Kim Kardashian gây tranh cãi khi diện trang phục xuyên thấu táo bạo tại Los Angeles Kim Kardashian tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện trong trang phục xuyên thấu tại Los Angeles, dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Xuất hiện tại buổi quảng bá sản phẩm mới ở Los Angeles, siêu mẫu Kim Kardashian nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng lại tập trung vào bộ trang phục thiết kế xuyên thấu táo bạo thay vì sản phẩm được giới thiệu.

Chi tiết thiết kế xuyên thấu gây xôn xao dư luận

Theo nguồn tin từ Page Six, nữ siêu mẫu đã lựa chọn sáng tạo của nhà thiết kế Ludovic de Saint Sernin cho sự kiện lần này. Trang phục gây ấn tượng với phần thân váy gần như trong suốt từ eo trở xuống, kết hợp cùng bộ bodysuit màu đen xẻ sâu phía trong giúp tôn vinh đường cong cơ thể. Bên cạnh đó, chi tiết dây buộc thả lỏng ở hai bên hông càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm cho tổng thể bộ đồ.

Siêu mẫu Kim Kardashian tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Dư luận chia rẽ trước phong cách táo bạo ở tuổi 45

Ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện được lan truyền, mạng xã hội lập tức nổ ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Một bộ phận khán giả dành lời khen ngợi cho vóc dáng thon gọn cùng sự tự tin đáng nể của nữ người mẫu ở tuổi 45. Ngược lại, không ít ý kiến nhận định cô đang ngày càng lạm dụng hình ảnh hở bạo để duy trì sức hút truyền thông.

Trên các diễn đàn, những phản hồi như "Kim Kardashian chưa bao giờ biết tiết chế" hay "Ở tuổi này mà vẫn giữ được vóc dáng như vậy thật đáng nể" xuất hiện dày đặc. Nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi về tính phù hợp của bộ cánh thông qua câu hỏi: "Đây là thời trang hay chỉ là chiêu trò gây chú ý?".

Kim Kardashian nhận về nhiều ý kiến trái chiều với lần xuất hiện mới đây.

Chiến lược hình ảnh nhất quán của ngôi sao giải trí

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Kim Kardashian gây tranh cãi vì trang phục. Trong nhiều năm qua, người đẹp liên tục xuất hiện với các thiết kế cắt xẻ mạnh tay, tiêu biểu như chiếc váy xuyên thấu khi đi cùng Kanye West vào năm 2016 hay bộ trang phục "birthday suit" của thương hiệu Diesel trong dịp sinh nhật lần thứ 44.

Kim Kardashian từ lâu đã gắn liền với hình ảnh hở bạo gây tranh cãi.

Theo giới quan sát, việc liên tục tạo ra những khoảnh khắc thời trang gây xôn xao đã trở thành một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh của Kim Kardashian. Dù nhận về nhiều ý kiến khen chê trái chiều, cô vẫn khẳng định được vị thế và sức hút bền bỉ của mình trong làng giải trí thế giới.