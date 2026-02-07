Koss ra mắt tai nghe A/550: Trải nghiệm âm trường rộng với thiết kế open-back và đệm velour Koss A/550 là thành viên mới nhất của dòng Auditor, kết hợp thiết kế mặt lưng hở thoáng đãng với đệm tai velour siêu mềm và cáp mini-XLR linh hoạt, hướng đến trải nghiệm nghe nhạc Hi-Fi chi tiết.

Koss, thương hiệu âm thanh nổi tiếng với những mẫu tai nghe kinh điển như Porta Pro, vừa chính thức giới thiệu Koss A/550. Đây là mẫu tai nghe over-ear thuộc dòng Auditor, được thiết kế để mang lại âm trường rộng và độ chi tiết cao nhờ cấu trúc open-back (mặt lưng hở) đặc trưng, giúp tái tạo âm thanh một cách tự nhiên và thoáng đãng.

Thiết kế tối ưu cho sự thoải mái khi sử dụng lâu dài

Koss A/550 sở hữu phần chụp tai (ear cup) có hình dạng không đối xứng, một yếu tố kỹ thuật được hãng khẳng định là giúp cải thiện khả năng tái tạo hình ảnh âm thanh (imaging) và tăng cường độ trong trẻo. Điểm nhấn quan trọng trong thiết kế này là phần đệm tai được làm từ chất liệu nhung velour siêu mềm và có khả năng thoát khí tốt, giúp giảm thiểu tình trạng nóng tai khi sử dụng trong thời gian dài.

Koss A550 headphones deliver a wide soundstage with an open-back design.

Bên cạnh đó, tai nghe còn trang bị hệ thống băng đô (headband) tự điều chỉnh với lớp đệm bằng da thuần chay, đảm bảo áp lực phân bổ đều lên đầu người dùng. Với trọng lượng chỉ khoảng 287 gram, đây là một trong những mẫu tai nghe Hi-Fi có trọng lượng nhẹ, phù hợp cho những buổi nghe nhạc thư giãn kéo dài.

Phân tích thông số kỹ thuật và khả năng tái tạo âm thanh

Bên trong chụp tai của Koss A/550 là hệ thống màng loa polycarbonate đa lớp. Cấu trúc này cho phép thiết bị đạt được dải tần đáp ứng rộng, từ âm trầm sâu đến âm cao chi tiết. Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm:

Thông số Giá trị chi tiết Dải tần đáp ứng 12 Hz - 22 kHz Trở kháng 54 ohms Độ nhạy (SPL) 92 dB Trọng lượng 287 g (10.1 oz) Loại cáp Mini-XLR có thể tháo rời

Kết nối linh hoạt với cáp mini-XLR

Một điểm đáng chú ý trên Koss A/550 là việc tích hợp cổng kết nối mini-XLR. Lựa chọn này thường chỉ xuất hiện trên các dòng tai nghe chuyên nghiệp hoặc cao cấp, cho phép kết nối ổn định và giảm nhiễu tín hiệu. Đi kèm trong hộp sản phẩm là cáp mini-XLR sang 3.5 mm dài 2 mét cùng đầu chuyển 6.3 mm. Đặc biệt, thiết kế này cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp lên các loại cáp balanced (cân bằng) để tối ưu hóa hiệu suất âm thanh khi sử dụng với các bộ giải mã (DAC) hoặc âm ly (Amp) chuyên dụng.

Vị thế của dòng Auditor trong di sản của Koss

Koss có lịch sử lâu đời trong ngành công nghiệp âm thanh, bắt đầu từ năm 1958 với mẫu SP/3 - tai nghe stereo đầu tiên trên thế giới. Mẫu A/550 mới nhất thuộc dòng Auditor được định vị ở phân khúc tầm trung, tập trung vào việc tiết lộ các chi tiết âm thanh nhỏ nhất nhưng vẫn giữ được âm sắc mượt mà, không gây mệt mỏi cho người nghe.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa thiết kế open-back, chất liệu đệm tai cao cấp và khả năng tùy biến cáp kết nối, Koss A/550 hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những tín đồ âm thanh đang tìm kiếm một thiết bị nghe nhạc Hi-Fi có hiệu suất tốt trong tầm giá.