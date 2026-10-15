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KuPS 2-4 Trabzonspor: Trabzonspor giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 19:46

KuPS đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước trận gặp Trabzonspor tại Tammelan Stadion lúc 23h45 ngày 15/10/2026. KuPS xếp hạng 12, đối thủ đứng thứ 27.

KuPS2 - 4TrabzonsporKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    KuPS tiếp đón Trabzonspor.

  • 3'BÀN THẮNG! Trabzonspor (0-1)

    Phút 3': P. Onuachu (Trabzonspor) lập công (kiến tạo: M. Salah). Tỷ số: 0 - 1.

  • 10'Thay người

    Phút 10' (Trabzonspor): Franculino vào sân thay P. Onuachu.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: KuPS 45% - 55% Trabzonspor, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': J. Eskesen (KuPS) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': S. Akaydin (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: KuPS 45% - 55% Trabzonspor, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': P. Parzyszek (KuPS) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 39'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: KuPS 39% - 61% Trabzonspor, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 44'BÀN THẮNG! Trabzonspor (0-2)

    Phút 44': M. Salah (Trabzonspor) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'BÀN THẮNG! Trabzonspor (0-3)

    Phút 47': Franculino (Trabzonspor) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': B. Mendy (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 52'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: KuPS 47% - 53% Trabzonspor, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 54'BÀN THẮNG! KuPS (1-3)

    Phút 54': P. Pennanen (KuPS) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Trabzonspor): T. Jabol-Folcarelli vào sân thay O. Tufan.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Trabzonspor): Fabinho vào sân thay B. Mendy.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Trabzonspor): N. Saviolo vào sân thay M. Salah.

  • 59'Hỏng phạt đền

    Phút 59': P. Parzyszek (KuPS) sút hỏng phạt đền.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (KuPS): A. Aiki vào sân thay B. Armah.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (KuPS): T. Jyry vào sân thay P. Pennanen.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (KuPS): G. Engvall vào sân thay J. Luyeye-Lutumba.

  • 64'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: KuPS 47% - 53% Trabzonspor, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (KuPS): J. J. Moreno Ciorciari vào sân thay P. Parzyszek.

  • 76'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: KuPS 46% - 54% Trabzonspor, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 3 - 3.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (KuPS): S. Touray vào sân thay S. Pasanen.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Trabzonspor): E. Muci vào sân thay A. Simsir.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': K. Adams (KuPS) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: KuPS 45% - 55% Trabzonspor, dứt điểm 12 - 19 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 6 - 4; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 6.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Trabzonspor (1-4)

    Phút 90+1': Franculino (Trabzonspor) lập công (kiến tạo: E. Muci). Tỷ số: 1 - 4.

  • 90+6'BÀN THẮNG! KuPS (2-4)

    Phút 90+6': G. Engvall (KuPS) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

  • KTKết thúc: KuPS 2-4 Trabzonspor

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 01:41 16/10/2026

Đội hình chính thức
KuPS
Sơ đồ 4-2-3-1
Trabzonspor
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Johannes Kreidl
29
Akseli Puukko
4
Kasim Adams
23
Arttu Lötjönen
13
Niilo Kujasalo
14
Samuel Pasanen
8
Petteri Pennanen
21
Joslyn Luyeye-Lutumba
34
Julius Eskesen
24
Bob Nii Armah
20
Piotr Parzyszek
24
André Onana
20
Wagner Pina
3
Batista Mendy
4
Samet Akaydın
39
Cenk Özkaçar
57
Melih Kabasakal
11
Ozan Tufan
10
Mohamed Salah
8
Benjamin Bouchouari
58
Aral Şimşir
30
Paul Onuachu
Dự bị
KuPS
12 Hemmo Riihimäki6 Saku Savolainen25 Clinton Antwi28 Brahima Magassa33 Taneli Hämäläinen30 Jorginho10 Valentín Gasc16 Tommi Jyry22 Saikou Touray
Trabzonspor
1 Ahmet Doğan Yıldırım96 Erol Can Çolak81 Mustafa Kuzey Akcay6 Fabinho7 Ernest Muçi26 Tim Jabol-Folcarelli70 Noah Saviolo82 Yiğithan Çubukcu90 Oğuzhan Ertem
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
KuPSThống kêTrabzonspor
42%
Kiểm soát bóng
58%
13
Dứt điểm
19
7
Trúng đích
7
7
Phạt góc
6
13
Phạm lỗi
11
4
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Mohamed Salah
Mohamed Salah
Trabzonspor
1 bàn · 1 kiến tạo
Paul Onuachu
Paul Onuachu
Trabzonspor
1 bàn
Petteri Pennanen
Petteri Pennanen
KuPS
1 bàn
Franculino Djú
Franculino Djú
Trabzonspor
1 bàn
André Onana
André Onana
Trabzonspor
Điểm 8.7
Samet Akaydın
Samet Akaydın
Trabzonspor
Điểm 7.9

KuPS đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi gặp Trabzonspor lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Tammelan Stadion. Hai đội bước vào trận với cùng 0 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách thứ hạng và đà phong độ gần đây lại khá khác nhau.

KuPS giữ vị trí thuận lợi dù phong độ chững lại

KuPS hiện xếp hạng 12, cao hơn đáng kể so với Trabzonspor ở hạng 27. Đây là lợi thế về mặt vị trí giúp đội bóng Phần Lan duy trì khoảng cách với nhóm cuối bảng và tiếp tục theo sát nhóm phía trên.

Tuy nhiên, phong độ của KuPS không thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, còn chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ ba tính ngược về trước.

Vì vậy, trận đấu này là dịp để KuPS chặn đà sa sút và giữ nhịp trong cuộc đua nhóm đầu. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội lấy lại sự tự tin trước những thử thách tiếp theo.

Trabzonspor thất thường nhưng đang có đà đi lên

Trabzonspor xếp hạng 27 nhưng phong độ gần đây lại khá thú vị. Đội thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận, đồng thời giành chiến thắng ở trận mới nhất.

Điều đáng lưu ý là chuỗi kết quả của họ đan xen thắng và thua: thắng, thua, thắng, thua, thắng. Phong độ ấy cho thấy đội có khả năng tạo bất ngờ nhưng thiếu sự đều đặn. Dù vậy, việc thắng nhiều hơn thua trong giai đoạn gần đây cho thấy Trabzonspor không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, trận đấu xoay quanh sự đối lập giữa hai tâm thế. KuPS cần ổn định lại sau hai trận thua liên tiếp, trong khi Trabzonspor mang theo động lực từ chiến thắng gần nhất và muốn kéo dài mạch kết quả tích cực.

Với đội xếp trên, kỷ luật và sự chắc chắn trong thế trận sẽ quan trọng hơn lối chơi mạo hiểm. Với đội xếp dưới, tận dụng đà chiến thắng gần nhất để chủ động gây sức ép là hướng đi hợp lý nhất. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu ngay từ đầu sẽ có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Nhận định

Thứ hạng đang nghiêng về KuPS, nhưng phong độ lại cho thấy Trabzonspor có phần nhỉnh hơn khi thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Do đó, đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể quyết định kết quả.

KuPS cần thể hiện bản lĩnh của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trabzonspor muốn chứng minh vị trí hiện tại chưa phản ánh đúng khả năng của mình. Hai mục tiêu khác nhau ấy hứa hẹn tạo nên một trận đấu đáng theo dõi tại Tammelan Stadion.

KuPS
5 trận gần nhất
BBTHH
2
Trận
1-1-0
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Trabzonspor
5 trận gần nhất
TBTBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
11Getafe000000
12KuPS000000
13CSKA Sofia000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
26FC Thun000000
27Trabzonspor000000
28Borac Banja Luka000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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