Kiến trúc kỹ thuật iPhone 20 Pro Max: Chip A21 2nm, màn hình OLED CoE và cảm biến LOFIC 20 stop iPhone 20 Pro Max được kỳ vọng ra mắt mùa thu 2027 với chip A21 2nm, RAM HBM, cảm biến camera LOFIC tự sản xuất và thiết kế kính uốn cong tràn 4 cạnh.

Dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027, iPhone 20 Pro Max được đánh giá là bước ngoặt công nghệ lớn nhất của Apple kể từ thế hệ iPhone X. Nhằm đánh dấu cột mốc hai thập kỷ phát triển dòng smartphone chiến lược, hãng được cho là sẽ bỏ qua tên gọi "iPhone 19" để tiến thẳng lên thế hệ iPhone 20 hoặc iPhone XX. Mẫu flagship này sẽ chứng kiến sự lột xác toàn diện, từ cấu trúc vật liệu bên ngoài đến hệ thống chip xử lý, cảm biến hình ảnh và công nghệ lưu trữ năng lượng.

Đột phá thiết kế kính uốn cong và tấm nền OLED CoE mỏng hơn

Về ngoại hình, iPhone 20 Pro Max hướng tới sự liền mạch tối đa nhờ sử dụng thân máy bằng kính tràn cạnh. Mặt trước và mặt sau đều được uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác cầm nắm mượt mà hơn so với khung viền phẳng truyền thống. Máy sẽ duy trì hai tùy chọn kích thước màn hình là 6,3 inch và 6,9 inch, kết hợp cùng phần viền siêu mỏng để tối ưu hóa không gian hiển thị mà không gia tăng kích thước tổng thể.

Về mặt hiển thị, Apple hợp tác cùng Samsung để trang bị tấm nền OLED CoE (Color on Encapsulation) thế hệ mới. Công nghệ này loại bỏ hoàn toàn lớp phim phân cực truyền thống, giúp cấu trúc màn hình mỏng hơn đáng kể. Việc loại bỏ lớp cản sáng này không chỉ nâng cao độ sáng tối đa mà còn giúp giảm lượng tiêu thụ điện năng của tấm nền.

Ảnh minh họa từ MacRumors.

Cảm biến camera LOFIC tự chế tạo và phím bấm cảm ứng lực

Bên cạnh cải tiến hiển thị, Apple đang chủ động tự chủ các linh kiện phần cứng cốt lõi. Hãng dự kiến thay thế đối tác Sony bằng mẫu cảm biến ảnh xếp chồng do chính mình thiết kế, tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Công nghệ này nâng dải tương phản động (HDR) lên tới 20 stop, cải thiện đáng kể khả năng thu nhận chi tiết trong các điều kiện chụp ngược sáng gắt hoặc thiếu sáng trầm trọng.

Ngoài ra, hệ thống phím cơ học truyền thống trên khung máy sẽ được loại bỏ hoàn toàn để chuyển sang phím cảm ứng lực dạng rắn. Nhờ việc tích hợp một vi xử lý siêu tiết kiệm điện riêng biệt, các phím bấm cảm ứng này vẫn có thể cung cấp phản hồi xúc giác ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn hoặc rơi vào tình trạng cạn pin.

Nền tảng phần cứng tối ưu AI: Chip A21 2nm, RAM HBM và modem 5G tự làm

Để đảm nhận các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp ngay trên thiết bị mà không phụ thuộc vào điện toán đám mây, iPhone 20 Pro Max được trang bị cấu hình phần cứng chuyên biệt:

Vi xử lý A21 (2nm): Sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai, mang lại hiệu suất tính toán vượt trội và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng.

Sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai, mang lại hiệu suất tính toán vượt trội và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Bộ nhớ RAM HBM: Công nghệ RAM xếp chồng băng thông cao (High Bandwidth Memory) giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu giữa bộ nhớ và bộ xử lý trung tâm, xử lý mượt mà các mô hình AI lớn.

Công nghệ RAM xếp chồng băng thông cao (High Bandwidth Memory) giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu giữa bộ nhớ và bộ xử lý trung tâm, xử lý mượt mà các mô hình AI lớn. Modem 5G tự phát triển: Thay thế modem Qualcomm bằng giải pháp "cây nhà lá vườn", giúp Apple chủ động kiểm soát hiệu năng kết nối mạng không dây và giảm thiểu điện năng tiêu thụ.

Pin Silicon nguyên chất chạm mốc dung lượng 6.000 mAh

Cải tiến đáng chú ý khác nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng. Nhờ ứng dụng công nghệ pin silicon nguyên chất với mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với pin Li-ion thông thường, iPhone 20 Pro Max có thể nâng dung lượng pin lên mức 6.000 mAh. Đột phá này cho phép tăng thời lượng sử dụng mà không khiến độ dày của máy bị gia tăng.

Dù sở hữu hàng loạt thông số kỹ thuật ấn tượng, iPhone 20 Pro Max hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Các thông số phần cứng cùng thiết kế cuối cùng có thể sẽ được điều chỉnh trước khi sản phẩm chính thức thương mại hóa vào năm 2027.