Korea Republic U21 0-0 Mexico U23: Hai đội chia điểm Korea Republic U21 và Mexico U23 cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý trước giờ bóng lăn lúc 17:00 ngày 17/11/2026. Hai đội đã hòa cả hai lần gặp nhau gần nhất.

Korea Republic U21 0 - 0 Mexico U23 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Korea Republic U21 tiếp đón Mexico U23.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Korea Republic U21 0-0 Mexico U23 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 19:08 17/11/2026

Korea Republic U21 và Mexico U23 bước vào trận đấu lúc 17:00 ngày 17/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nên một kết quả tích cực lúc này có giá trị lớn về mặt tinh thần.

Hai đội cùng mang phong độ chập chờn

Trong 5 trận gần nhất, Korea Republic U21 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa hòa trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi lại hòa, nhưng hai trận cũ nhất đều kết thúc bằng thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy Korea Republic U21 đã phần nào ổn định hơn so với giai đoạn trước, song vẫn chưa tìm được mạch thắng liên tiếp.

Mexico U23 có thành tích tương tự: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội khách cũng hòa ở trận gần nhất, sau đó là một trận thua và một trận hòa. Chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận, nên phong độ của Mexico U23 gần đây thiên về thế giằng co hơn là bứt phá.

Hai lần gặp nhau gần nhất đều hòa

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Korea Republic U21 và Mexico U23 chưa bên nào giành chiến thắng: cả hai trận đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa hai tập thể khi gặp nhau, đồng thời cho thấy cả hai đều khó bị đối phương dễ dàng áp đảo.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ tương đồng, trận đấu có thể được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng giữ tập trung trong các tình huống then chốt. Cả hai đội đều có 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, nên mỗi bên có thể sẽ cân nhắc giữa việc chủ động tìm bàn thắng và giữ chắc phần sân nhà.

Tuy vậy, tâm lý muốn kết thúc chuỗi trận thiếu thuyết phục là yếu tố đáng chú ý. Đội nào xử lý tốt áp lực và tận dụng được cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế để định đoạt trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ gần như đồng nhất và đều khát một chiến thắng. Chênh lệch giữa hai bên rất nhỏ, vì vậy một sai lầm hoặc một khoảnh khắc lóe sáng cũng đủ làm thay đổi cục diện. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Korea Republic U21 · 0 thắng 2 hòa Mexico U23 · 0 thắng Korea Republic U21 0 - 0 Mexico U23 Hòa Korea Republic U21 0 - 0 Mexico U23 Hòa

Korea Republic U21 5 trận gần nhất H T H B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Mexico U23 5 trận gần nhất H B H B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới