Kobbie Mainoo: Quân bài tẩy của Thomas Tuchel cho trận đại chiến Anh - Argentina Dù chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2026, tiền vệ Kobbie Mainoo vẫn được đánh giá là chìa khóa giúp Tam Sư hóa giải lối chơi pressing của Argentina trong trận bán kết.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina tại sân vận động Atlanta không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là bàn cờ chiến thuật cân não. Trong bối cảnh Tam Sư cần một sự đột phá để đối đầu với hàng tiền vệ lọc lõi của đại diện Nam Mỹ, cái tên Kobbie Mainoo bất ngờ trở thành tâm điểm dù anh vẫn chưa có một phút ra sân nào tại giải đấu năm nay.

Nghịch lý của một ngôi sao dự bị

Ở tuổi 21, Kobbie Mainoo đến với World Cup 2026 với hành trang là một mùa giải bùng nổ tại Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, tiền vệ sinh năm 2005 đã đá chính 16 trận tại Ngoại hạng Anh, đóng vai trò hạt nhân giúp đội chủ sân Old Trafford giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, số phận của anh lại gắn liền với băng ghế dự bị.

Mainoo vẫn chưa được ra sân ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mainoo là một trong ba cầu thủ duy nhất của tuyển Anh (cùng với Ivan Toney và Trevoh Chalobah) chưa thi đấu chính thức. Ngay cả khi Declan Rice gặp vấn đề thể lực hay Thomas Tuchel cần thay đổi nhân sự trong trận tứ kết, những lựa chọn như Eberechi Eze hay Reece James luôn được ưu tiên hơn. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về vai trò thực sự của tài năng trẻ này trong chiến dịch chinh phục cúp vàng.

Chìa khóa hóa giải tuyến giữa Argentina

Cựu danh thủ Gary Pallister tin rằng chính sự vắng mặt của Mainoo từ đầu giải có thể biến anh thành một "vũ khí bí mật" khiến Argentina bất ngờ. Theo Pallister, phong cách chơi bóng của Mainoo sở hữu hai phẩm chất mà tuyển Anh đang rất thiếu để đối đầu với các đội bóng Nam Mỹ: khả năng thoát pressing và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

"Trong một trận đấu đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng tối đa, tôi nghĩ cậu ấy rất phù hợp. Kobbie rất giỏi trong việc xoay sở, giữ bóng và thực hiện những đường chuyền mở ra không gian," Pallister nhận định. Khả năng giữ bóng trong không gian hẹp của Mainoo sẽ là lời giải cho bài toán thoát khỏi sự vây ráp từ những tiền vệ giàu năng lượng phía Argentina.

Mainoo vẫn là lựa chọn hữu ích cho Tam sư. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, nguồn năng lượng dồi dào của một cầu thủ chưa bị bào mòn thể lực qua 6 trận đấu căng thẳng là lợi thế không thể phủ nhận. Pallister nhấn mạnh: "Cậu ấy có thể mang lại nguồn năng lượng mới mẻ và sở hữu bản năng ghi bàn nhạy bén. Biết đâu cậu ấy sẽ sắm vai người hùng ở giai đoạn quyết định này."

Áp lực từ Old Trafford và tương lai phía trước

Không chỉ nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia, Mainoo còn đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay tại câu lạc bộ. Manchester United vừa chiêu mộ thành công Andrey Santos với giá 50 triệu bảng và đang tiến gần đến thỏa thuận với Youri Tielemans. Sự xuất hiện của những tân binh đắt giá này buộc Mainoo phải chứng minh giá trị của mình ngay lập tức nếu không muốn bị tụt lại phía sau trong sơ đồ của HLV Carrick mùa tới.

Dù vậy, với việc Quỷ đỏ phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, đặc biệt là Champions League mùa giải 2026-2027, cơ hội cho Mainoo vẫn rất rộng mở. Nhưng trước mắt, tất cả sự tập trung của anh đều dồn vào trận bán kết tại Atlanta. Liệu Thomas Tuchel có dũng cảm tung "vũ khí bí mật" này vào sân để tạo nên bước ngoặt trước Argentina? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút (hoặc hơn) đầy kịch tính sắp tới.