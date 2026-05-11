KuPS 0-0 Gent: Hai đội chia điểm Gent đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 17 với 3 điểm. Họ làm khách của KuPS, đội còn 0 điểm, lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Tammelan Stadion.

KuPS 0 - 0 Gent Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu KuPS tiếp đón Gent.

13' KuPS ép sân Cầm bóng: KuPS 100% - 0% Gent; phạm lỗi 0 - 0.

23' Thay người Phút 23' (KuPS): G. Engvall vào sân thay B. Armah.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: KuPS 57% - 43% Gent, dứt điểm 1 - 4, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 0.

37' Gent ép sân Cầm bóng: KuPS 57% - 43% Gent, dứt điểm 2 - 6, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Gent ép sân Cầm bóng: KuPS 47% - 53% Gent, dứt điểm 3 - 11, phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 11 - 4.

52' Thẻ vàng Phút 52': T. Hamalainen (KuPS) nhận thẻ vàng (Holding).

55' Thẻ vàng Phút 55': M. Sonko (Gent) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Gent ép sân Cầm bóng: KuPS 49% - 51% Gent, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 0.

75' Thay người Phút 75' (KuPS): J. Eskesen vào sân thay S. Pasanen.

75' Thay người Phút 75' (KuPS): S. Heiskanen vào sân thay A. Aiki.

76' Gent ép sân Cầm bóng: KuPS 51% - 49% Gent, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 2 - 0.

79' Thay người Phút 79' (Gent): G. De Meyer vào sân thay M. Sonko.

79' Thay người Phút 79' (Gent): E. H. Seck vào sân thay A. Kadri.

85' Thay người Phút 85' (Gent): K. Wilson vào sân thay J. Vergara.

88' Thay người Phút 88' (KuPS): T. Jyry vào sân thay P. Parzyszek.

89' Gent ép sân Cầm bóng: KuPS 52% - 48% Gent, dứt điểm 4 - 19 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 8, cứu thua 3 - 0.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': T. De Vlieger (Gent) nhận thẻ vàng (Roughing).

KT Kết thúc: KuPS 0-0 Gent Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 06/11/2026

Đội hình chính thức KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 Gent Sơ đồ 4-3-3 1 Johannes Kreidl 6 Saku Savolainen 33 Taneli Hämäläinen 23 Arttu Lötjönen 13 Niilo Kujasalo 10 Valentín Gasc 14 Samuel Pasanen 15 Ayman Aiki 8 Petteri Pennanen 24 Bob Nii Armah 20 Piotr Parzyszek 33 Davy Roef 57 Matties Volckaert 3 Maksim Paskotsi 44 Siebe Van der Heyden 20 Tiago Araújo 37 Abdelkahar Kadri 27 Tibe De Vlieger 17 Mathias Delorge 45 Hyllarion Goore 47 Josué Vergara 11 Momodou Sonko Dự bị KuPS 12 Hemmo Riihimäki 25 Clinton Antwi 4 Kasim Adams 29 Akseli Puukko 30 Ricardo Araújo 22 Saikou Touray 3 Saku Heiskanen 16 Tommi Jyry 34 Julius Eskesen Gent 30 Kjell Peersman 50 Noa Vandenabeele 18 Matisse Samoise 35 Gilles De Meyer 39 Abdul Ayinde 56 Mamadou Diallo 8 László Bénes 10 Aimé Omgba 14 Kyrell Wilson Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

KuPS Thống kê Gent 53% Kiểm soát bóng 47% 5 Dứt điểm 19 1 Trúng đích 3 2 Phạt góc 6 18 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Tibe De Vlieger Gent Điểm 8.2 Hyllarion Goore Gent Điểm 7.5 Tiago Araújo Gent Điểm 7.5 Johannes Kreidl KuPS Điểm 7.3 Arttu Lötjönen KuPS Điểm 7.3 Valentín Gasc KuPS Điểm 7.3

Gent đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận gặp KuPS với vị thế cao hơn hẳn. Đội khách đứng thứ 17 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 34 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Tammelan Stadion.

Gent giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ trên bảng điểm. Gent đã có 3 điểm và đứng thứ 17, còn KuPS vẫn trắng điểm ở vị trí thứ 34. Với đội khách, mỗi điểm số thêm vào lúc này đều giúp họ củng cố vị trí trong cuộc đua nhóm đầu.

Ngược lại, KuPS cần một kết quả tích cực để rời mốc 0 điểm. Chơi trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại sự tự tin và kéo ngắn khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Phong độ: Gent nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Gent thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, tiếp theo là chiến thắng, rồi lại thua, hòa và thắng. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy đội khách chưa tạo được mạch ổn định, dù vẫn có số trận thắng nhiều hơn đối thủ.

KuPS thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Họ thua ở trận vừa qua, trước đó có hai trận hòa liên tiếp, sau đó là một thất bại và một chiến thắng. Hai trận hòa liền nhau cho thấy đội chủ nhà không dễ bị đánh bại, nhưng họ vẫn thiếu những chiến thắng để cải thiện vị trí.

Điểm then chốt của trận đấu

Gent có lợi thế về thứ hạng và số trận thắng gần đây. Tuy nhiên, hai thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần thận trọng khi làm khách. Nếu để KuPS chơi thoải mái trên sân nhà, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Về phía KuPS, áp lực nằm ở việc phải có điểm. Đội bóng đang đứng thứ 34 với 0 điểm cần một màn trình diễn kỷ luật, tận dụng lợi thế sân nhà để bước ra khỏi vị trí khó khăn.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và số trận thắng gần đây, Gent là đội có nhiều điểm tựa hơn. Dù vậy, phong độ thiếu ổn định của họ và tinh thần phải có điểm của KuPS khiến trận đấu khó mang tính một chiều. Gent sẽ muốn tận dụng cơ hội để bám chắc nhóm dự cúp châu lục, còn KuPS cần một kết quả để thoát khỏi mốc 0 điểm.

KuPS 5 trận gần nhất B H H B T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Gent 5 trận gần nhất B T B H T 8 Trận 4-3-1 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 16 SC Braga 2 1 0 1 -1 3 T B 17 Gent 2 1 0 1 -1 3 B T 18 SC Freiburg 2 1 0 1 -2 3 B T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 33 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 -4 0 B B 34 KuPS 2 0 0 2 -4 0 B B 35 Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại