Kidderminster Harriers 2-1 Solihull Moors: Kidderminster Harriers giành chiến thắng Kidderminster Harriers cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Solihull Moors tại Aggborough, 21h00 ngày 17/10/2026, trong khi đối thủ thắng 3 trong 5 trận gần nhất.

Kidderminster Harriers 2 - 1 Solihull Moors Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kidderminster Harriers tiếp đón Solihull Moors.

12' Solihull Moors ép sân Cầm bóng: Kidderminster Harriers 37% - 63% Solihull Moors, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0.

15' BÀN THẮNG! Kidderminster Harriers (1-0) Phút 15': (Kidderminster Harriers) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' Kidderminster Harriers ép sân Cầm bóng: Kidderminster Harriers 59% - 41% Solihull Moors, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kidderminster Harriers 50% - 50% Solihull Moors, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kidderminster Harriers 48% - 52% Solihull Moors, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3.

52' BÀN THẮNG! Kidderminster Harriers (2-0) Phút 52': (Kidderminster Harriers) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

58' BÀN THẮNG! Solihull Moors (2-1) Phút 58': (Solihull Moors) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kidderminster Harriers 44% - 56% Solihull Moors, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 5.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kidderminster Harriers 46% - 54% Solihull Moors, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 5.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kidderminster Harriers 48% - 52% Solihull Moors, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 5.

KT Kết thúc: Kidderminster Harriers 2-1 Solihull Moors Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:53 17/10/2026

Kidderminster Harriers Thống kê Solihull Moors 47% Kiểm soát bóng 53% 9 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5

Kidderminster Harriers cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón Solihull Moors trên sân Aggborough lúc 21h00 ngày 17/10/2026. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi khách đang có nhịp độ kết quả tích cực hơn hẳn.

Kidderminster Harriers mang theo áp lực giải tỏa

Phong độ của Kidderminster Harriers là điểm khiến trận đấu này mang nhiều sức nặng với đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, họ hòa 3 trận và thua 2 trận, không có chiến thắng nào để làm điểm tựa tinh thần.

Điểm đáng chú ý là chuỗi kết quả này không toàn thất bại. Việc hòa 3 trong 5 lần gần nhất cho thấy đội bóng vẫn giữ được mức độ cạnh tranh nhất định, nhưng thiếu sự quyết đoán để biến những thế trận cân bằng thành 3 điểm trọn vẹn.

Vì thế, Aggborough có thể trở thành địa điểm phù hợp để Kidderminster Harriers tìm lại cảm giác chiến thắng. Sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là yếu tố hỗ trợ, nhưng điều quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Solihull Moors đến với tâm lý thoải mái hơn

Solihull Moors đang có phong độ tốt hơn rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận, không có trận hòa nào. Điều đó phản ánh một tập thể thường xuyên đi đến kết quả dứt khoát.

Chuỗi kết quả của Solihull Moors cũng cho thấy sự thay đổi liên tục giữa thắng và thua. Tuy vậy, số trận thắng nhiều hơn số trận thua giúp họ bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế tự tin hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Solihull Moors

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Solihull Moors thắng 2 trận, còn Kidderminster Harriers thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Cả ba cuộc đối đầu đều có người thắng, cho thấy đây là cặp đấu hiếm khi kết thúc trong sự dè dặt.

Xu hướng này khiến Kidderminster Harriers càng có thêm lý do để tìm một kết quả tích cực. Một chiến thắng không chỉ chấm dứt mạch trận không thắng mà còn cân bằng lại thế đối đầu gần đây với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, trận đấu có thể xoay quanh khả năng giữ sự chắc chắn của Kidderminster Harriers và sự quyết đoán của Solihull Moors. Chủ nhà đã quen với những trận hòa, nên bài toán lớn nhất là tìm cách ghi bàn đủ sớm để kiểm soát nhịp độ.

Ngược lại, Solihull Moors có xu hướng tạo ra kết quả rõ ràng ở các trận gần đây. Nếu giữ được sự ổn định ở những thời điểm quan trọng, họ hoàn toàn có thể tiếp tục gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Kidderminster Harriers có động lực rất lớn để giành chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 5 trận không thắng, lại được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, Solihull Moors sở hữu phong độ tốt hơn và đang chiếm ưu thế trong thế đối đầu gần đây. Đây vì thế là trận đấu cân bằng, nơi bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định sẽ có vai trò lớn.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Kidderminster Harriers · 1 thắng 0 hòa Solihull Moors · 2 thắng Kidderminster Harriers 1 - 2 Solihull Moors SM Solihull Moors 0 - 1 Kidderminster Harriers KH Kidderminster Harriers 0 - 1 Solihull Moors SM

Kidderminster Harriers 5 trận gần nhất H H B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Solihull Moors 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới