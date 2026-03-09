Kính thông minh Meta Ray-Ban bị tố gửi video nhạy cảm của người dùng cho bên thứ ba Báo cáo từ Thụy Điển tiết lộ các đoạn video từ kính Meta Ray-Ban, bao gồm cả nội dung riêng tư và thẻ ngân hàng, đã bị gửi cho nhà thầu tại Kenya để kiểm duyệt thủ công.

Một báo cáo chấn động từ trang SVD (Thụy Điển) vừa làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về quyền riêng tư đối với người dùng kính thông minh Meta Ray-Ban. Theo đó, các đoạn video thu thập từ thiết bị này đã được gửi đến các nhân viên chú thích dữ liệu tại Kenya để thực hiện quy trình kiểm duyệt và nhận diện thủ công.

Đáng chú ý, nguồn tin tố giác khẳng định danh sách dữ liệu bị chuyển đi chứa đựng nhiều nội dung cực kỳ nhạy cảm. Chúng bao gồm các hoạt động sinh hoạt cá nhân trong gia đình, hình ảnh thẻ ngân hàng và các thông tin lẽ ra phải được bảo mật tuyệt đối. Việc sử dụng nhà thầu bên thứ ba để xử lý những hình ảnh này đang đặt dấu hỏi lớn về cam kết bảo vệ người dùng của Meta.

Cơ chế thu thập dữ liệu và vai trò của trí tuệ nhân tạo

Kính thông minh Meta Ray-Ban hiện cung cấp hai phương thức ghi hình chính để phục vụ người dùng. Phương thức đầu tiên là quay video thủ công từ góc nhìn cá nhân để lưu lại các khoảnh khắc đời thường. Phương thức thứ hai liên quan đến các tính năng AI, cho phép thiết bị phân tích và trả lời các câu hỏi về những gì người dùng đang nhìn thấy trước mắt.

Về mặt kỹ thuật, quá trình xử lý AI này không diễn ra trực tiếp trên kính mà được thực hiện thông qua máy chủ của Meta. Điều này đồng nghĩa với việc các đoạn video phải được gửi đi để phân tích. Tuy nhiên, báo cáo từ SVD chỉ ra rằng thay vì chỉ dựa vào thuật toán, Meta còn sử dụng con người để nhận diện thủ công các đối tượng trong video, dẫn đến việc các nhân viên bên thứ ba tiếp cận được những cảnh quay riêng tư.

Kính thông minh Meta với 2 cách ghi hình chính: thủ công và tính năng AI (Nguồn: Internet)

Rủi ro từ việc kiểm duyệt thủ công các nội dung riêng tư

Nhiều nhân viên tại Kenya đã bày tỏ sự không thoải mái khi phải xem xét các đoạn video được cho là ghi lại trực tiếp từ sinh hoạt hàng ngày của các gia đình tại phương Tây. Các nhân chứng mô tả họ đã thấy nhiều khoảnh khắc nhạy cảm như cảnh người dùng đi vệ sinh, tình trạng khỏa thân và những hình ảnh thân mật khác trong không gian kín.

Hiện vẫn chưa rõ các video này được ghi lại do người dùng chủ động hay do thiết bị tự kích hoạt vô tình. Tuy nhiên, dữ liệu này gợi ý rằng quy trình kiểm duyệt thủ công có thể áp dụng cho cả các video quay chủ động, thay vì chỉ giới hạn ở các tương tác với tính năng AI. Điều này cho thấy ranh giới về bảo mật dữ liệu của sản phẩm vẫn còn rất mập mờ.

Các nhân viên đã bày tỏ sự khó chịu khi phải xem xét những đoạn video riêng tư (Nguồn: Internet)

Sự thiếu minh bạch trong chính sách quyền riêng tư của Meta

Khi được hỏi về vấn đề này, Meta chỉ dẫn lại các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư hiện có mà không đưa ra giải thích cụ thể hơn. Chính sách của công ty nêu rõ họ có thể xem xét các tương tác với AI, bao gồm nội dung trò chuyện và hình ảnh, thông qua hệ thống tự động hoặc nhân viên kiểm duyệt. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ can thiệp thủ công đối với video đời tư chưa bao giờ được làm rõ với người dùng.

Phân tích lưu lượng mạng từ SVD cho thấy điện thoại kết nối với kính thường xuyên liên lạc với các máy chủ của Meta tại Thụy Điển và Đan Mạch, nhưng không thể xác định chính xác loại dữ liệu nào đang được truyền đi. Một cựu nhân viên Meta tiết lộ rằng theo lý thuyết, dữ liệu nhạy cảm không được phép gửi đi để kiểm duyệt thủ công, nhưng quy trình này phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của các thuật toán lọc vốn vẫn còn nhiều sai sót.

Nguy cơ dữ liệu video đời sống riêng tư bị xử lý và chia sẻ cho bên thứ ba (Nguồn: Internet)

Mặc dù người dùng đánh giá cao sự tiện lợi của việc quay video rảnh tay trên Meta Ray-Ban, nhưng những phát hiện này là lời cảnh báo quan trọng. Việc sử dụng các thiết bị đeo tích hợp AI đòi hỏi sự thận trọng cao độ, đặc biệt là khi các ông lớn công nghệ vẫn chưa thực sự minh bạch trong cách thức xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.