm ở sự sắc bén của hàng công; trong khi Tây Ban Nha có thể gặp khó khi Lamine Yamal chưa đạt trạng thái sung mãn nhất, thì Kylian Mbappe và các đồng đội lại đang ở độ chín của sự nghiệp. Pháp được dự đoán sẽ giành vé vào chung kết sau 120 phút nghẹt thở với tỷ số 2-1.

Ở nhánh còn lại, cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina hứa hẹn mang đến một bữa tiệc bóng đá tấn công. Nền tảng thể lực dồi dào và sức trẻ của Tam Sư ở giai đoạn cuối giải đấu được xem là lợi thế then chốt để khuất phục một Argentina đang dần bộc lộ những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Kết quả 3-2 nghiêng về tuyển Anh sẽ thiết lập nên trận chung kết trong mơ của bóng đá châu Âu.

Chung kết lịch sử: Sự thống trị của người Pháp

Trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được kỳ vọng là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Pháp và Anh. Đây là cơ hội để Harry Kane và các đồng đội phục thù thất bại tại Qatar 4 năm trước. Tuy nhiên, thách thức là cực lớn khi huấn luyện viên Didier Deschamps đang sở hữu một tập thể có chiều sâu đáng kinh ngạc, nơi những quân bài dự bị cũng đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu.

Giới chuyên môn nhận định, dù tuyển Anh sẽ thi đấu quả cảm, nhưng sự già rơ và khả năng tận dụng sai lầm đối phương của Pháp sẽ giúp họ lên ngôi vương một lần nữa. Với tỷ số dự đoán 3-1, Les Bleus có thể sẽ khiến Tam Sư phải nhận thất bại thứ 3 trong các trận chung kết giải đấu lớn chỉ trong vòng 6 năm, khẳng định vị thế đế chế bóng đá số một hành tinh trong kỷ nguyên hiện đại.