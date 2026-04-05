Kiệt tác của Carrick: Kobbie Mainoo đập tan hoài nghi trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool Bàn thắng đẳng cấp ở phút 77 của Kobbie Mainoo không chỉ giúp Man Utd đánh bại Liverpool mà còn khẳng định vị thế của tiền vệ trẻ dưới thời HLV Michael Carrick.

Phút 77 tại Old Trafford, khi tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, Kobbie Mainoo thực hiện một cú sút nửa nảy hiểm hóc từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới Liverpool. Khoảnh khắc bùng nổ này không chỉ mang về chiến thắng 3-2 kịch tính cho Manchester United mà còn chính thức giúp đội bóng sở hữu tấm vé tham dự Champions League mùa tới.

Lời đáp trả đanh thép cho những hoài nghi

Trước trận đại chiến, hệ thống vận hành của Manchester United dưới thời Michael Carrick trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Cựu thủ quân Roy Keane thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại về sự ổn định của Mainoo, cho rằng đối thủ có thể dễ dàng khai thác khoảng trống nơi tiền vệ này án ngữ. Trong khi đó, Gary Neville cũng liên tục cảnh báo về sự mất kết nối giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Quỷ đỏ trong hiệp một.

Kobbie Mainoo tỏa sáng để xóa tan mọi hoài nghi.

Thực tế, hiệp hai đã diễn ra đầy thử thách với đội chủ nhà. Những sai lầm cá nhân từ Amad và Senne Lammens khiến Man Utd đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn, để Liverpool gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm niềm tin bị thử thách nhất, Mainoo đã lên tiếng bằng một siêu phẩm, khẳng định giá trị của bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031.

Từ người thừa đến 'kiệt tác' của Michael Carrick

Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ 21 tuổi buộc những huyền thoại khó tính nhất phải thay đổi thái độ. Sau trận đấu, Roy Keane thừa nhận: "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Cậu ấy đã nắm bắt được cơ hội và ghi bàn thắng quyết định cho đội bóng quê hương". Sự thay đổi này minh chứng cho bước tiến thần tốc của Mainoo trong vài tháng qua.

Mainoo đã khiến các cựu danh thủ phải suy nghĩ lại.

Nhìn lại hành trình của Mainoo, ít ai ngờ anh từng bị gạt ra khỏi kế hoạch dưới thời cựu HLV Ruben Amorim và suýt rời đội theo dạng cho mượn vào tháng 8 năm ngoái. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Michael Carrick xuất hiện. Dưới bàn tay nhào nặn của Carrick, Mainoo không chỉ được giữ lại mà còn trở thành một "kiệt tác" trong lối chơi, là mắt xích quan trọng giúp Man Utd hồi sinh mạnh mẽ để cán đích trong top 3.

Chiến thắng trước Liverpool không chỉ mang lại giá trị kinh tế khổng lồ từ đấu trường Champions League mà còn khẳng định sự đúng đắn của Man Utd khi đặt niềm tin vào các tài năng tự đào tạo. Kobbie Mainoo hiện đã trở thành nhân vật không thể thay thế tại Old Trafford, vượt qua mọi sự hoài nghi khắc nghiệt nhất từ những tượng đài của câu lạc bộ.