KuPS 2-3 Vardar Skopje: Vardar Skopje giành chiến thắng KuPS có nền tảng tốt hơn trước Vardar Skopje khi thắng trận gần nhất và bất bại trong hai lần đối đầu gần đây tại UEFA Champions League.

KuPS 2 - 3 Vardar Skopje Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu KuPS tiếp đón Vardar Skopje.

24' Thẻ vàng Phút 24': A. Puukko (KuPS) nhận thẻ vàng (Holding).

44' Thẻ vàng Phút 44': V. R. Gasc (KuPS) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

44' Thẻ vàng Phút 44': G. Rodrigues (Vardar Skopje) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (KuPS): S. Savolainen vào sân thay A. Puukko.

58' Thay người Phút 58' (KuPS): S. Touray vào sân thay G. Engvall.

58' Thay người Phút 58' (KuPS): P. Parzyszek vào sân thay J. J. Moreno Ciorciari.

59' BÀN THẮNG! Vardar Skopje (0-1) Phút 59': S. Savolainen (KuPS) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Vardar Skopje): E. Spahiu vào sân thay Miguel Pires.

74' Thay người Phút 74' (Vardar Skopje): I. Puleio vào sân thay A. Omeragic.

85' Thay người Phút 85' (Vardar Skopje): G. Zakaric vào sân thay M. Manevski.

87' Thẻ vàng Phút 87': E. Spahiu (Vardar Skopje) nhận thẻ vàng (Tripping).

88' Thẻ vàng Phút 88': C. Fabbiani (Vardar Skopje) nhận thẻ vàng.

90+1' BÀN THẮNG! Vardar Skopje (0-2) Phút 90+1': G. Zakaric (Vardar Skopje) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Vardar Skopje): N. Mishkovski vào sân thay F. Najdovski.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': P. Parzyszek (KuPS) nhận thẻ vàng (Roughing).

90+11' Thẻ vàng Phút 90+11': S. Savolainen (KuPS) nhận thẻ vàng (Roughing).

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

93' Thay người Phút 93' (Vardar Skopje): F. Cvetkovski vào sân thay D. Velkovski.

100' BÀN THẮNG! KuPS (1-2) Phút 100': B. Armah (KuPS) lập công (kiến tạo: C. Antwi). Tỷ số: 1 - 2.

102' BÀN THẮNG! Vardar Skopje (1-3) Phút 102': I. Puleio (Vardar Skopje) lập công (kiến tạo: G. Zakaric). Tỷ số: 1 - 3.

105+1' BÀN THẮNG! KuPS (2-3) Phút 105+1': P. Parzyszek (KuPS) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

105+2' Thay người Phút 105+2' (KuPS): A. Lotjonen vào sân thay T. Jyry.

106' Thay người Phút 106' (Vardar Skopje): D. Babunski vào sân thay D. Castaneda.

111' Thay người Phút 111' (KuPS): N. Kujasalo vào sân thay P. Pennanen.

111' Thay người Phút 111' (KuPS): J. Luyeye-Lutumba vào sân thay B. Armah.

113' Thẻ vàng Phút 113': N. Mishkovski (Vardar Skopje) nhận thẻ vàng (Handling).

120+2' Thẻ vàng Phút 120+2': F. Cvetkovski (Vardar Skopje) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: KuPS 2-3 Vardar Skopje Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 00:48 15/07/2026

Thông tin trận đấu

KuPS sẽ gặp Vardar Skopje tại UEFA Champions League vào lúc 22h00 ngày 14/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Vare Areena, nơi KuPS đứng trước cơ hội tận dụng sự ổn định gần đây để tạo thế chủ động.

Đây là màn so tài có sự chênh lệch nhất định về tín hiệu phong độ. KuPS vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, trong khi Vardar Skopje bước vào cuộc đối đầu sau một thất bại. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ phản ánh những diễn biến mới nhất và chưa đủ để xem nhẹ khả năng phản ứng của đội khách.

KuPS có điểm tựa từ phong độ gần nhất

KuPS đang có khởi đầu tích cực hơn khi kết quả gần nhất là một chiến thắng. Trong bối cảnh dữ liệu phong độ được cung cấp chỉ gồm trận mới nhất, điều đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa lợi thế thi đấu thành thế trận chủ động ngay từ đầu.

Thi đấu tại Vare Areena, KuPS có thể hướng đến cách nhập cuộc chắc chắn, ưu tiên kiểm soát các khu vực quan trọng trước khi tăng sức ép. Đội bóng Phần Lan sẽ cần tránh việc đẩy cao đội hình thiếu cân bằng, bởi một đối thủ đang tìm cách sửa chữa thất bại gần nhất có thể chọn cách chơi thận trọng và chờ cơ hội phản công.

Vardar Skopje cần phản ứng sau thất bại

Vardar Skopje không có điểm tựa kết quả tương tự khi thua ở trận gần nhất. Điều đó khiến đội bóng này phải đặc biệt chú trọng khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, nhất là trong những thời điểm KuPS tìm cách gây áp lực liên tục.

Thay vì mạo hiểm tấn công từ sớm, Vardar Skopje có thể ưu tiên sự chặt chẽ và tìm cách kéo trận đấu về thế giằng co. Nếu duy trì được cấu trúc phòng ngự ổn định, đội khách sẽ có thêm thời gian để khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ KuPS. Ngược lại, việc để mất bóng ở khu vực giữa sân có thể khiến Vardar Skopje phải chống đỡ nhiều hơn dự tính.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về KuPS

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, KuPS thắng một trận và hòa một trận, còn Vardar Skopje chưa giành chiến thắng. Xu hướng này cho thấy KuPS đang có thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng khoảng cách không quá lớn khi hai đội vẫn từng chia điểm.

Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm then chốt thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu. KuPS có cơ sở để tự tin, song Vardar Skopje vẫn còn cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu duy trì được kỷ luật và hạn chế sai lầm cá nhân.

Điểm then chốt chiến thuật

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân sẽ đóng vai trò quan trọng. KuPS cần kiểm soát bóng đủ hiệu quả để duy trì áp lực, đồng thời bảo đảm các phương án hỗ trợ phía sau khi dâng cao. Vardar Skopje, trong khi đó, phải thu hẹp khoảng trống và tổ chức chuyển trạng thái nhanh mỗi khi đoạt bóng.

Khả năng kiên nhẫn cũng là yếu tố đáng chú ý. Nếu KuPS nóng vội trước hàng thủ được tổ chức thấp, lợi thế phong độ và sân đấu có thể không được chuyển thành ưu thế rõ rệt. Với Vardar Skopje, mục tiêu trước mắt là kéo dài thời gian duy trì thế cân bằng và chờ thời cơ từ các tình huống cố định hoặc những pha phản công.

Nhận định trước trận

KuPS bước vào trận đấu với lợi thế về kết quả gần nhất và thành tích đối đầu. Vardar Skopje có lý do để thận trọng sau thất bại mới đây, nhưng sự thận trọng đó cũng có thể giúp đội khách xây dựng cách tiếp cận thực dụng hơn.

Nhìn chung, KuPS được đánh giá nhỉnh hơn về trạng thái chuẩn bị, song trận đấu vẫn có thể diễn ra chặt chẽ nếu Vardar Skopje giữ được cự ly đội hình. Chìa khóa sẽ nằm ở việc KuPS có tận dụng được quyền chủ động hay không, cũng như khả năng Vardar Skopje chống chịu sức ép và tạo ra những pha chuyển trạng thái đủ sắc bén.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất KuPS · 1 thắng 1 hòa Vardar Skopje · 0 thắng KuPS 0 - 0 Vardar Skopje Hòa Vardar Skopje 0 - 2 KuPS KUP

KuPS 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Vardar Skopje 5 trận gần nhất H B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới

KuPS 50% Hòa 50% Vardar Skopje 0% 50% 50% 0% Khuyến nghị: Combo Winner : KuPS and -3.5 goals