Kokuyo Energy Line: Giải mã ổ cắm điện dạng thanh ray không lỗ từ Nhật Bản Kokuyo Energy Line loại bỏ các lỗ cắm truyền thống, thay bằng hệ thống ray dẫn điện cho phép kết nối linh hoạt 5 thiết bị tại bất kỳ vị trí nào trên thân sản phẩm.

Trong nỗ lực tái định nghĩa các phụ kiện văn phòng vốn đã quá quen thuộc, thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng Nhật Bản Kokuyo đã giới thiệu Energy Line. Đây là một mẫu ổ cắm điện có thiết kế đột phá, loại bỏ hoàn toàn các lỗ cắm cố định để thay thế bằng hệ thống thanh ray dẫn điện dọc theo thân máy.

Energy Line cung cấp nguồn điện cho tối đa năm thiết bị thông qua hệ thống ray dẫn.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống ray dẫn điện linh hoạt

Điểm khác biệt lớn nhất của Kokuyo Energy Line so với các ổ cắm kéo dài thông thường chính là cấu trúc bên trong. Thay vì các lá đồng được đúc thành từng cụm lỗ riêng biệt, Energy Line sử dụng các dải tiếp điểm chạy dài theo chiều dọc của thiết bị. Thiết kế này cho phép người dùng có thể cắm phích điện vào bất kỳ vị trí nào trên thanh ray thay vì phải tìm đúng lỗ cắm.

Theo công bố từ nhà sản xuất, nếu các phích cắm có kích thước đủ mỏng, thiết bị này có thể cung cấp năng lượng cho tối đa 5 thiết bị cùng lúc. Sự linh hoạt này giúp giải quyết vấn đề các phích cắm kích thước lớn thường chiếm dụng không gian của các lỗ cắm lân cận trên các loại ổ điện truyền thống.

Thiết kế tối ưu cho không gian làm việc hiện đại

Kokuyo Energy Line không chỉ chú trọng vào tính năng mà còn hướng tới thẩm mỹ của góc làm việc. Thay vì để nằm dưới sàn nhà gây mất mỹ quan và bám bụi, thiết bị được thiết kế để gắn trực tiếp vào cạnh bàn.

Hệ thống kẹp cố định sử dụng hai vít điều chỉnh, cho phép thiết bị tương thích với nhiều độ dày mặt bàn khác nhau. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ về mặt kỹ thuật là khi lắp đặt, bàn làm việc sẽ không thể kê sát hoàn toàn vào tường mà cần một khoảng hở vài milimet để nhường chỗ cho phần ngàm kẹp và dây nguồn của thiết bị.

Hạn chế về tính tương thích và thị trường mục tiêu

Dù sở hữu công nghệ thú vị, Kokuyo Energy Line vẫn tồn tại những rào cản kỹ thuật đáng kể. Thiết bị hiện chỉ tương thích với các loại phích cắm dẹt hai chấu (Type A), vốn phổ biến tại Nhật Bản và Mỹ. Các thiết bị sử dụng phích cắm ba chấu hoặc phích cắm tròn tiêu chuẩn châu Âu sẽ không thể kết nối nếu không có bộ chuyển đổi.

Mặc dù có ngoại hình bắt mắt và hiện đại, Kokuyo không định vị đây là một sản phẩm cao cấp vượt trội. Vỏ ngoài của thiết bị vẫn được làm từ nhựa. Với mức giá niêm yết khoảng 7.400 Yên (tương đương khoảng 45 USD), đây được xem là một khoản đầu tư cho tính tiện dụng và thẩm mỹ hơn là một đột phá về vật liệu hay công suất điện cao cấp.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đặc tính Thông số Số lượng thiết bị hỗ trợ Tối đa 5 phích cắm Loại phích cắm tương thích Phích cắm dẹt 2 chấu (Type A) Cơ chế lắp đặt Kẹp vít cạnh bàn Chất liệu vỏ Nhựa Giá tham khảo ~45 USD (7.400 JPY)

Hiện tại, Kokuyo Energy Line chủ yếu được phân phối tại thị trường nội địa Nhật Bản. Người dùng tại các khu vực khác có thể tiếp cận thông qua các nền tảng mua hộ, nhưng cần lưu ý kỹ về sự khác biệt giữa các chuẩn phích cắm và điện áp để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.