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KuPS 0-0 Gent: Hai đội chia điểm

Văn Thể05/11/2026 20:46

Gent đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 17 với 3 điểm. Họ làm khách của KuPS, đội còn 0 điểm, lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Tammelan Stadion.

KuPS0 - 0GentKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    KuPS tiếp đón Gent.

  • 13'KuPS ép sân

    Cầm bóng: KuPS 100% - 0% Gent; phạm lỗi 0 - 0.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (KuPS): G. Engvall vào sân thay B. Armah.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: KuPS 57% - 43% Gent, dứt điểm 1 - 4, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 0.

  • 37'Gent ép sân

    Cầm bóng: KuPS 57% - 43% Gent, dứt điểm 2 - 6, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Gent ép sân

    Cầm bóng: KuPS 47% - 53% Gent, dứt điểm 3 - 11, phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 11 - 4.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': T. Hamalainen (KuPS) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': M. Sonko (Gent) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Gent ép sân

    Cầm bóng: KuPS 49% - 51% Gent, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (KuPS): J. Eskesen vào sân thay S. Pasanen.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (KuPS): S. Heiskanen vào sân thay A. Aiki.

  • 76'Gent ép sân

    Cầm bóng: KuPS 51% - 49% Gent, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Gent): G. De Meyer vào sân thay M. Sonko.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Gent): E. H. Seck vào sân thay A. Kadri.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Gent): K. Wilson vào sân thay J. Vergara.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (KuPS): T. Jyry vào sân thay P. Parzyszek.

  • 89'Gent ép sân

    Cầm bóng: KuPS 52% - 48% Gent, dứt điểm 4 - 19 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 8, cứu thua 3 - 0.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': T. De Vlieger (Gent) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • KTKết thúc: KuPS 0-0 Gent

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 06/11/2026

Đội hình chính thức
KuPS
Sơ đồ 4-2-3-1
Gent
Sơ đồ 4-3-3
1
Johannes Kreidl
6
Saku Savolainen
33
Taneli Hämäläinen
23
Arttu Lötjönen
13
Niilo Kujasalo
10
Valentín Gasc
14
Samuel Pasanen
15
Ayman Aiki
8
Petteri Pennanen
24
Bob Nii Armah
20
Piotr Parzyszek
33
Davy Roef
57
Matties Volckaert
3
Maksim Paskotsi
44
Siebe Van der Heyden
20
Tiago Araújo
37
Abdelkahar Kadri
27
Tibe De Vlieger
17
Mathias Delorge
45
Hyllarion Goore
47
Josué Vergara
11
Momodou Sonko
Dự bị
KuPS
12 Hemmo Riihimäki25 Clinton Antwi4 Kasim Adams29 Akseli Puukko30 Ricardo Araújo22 Saikou Touray3 Saku Heiskanen16 Tommi Jyry34 Julius Eskesen
Gent
30 Kjell Peersman50 Noa Vandenabeele18 Matisse Samoise35 Gilles De Meyer39 Abdul Ayinde56 Mamadou Diallo8 László Bénes10 Aimé Omgba14 Kyrell Wilson
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
KuPSThống kêGent
53%
Kiểm soát bóng
47%
5
Dứt điểm
19
1
Trúng đích
3
2
Phạt góc
6
18
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Tibe De Vlieger
Tibe De Vlieger
Gent
Điểm 8.2
Hyllarion Goore
Hyllarion Goore
Gent
Điểm 7.5
Tiago Araújo
Tiago Araújo
Gent
Điểm 7.5
Johannes Kreidl
Johannes Kreidl
KuPS
Điểm 7.3
Arttu Lötjönen
Arttu Lötjönen
KuPS
Điểm 7.3
Valentín Gasc
Valentín Gasc
KuPS
Điểm 7.3

Gent đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận gặp KuPS với vị thế cao hơn hẳn. Đội khách đứng thứ 17 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 34 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Tammelan Stadion.

Gent giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ trên bảng điểm. Gent đã có 3 điểm và đứng thứ 17, còn KuPS vẫn trắng điểm ở vị trí thứ 34. Với đội khách, mỗi điểm số thêm vào lúc này đều giúp họ củng cố vị trí trong cuộc đua nhóm đầu.

Ngược lại, KuPS cần một kết quả tích cực để rời mốc 0 điểm. Chơi trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại sự tự tin và kéo ngắn khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Phong độ: Gent nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Gent thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, tiếp theo là chiến thắng, rồi lại thua, hòa và thắng. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy đội khách chưa tạo được mạch ổn định, dù vẫn có số trận thắng nhiều hơn đối thủ.

KuPS thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Họ thua ở trận vừa qua, trước đó có hai trận hòa liên tiếp, sau đó là một thất bại và một chiến thắng. Hai trận hòa liền nhau cho thấy đội chủ nhà không dễ bị đánh bại, nhưng họ vẫn thiếu những chiến thắng để cải thiện vị trí.

Điểm then chốt của trận đấu

Gent có lợi thế về thứ hạng và số trận thắng gần đây. Tuy nhiên, hai thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần thận trọng khi làm khách. Nếu để KuPS chơi thoải mái trên sân nhà, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Về phía KuPS, áp lực nằm ở việc phải có điểm. Đội bóng đang đứng thứ 34 với 0 điểm cần một màn trình diễn kỷ luật, tận dụng lợi thế sân nhà để bước ra khỏi vị trí khó khăn.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và số trận thắng gần đây, Gent là đội có nhiều điểm tựa hơn. Dù vậy, phong độ thiếu ổn định của họ và tinh thần phải có điểm của KuPS khiến trận đấu khó mang tính một chiều. Gent sẽ muốn tận dụng cơ hội để bám chắc nhóm dự cúp châu lục, còn KuPS cần một kết quả để thoát khỏi mốc 0 điểm.

KuPS
5 trận gần nhất
BHHBT
4
Trận
1-1-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Gent
5 trận gần nhất
BTBHT
8
Trận
4-3-1
T-H-B
7
Ghi (TB 0.9)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
16SC Braga2101-13TB
17Gent2101-13BT
18SC Freiburg2101-23BT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
33Lincoln Red Imps FC2002-40BB
34KuPS2002-40BB
35Inter Club d'Escaldes2002-40BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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