Kim Kardashian ra mắt bộ sưu tập nội y mới với ngôn ngữ thiết kế tối giản và táo bạo Người mẫu Kim Kardashian trực tiếp giới thiệu bộ sưu tập nội y mới từ thương hiệu cá nhân, gây ấn tượng bởi các đường cắt xẻ mạnh mẽ và phong cách thiết kế tối giản đặc trưng.

Người mẫu Kim Kardashian vừa trở thành tâm điểm chú ý khi trực tiếp tham gia chiến dịch quảng bá cho bộ sưu tập nội y mới nhất từ thương hiệu cá nhân. Các thiết kế lần này được đánh giá là bước đi táo bạo nhất của cô từ trước đến nay, tập trung vào ngôn ngữ thiết kế tối giản và tôn vinh đường nét cơ thể.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và gợi cảm

Bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ những dòng sản phẩm từng thành công trước đó của thương hiệu, nhưng được tinh chỉnh để trở nên phóng khoáng hơn. Đặc điểm nổi bật của các thiết kế là việc tối giản diện tích vải, sử dụng những đường cắt xẻ mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo sự đa dạng về kiểu dáng để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Những hình ảnh táo bạo của người mẫu Kim Kardashian.

Cụ thể, mẫu quần nội y được thiết kế ôm sát với phần vải tiết chế tối đa, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm bodysuit dây mảnh với các dải vải đan chéo quanh cơ thể cũng mang lại vẻ ngoài quyến rũ và đầy cá tính cho người mặc.

Sự đa dạng trong chất liệu và màu sắc

Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Kim Kardashian đã giới thiệu nhiều lựa chọn về họa tiết và màu sắc. Đáng chú ý là bộ nội y họa tiết da báo với áo bralette cổ yếm kết hợp cùng quần thong đồng bộ. Ở những khung hình tiếp theo, cô phối thêm lớp quần họa tiết đồng nhất trước khi chuyển sang bộ nội y màu hồng neon có thiết kế kín đáo hơn, đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng.

Phản ứng của thị trường và định hướng thương hiệu

Ngay sau khi công bố, bộ sưu tập đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những đánh giá tích cực về vóc dáng và sự tự tin của nữ người mẫu, không ít ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên trước kích thước siêu nhỏ của các sản phẩm. Một số người dùng mạng xã hội nhận định vui rằng đây là dòng sản phẩm dành riêng cho những tín đồ yêu thích phong cách thời trang "siêu tối giản".

Nhiều người trầm trồ trước độ bé tí trang phục mà Kim Kardashian thiết kế.

Chiến dịch này được triển khai ngay sau sự kiện quảng bá có sự góp mặt của diễn viên Will Ferrell. Dù mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt, cả hai chiến dịch đều nhất quán trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu táo bạo, phóng khoáng và khẳng định dấu ấn cá nhân mạnh mẽ của Kim Kardashian trong ngành công nghiệp thời trang.