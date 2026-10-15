KuPS 2-4 Trabzonspor: Trabzonspor giành chiến thắng KuPS đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước trận gặp Trabzonspor tại Tammelan Stadion lúc 23h45 ngày 15/10/2026. KuPS xếp hạng 12, đối thủ đứng thứ 27.

KuPS 2 - 4 Trabzonspor Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu KuPS tiếp đón Trabzonspor.

3' BÀN THẮNG! Trabzonspor (0-1) Phút 3': P. Onuachu (Trabzonspor) lập công (kiến tạo: M. Salah). Tỷ số: 0 - 1.

10' Thay người Phút 10' (Trabzonspor): Franculino vào sân thay P. Onuachu.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: KuPS 45% - 55% Trabzonspor, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': J. Eskesen (KuPS) nhận thẻ vàng (Tripping).

24' Thẻ vàng Phút 24': S. Akaydin (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Roughing).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: KuPS 45% - 55% Trabzonspor, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

34' Thẻ vàng Phút 34': P. Parzyszek (KuPS) nhận thẻ vàng (Roughing).

39' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: KuPS 39% - 61% Trabzonspor, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 0.

44' BÀN THẮNG! Trabzonspor (0-2) Phút 44': M. Salah (Trabzonspor) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Trabzonspor (0-3) Phút 47': Franculino (Trabzonspor) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

51' Thẻ vàng Phút 51': B. Mendy (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Tripping).

52' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: KuPS 47% - 53% Trabzonspor, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

54' BÀN THẮNG! KuPS (1-3) Phút 54': P. Pennanen (KuPS) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

55' Thay người Phút 55' (Trabzonspor): T. Jabol-Folcarelli vào sân thay O. Tufan.

55' Thay người Phút 55' (Trabzonspor): Fabinho vào sân thay B. Mendy.

55' Thay người Phút 55' (Trabzonspor): N. Saviolo vào sân thay M. Salah.

59' Hỏng phạt đền Phút 59': P. Parzyszek (KuPS) sút hỏng phạt đền.

63' Thay người Phút 63' (KuPS): A. Aiki vào sân thay B. Armah.

63' Thay người Phút 63' (KuPS): T. Jyry vào sân thay P. Pennanen.

63' Thay người Phút 63' (KuPS): G. Engvall vào sân thay J. Luyeye-Lutumba.

64' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: KuPS 47% - 53% Trabzonspor, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

76' Thay người Phút 76' (KuPS): J. J. Moreno Ciorciari vào sân thay P. Parzyszek.

76' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: KuPS 46% - 54% Trabzonspor, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 3 - 3.

77' Thay người Phút 77' (KuPS): S. Touray vào sân thay S. Pasanen.

77' Thay người Phút 77' (Trabzonspor): E. Muci vào sân thay A. Simsir.

86' Thẻ vàng Phút 86': K. Adams (KuPS) nhận thẻ vàng (Roughing).

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: KuPS 45% - 55% Trabzonspor, dứt điểm 12 - 19 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 6 - 4; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 6.

90+1' BÀN THẮNG! Trabzonspor (1-4) Phút 90+1': Franculino (Trabzonspor) lập công (kiến tạo: E. Muci). Tỷ số: 1 - 4.

90+6' BÀN THẮNG! KuPS (2-4) Phút 90+6': G. Engvall (KuPS) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

KT Kết thúc: KuPS 2-4 Trabzonspor Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 01:41 16/10/2026

Đội hình chính thức KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 Trabzonspor Sơ đồ 4-2-3-1 1 Johannes Kreidl 29 Akseli Puukko 4 Kasim Adams 23 Arttu Lötjönen 13 Niilo Kujasalo 14 Samuel Pasanen 8 Petteri Pennanen 21 Joslyn Luyeye-Lutumba 34 Julius Eskesen 24 Bob Nii Armah 20 Piotr Parzyszek 24 André Onana 20 Wagner Pina 3 Batista Mendy 4 Samet Akaydın 39 Cenk Özkaçar 57 Melih Kabasakal 11 Ozan Tufan 10 Mohamed Salah 8 Benjamin Bouchouari 58 Aral Şimşir 30 Paul Onuachu Dự bị KuPS 12 Hemmo Riihimäki 6 Saku Savolainen 25 Clinton Antwi 28 Brahima Magassa 33 Taneli Hämäläinen 30 Jorginho 10 Valentín Gasc 16 Tommi Jyry 22 Saikou Touray Trabzonspor 1 Ahmet Doğan Yıldırım 96 Erol Can Çolak 81 Mustafa Kuzey Akcay 6 Fabinho 7 Ernest Muçi 26 Tim Jabol-Folcarelli 70 Noah Saviolo 82 Yiğithan Çubukcu 90 Oğuzhan Ertem Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

KuPS Thống kê Trabzonspor 42% Kiểm soát bóng 58% 13 Dứt điểm 19 7 Trúng đích 7 7 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 11 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Mohamed Salah Trabzonspor 1 bàn · 1 kiến tạo Paul Onuachu Trabzonspor 1 bàn Petteri Pennanen KuPS 1 bàn Franculino Djú Trabzonspor 1 bàn André Onana Trabzonspor Điểm 8.7 Samet Akaydın Trabzonspor Điểm 7.9

KuPS đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi gặp Trabzonspor lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Tammelan Stadion. Hai đội bước vào trận với cùng 0 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách thứ hạng và đà phong độ gần đây lại khá khác nhau.

KuPS giữ vị trí thuận lợi dù phong độ chững lại

KuPS hiện xếp hạng 12, cao hơn đáng kể so với Trabzonspor ở hạng 27. Đây là lợi thế về mặt vị trí giúp đội bóng Phần Lan duy trì khoảng cách với nhóm cuối bảng và tiếp tục theo sát nhóm phía trên.

Tuy nhiên, phong độ của KuPS không thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, còn chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ ba tính ngược về trước.

Vì vậy, trận đấu này là dịp để KuPS chặn đà sa sút và giữ nhịp trong cuộc đua nhóm đầu. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội lấy lại sự tự tin trước những thử thách tiếp theo.

Trabzonspor thất thường nhưng đang có đà đi lên

Trabzonspor xếp hạng 27 nhưng phong độ gần đây lại khá thú vị. Đội thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận, đồng thời giành chiến thắng ở trận mới nhất.

Điều đáng lưu ý là chuỗi kết quả của họ đan xen thắng và thua: thắng, thua, thắng, thua, thắng. Phong độ ấy cho thấy đội có khả năng tạo bất ngờ nhưng thiếu sự đều đặn. Dù vậy, việc thắng nhiều hơn thua trong giai đoạn gần đây cho thấy Trabzonspor không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, trận đấu xoay quanh sự đối lập giữa hai tâm thế. KuPS cần ổn định lại sau hai trận thua liên tiếp, trong khi Trabzonspor mang theo động lực từ chiến thắng gần nhất và muốn kéo dài mạch kết quả tích cực.

Với đội xếp trên, kỷ luật và sự chắc chắn trong thế trận sẽ quan trọng hơn lối chơi mạo hiểm. Với đội xếp dưới, tận dụng đà chiến thắng gần nhất để chủ động gây sức ép là hướng đi hợp lý nhất. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu ngay từ đầu sẽ có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Nhận định

Thứ hạng đang nghiêng về KuPS, nhưng phong độ lại cho thấy Trabzonspor có phần nhỉnh hơn khi thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Do đó, đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể quyết định kết quả.

KuPS cần thể hiện bản lĩnh của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trabzonspor muốn chứng minh vị trí hiện tại chưa phản ánh đúng khả năng của mình. Hai mục tiêu khác nhau ấy hứa hẹn tạo nên một trận đấu đáng theo dõi tại Tammelan Stadion.

KuPS 5 trận gần nhất B B T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Trabzonspor 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 11 Getafe 0 0 0 0 0 0 12 KuPS 0 0 0 0 0 0 13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 26 FC Thun 0 0 0 0 0 0 27 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 28 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại