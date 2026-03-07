Kinera Sylvie: Mẫu tai nghe kẹp tai độc đáo có khả năng biến hình từ Open-Ear sang In-Ear Kinera Sylvie gây ấn tượng với cơ chế ống dẫn âm thu gọn linh hoạt, cho phép người dùng tùy chọn giữa việc nghe xuyên thấu hay cách âm hoàn toàn chỉ bằng một thao tác xoay.

Trong thị trường âm thanh hiện nay, người dùng thường phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa tai nghe Open-ear (thiết kế mở) để duy trì nhận thức về môi trường xung quanh và tai nghe In-ear (nhét tai) để có được sự cách âm tuyệt đối và chất lượng âm thanh đầy đặn. Kinera, thương hiệu âm thanh danh tiếng, đã đưa ra lời giải cho bài toán này với mẫu tai nghe kẹp tai Sylvie vừa ra mắt, sở hữu thiết kế "biến hình" độc đáo chưa từng thấy.

Tai nghe kẹp tai Kinera Sylvie có thể sử dụng ở cả hai chế độ Open-ear hoặc In-ear.

Cơ chế ống dẫn âm thu gọn: Đột phá trong thiết kế công thái học

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Kinera Sylvie chính là hệ thống ống dẫn âm (acoustic nozzle) có khả năng thu gọn hoặc kéo dài. Bằng một thao tác xoay đơn giản, người dùng có thể điều chỉnh vị trí của ống dẫn âm để phù hợp với nhu cầu sử dụng tại từng thời điểm.

Ở chế độ Open-ear, ống dẫn âm được thu gọn, cho phép âm thanh truyền đến tai một cách tự nhiên trong khi người dùng vẫn có thể nghe thấy tiếng động từ môi trường bên ngoài. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, chạy bộ hoặc khi cần giao tiếp trong văn phòng. Ngược lại, khi cần sự tập trung tối đa hoặc muốn thưởng thức âm nhạc trọn vẹn hơn trong không gian yên tĩnh, người dùng có thể kéo dài ống dẫn âm và lắp thêm các đầu đệm tai (ear tips) để biến Sylvie thành một chiếc tai nghe In-ear truyền thống với khả năng cách âm thụ động hiệu quả.

Kinera Sylvie sử dụng ống dẫn âm có thể thu gọn để chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ nghe.

Cấu trúc Driver Hybrid: Sự kết hợp giữa Planar và Dynamic

Về mặt kỹ thuật âm thanh, Kinera không hề thỏa hiệp dù đây là một mẫu tai nghe dạng kẹp (clip-on). Sylvie được trang bị hệ thống driver hybrid tinh vi, bao gồm một driver Planar (màng phẳng) kích thước 7 mm và một driver Dynamic (động lực học) 10 mm.

Driver Planar chịu trách nhiệm tái tạo các dải tần số cao (treble) với độ chi tiết và độ trong trẻo vượt trội, giảm thiểu hiện tượng méo tiếng thường gặp ở các driver truyền thống. Trong khi đó, driver Dynamic 10 mm đảm nhiệm dải trung (mid) và dải trầm (bass), mang lại sự ấm áp, đầy đặn và lực nhấn cần thiết cho bản nhạc. Sự kết hợp này giúp Kinera Sylvie bao phủ dải tần rộng từ 20 Hz đến 20 kHz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh cân bằng và mượt mà suốt cả ngày dài.

Công nghệ kết nối và tính năng thông minh

Kinera Sylvie là một trong những mẫu tai nghe tiên phong hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth 6.0 mới nhất. Công nghệ này không chỉ đảm bảo đường truyền ổn định hơn mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và giảm độ trễ tín hiệu. Tai nghe hỗ trợ các codec âm thanh tiêu chuẩn như SBC và AAC, đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các thiết bị di động hiện nay.

Đi kèm với phần cứng ấn tượng là ứng dụng điều khiển trên điện thoại thông minh. Người dùng có thể tùy chỉnh các thiết lập EQ (bộ cân bằng âm thanh) theo sở thích cá nhân và quản lý tính năng giảm tiếng ồn khi đàm thoại. Đặc biệt, Kinera còn tích hợp trợ lý ảo AI vào Sylvie, hỗ trợ người dùng trong việc trò chuyện và dịch thuật trực tiếp, biến chiếc tai nghe thành một công cụ hỗ trợ công việc đắc lực.

Kinera Sylvie có các tùy chọn màu đen tím xanh hoặc trắng vàng sâm panh.

Trọng lượng siêu nhẹ và khả năng kháng nước

Mặc dù tích hợp cơ chế cơ khí phức tạp và hệ thống driver kép, mỗi bên tai nghe Kinera Sylvie chỉ nặng khoảng 5,8 g. Trọng lượng siêu nhẹ kết hợp với thiết kế dạng kẹp giúp giảm áp lực lên vành tai, cho phép người dùng đeo thoải mái trong nhiều giờ liền mà không gây cảm giác đau mỏi. Ngoài ra, thiết bị cũng đạt tiêu chuẩn kháng nước nhẹ (splash-resistant), giúp người dùng yên tâm sử dụng khi tập luyện thể thao hoặc gặp trời mưa nhỏ.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Kinera Sylvie

Thông số Chi tiết Loại driver Hybrid (7mm Planar + 10mm Dynamic) Dải tần số 20 Hz - 20 kHz Kết nối Bluetooth 6.0 (SBC, AAC) Trọng lượng 5,8 g mỗi bên Tính năng đặc biệt Ống dẫn âm thu gọn, Trợ lý ảo AI, EQ tùy chỉnh Giá bán lẻ đề xuất 159 USD

Kinera Sylvie hiện có sẵn với hai tùy chọn màu sắc thời thượng: Trắng phối Vàng sâm panh và Đen phối Tím xanh. Với mức giá 159 USD, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những tín đồ âm thanh đang tìm kiếm sự linh hoạt tối đa giữa trải nghiệm nghe mở và nghe kín mà không muốn đánh đổi chất lượng âm thanh hi-fi.