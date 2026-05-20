Kính thông minh AI của Google và Samsung sắp ra mắt: Không màn hình, hỗ trợ cả iPhone Tại sự kiện Google I/O 2026, Google đã hé lộ mẫu kính AI chạy Android XR mới. Thiết bị tập trung vào trải nghiệm âm thanh, tích hợp Gemini và tương thích với cả iOS.

Tại sự kiện Google I/O 2026, Google đã chính thức công bố những bước tiến mới cho nền tảng Android XR. Thay vì chỉ tập trung vào các thiết bị thực tế ảo cồng kềnh, hãng đang hướng tới việc phổ cập hóa công nghệ đeo thông qua các mẫu kính mắt thời trang. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hai mẫu kính thông minh thế hệ đầu tiên được phát triển bởi Samsung, với sự tham gia thiết kế của các thương hiệu mắt kính nổi tiếng như Gentle Monster và Warby Parker.

Thiết kế chú trọng tính thời trang và khả năng tiếp cận

Khác với các dòng headset chuyên dụng, mẫu kính mới từ Google và Samsung được định nghĩa là "kính mắt thông minh". Điểm đặc biệt của phiên bản đầu tiên này là hoàn toàn không có màn hình hiển thị. Google chọn cách tiếp cận tối giản để đảm bảo tính thời trang và trọng lượng nhẹ, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp nhận trong cuộc sống hàng ngày.

Google sẽ ra mắt kính AI đầu tiên vào mùa thu này

Trải nghiệm người dùng trên thiết bị sẽ xoay quanh hệ thống âm thanh và cảm biến. Kính được trang bị loa tích hợp, microphone độ nhạy cao và camera để thu nhận thông tin môi trường. Người dùng có thể tương tác với trợ lý ảo Gemini thông qua giọng nói hoặc các thao tác chạm trực tiếp trên khung kính.

Tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo Gemini

Sức mạnh cốt lõi của chiếc kính nằm ở khả năng xử lý của Gemini. Bằng cách nói từ khóa "Hey Google" hoặc chạm vào cạnh khung, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ phức tạp mà không cần cầm đến điện thoại.

Hệ thống AI trên kính hỗ trợ các tính năng thực tiễn bao gồm:

Truy vấn thị giác: Người dùng có thể hỏi Gemini về bất cứ thứ gì đang nhìn thấy, từ việc tìm kiếm đánh giá nhà hàng, nhận diện loại mây cho đến giải mã các biển báo giao thông phức tạp.

Người dùng có thể hỏi Gemini về bất cứ thứ gì đang nhìn thấy, từ việc tìm kiếm đánh giá nhà hàng, nhận diện loại mây cho đến giải mã các biển báo giao thông phức tạp. Điều hướng thông minh: Dựa trên vị trí và hướng nhìn thực tế, kính cung cấp chỉ dẫn từng bước một cách tự nhiên và đề xuất các điểm dừng dựa trên sở thích cá nhân.

Dựa trên vị trí và hướng nhìn thực tế, kính cung cấp chỉ dẫn từng bước một cách tự nhiên và đề xuất các điểm dừng dựa trên sở thích cá nhân. Kết nối rảnh tay: Quản lý cuộc gọi, gửi tin nhắn và tóm tắt các thông báo quan trọng thông qua hệ thống loa ngoài.

Quản lý cuộc gọi, gửi tin nhắn và tóm tắt các thông báo quan trọng thông qua hệ thống loa ngoài. Dịch thuật thời gian thực: Kính có khả năng dịch lời nói với âm thanh khớp với ngữ điệu của người nói hoặc dịch văn bản trực tiếp trên thực đơn và biển báo.

Hệ sinh thái mở rộng và khả năng tương thích

Một điểm cộng lớn của dòng kính AI này là khả năng tương thích đa nền tảng. Google xác nhận thiết bị sẽ hoạt động tốt với cả điện thoại Android và iPhone (iOS). Điều này cho thấy tham vọng của Google trong việc chiếm lĩnh thị trường thiết bị đeo thông minh, không chỉ giới hạn trong hệ sinh thái riêng của mình.

Về phần mềm, thiết bị sẽ sử dụng công cụ chỉnh sửa hình ảnh AI Nano Banana của Google để xử lý ảnh và video được chụp từ camera tích hợp. Ngoài ra, Gemini có khả năng thực hiện các tác vụ đa bước như đặt đồ ăn trên Doordash hoặc gọi xe Uber chỉ bằng khẩu lệnh, trong khi điện thoại vẫn nằm trong túi người dùng.

Dự kiến, bộ sưu tập kính thông minh đầy đủ từ sự hợp tác giữa Samsung, Warby Parker và Gentle Monster sẽ chính thức được trình làng vào mùa thu năm nay. Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng kính thông minh tích hợp AI hiện có trên thị trường nhờ ưu thế về hệ sinh thái ứng dụng Android XR đa dạng.