Kobbie Mainoo: Lời giải hoàn hảo cho vị trí số 6 của Manchester United dưới thời Carrick Thay vì tốn tiền trên thị trường chuyển nhượng, Manchester United hoàn toàn có thể trao niềm tin cho tài năng trẻ Kobbie Mainoo ở vai trò tiền vệ mỏ neo.

Trong bối cảnh Manchester United tìm kiếm phương án dài hạn thay thế Casemiro, sự xuất hiện của các tân binh như Andrey Santos hay Youri Tielemans đã thu hút nhiều chú ý. Tuy nhiên, đáp án tối ưu cho vị trí tiền vệ mỏ neo tại sân Old Trafford rất có thể không nằm ở các bản hợp đồng đắt giá, mà thuộc về tài năng trẻ Kobbie Mainoo.

Mainoo có thể trở thành số 6 mới của Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Sự dịch chuyển chiến thuật dưới thời HLV Michael Carrick

Ban đầu, khi mới tiếp quản đội bóng thay Ruben Amorim, HLV Michael Carrick ưu tiên xếp Casemiro đá thấp nhất và đẩy Kobbie Mainoo lên cao để phát huy khả năng hỗ trợ tấn công. Mặc dù vậy, tư duy sử dụng nhân sự của thuyền trưởng người Anh đã có những thay đổi đáng kể qua thời gian.

Ở giai đoạn cuối mùa giải trước khi Casemiro vắng mặt, Carrick đã thử nghiệm cặp tiền vệ Mason Mount và Mainoo. Tiền vệ sinh năm 2005 được kéo xuống đá như một số 6 thực thụ, đảm nhận nhiệm vụ cầm nhịp và luân chuyển bóng từ tuyến dưới. Thử nghiệm này đem lại hiệu quả vượt kỳ vọng khi ngôi sao trẻ thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Mainoo có thể đá thấp hơn khi Carrick hướng tới triết lý kiểm soát. Ảnh: Getty Images.

Phẩm chất vượt trội của một tiền vệ mỏ neo hiện đại

Trong các trận giao hữu tiền mùa giải, tân binh Andrey Santos thể hiện tốt khi lùi sâu giữa hai trung vệ để làm trạm luân chuyển. Tuy nhiên, những kỹ năng mà Santos được tán dương vốn là điều Mainoo đã thực hiện thường xuyên và ổn định ở cấp độ cao nhất.

Không chỉ sở hữu khả năng chuyền ngắn giữ nhịp và chọc khe xuyên tuyến, tuyển thủ Anh còn vượt trội ở khả năng rê dắt tịnh tiến bóng và thoát pressing. Khả năng đọc tình huống cùng kỹ năng bao quát khoảng trống khi phòng ngự của tiền vệ mang áo số 37 cũng cải thiện rõ rệt, giúp hệ thống kiểm soát bóng của Manchester United vận hành mượt mà hơn.

Giải pháp nội tại cho tham vọng mùa giải mới

Dù Youri Tielemans và Andrey Santos mang đến thêm chiều sâu cho tuyến giữa, Mainoo vẫn nắm ưu thế lớn nhờ phong độ ấn tượng từ mùa trước. Dù có thể không đá chính trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Hull City vì lý do thể lực, cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington rõ ràng là phương án lâu dài đầy hứa hẹn. Nếu ban lãnh đạo đội bóng không mang về thêm một máy quét đắt đỏ nào, vai trò số 6 hoàn toàn có thể được tin tưởng giao cho Kobbie Mainoo.