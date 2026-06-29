Kobbie Mainoo và thực tế khắc nghiệt tại World Cup 2026: Khi Thomas Tuchel kiên định với sự an toàn Dù tuyển Anh tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng, sự vắng mặt khó hiểu của Kobbie Mainoo đang tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội về triết lý nhân sự của HLV Thomas Tuchel.

Trong khi đội tuyển Anh đang tận hưởng niềm vui sau chiến thắng 2-0 trước Panama để xây chắc ngôi đầu bảng L, một góc tối khác đang hiện hữu tại trại tập trung của "Tam sư". Kobbie Mainoo, tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Anh những năm gần đây, vẫn chưa có được một phút hít thở bầu không khí World Cup 2026. Sự kiên định của Thomas Tuchel trong việc sử dụng những quân bài kinh nghiệm đang biến Mainoo thành một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất tại giải đấu lần này.

Mainoo vẫn chưa được ra sân ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sự ưu tiên kinh nghiệm và quyết định gây tranh cãi

Chiến thắng trước Panama rạng sáng 28/6 không chỉ khẳng định sức mạnh của tuyển Anh với các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane, mà còn phơi bày rõ nét thứ bậc ưu tiên trong đội hình của Tuchel. Thay vì trao cơ hội cho sức trẻ của Mainoo khi trận đấu đã an bài, chiến lược gia người Đức lại quyết định tung Jordan Henderson vào sân trong 12 phút cuối.

Ở tuổi 36, Henderson đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Anh đầu tiên góp mặt ở 4 kỳ World Cup và 7 giải đấu lớn. Tuy nhiên, sự tôn vinh này lại vô tình đẩy Mainoo vào tình cảnh trớ trêu. Việc Tuchel ưu tiên một lão tướng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp thay vì một tiền vệ 21 tuổi đầy khao khát đã làm bùng nổ những tranh luận về tính kế thừa của đội tuyển.

Cơn bão chế nhạo trên không gian mạng

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cái tên Kobbie Mainoo trở thành tâm điểm của những bức ảnh chế (meme) lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cộng đồng người hâm mộ Manchester United, những người vốn kỳ vọng rất lớn vào tiền vệ này, đã không giấu nổi sự mỉa mai dành cho Tuchel. Nhiều ý kiến cực đoan cho rằng vị HLV người Đức sẵn sàng tự mình xỏ giày vào sân hơn là tin tưởng vào khả năng điều tiết của Mainoo.

Những bài đăng chế giễu Mainoo xuất hiện sau trận Anh thắng 2-0 trước Panama.

Làn sóng này gợi nhớ đến trào lưu người hâm mộ Brazil từng chế giễu Carlo Ancelotti vì không sử dụng Endrick. Thậm chí, hình ảnh anh trai của Mainoo mặc chiếc áo mang thông điệp "Free Kobbie Mainoo" trên khán đài Old Trafford trong quá khứ cũng được đào lại, như một minh chứng cho tình cảnh "bị giam cầm" trên băng ghế dự bị hiện tại của anh.

Áp lực và cơ hội tại vòng knock-out

Hiện tại, Mainoo nằm trong nhóm 6 cầu thủ của tuyển Anh chưa được thi đấu một giây nào tại World Cup 2026. Đây là một thực tế khắc nghiệt đối với cầu thủ từng trải qua nhiều biến động dưới thời các HLV như Ruben Amorim hay Michael Carrick tại câu lạc bộ.

Tuy nhiên, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tuyển Anh sẽ đối đầu với CHDC Congo tại vòng 32 đội vào ngày 1/7. Với lịch thi đấu bắt đầu bước vào giai đoạn dồn dập và tình trạng báo động ở hàng thủ khi ba hậu vệ phải dính chấn thương, Thomas Tuchel buộc phải tính đến phương án xoay tua đội hình. Đây có thể là thời điểm quyết định để Mainoo chứng minh rằng anh không chỉ là một cái tên để làm thương hiệu trên mạng xã hội, mà là một giải pháp chiến thuật thực thụ cho tuyến giữa của "Tam sư".

Nhìn chung, việc chưa sử dụng Mainoo có thể là một phần trong kế hoạch giữ sức của Tuchel cho những trận cầu sinh tử. Nhưng nếu sự chờ đợi này kéo dài quá lâu, nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của một tài năng trẻ mà còn có thể tạo ra những rạn nứt trong niềm tin của người hâm mộ dành cho triết lý của tân thuyền trưởng tuyển Anh.