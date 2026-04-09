Kvaratskhelia tỏa sáng rực rỡ giúp PSG hạ Liverpool 2-0: Tái hiện kỷ lục của Benzema Với bàn thắng đẳng cấp và thông số vượt trội, Khvicha Kvaratskhelia đưa PSG chạm một tay vào bán kết Champions League sau chiến thắng thuyết phục tại Parc des Princes.

Trên thánh địa Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia đã thực sự biến đêm tứ kết lượt đi Champions League thành sân khấu của riêng mình. Trong chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của Paris Saint-Germain trước nhà đương kim vô địch Liverpool, ngôi sao người Georgia không chỉ là người ấn định tỷ số mà còn là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Khevicha tỏa sáng giúp PSG đánh bại Liverpool.

Màn trình diễn thượng hạng của "Kvaradona"

Với điểm số 8.5 từ FotMob – cao nhất trên sân, Kvaratskhelia đã chứng minh tại sao anh đang là một trong những tiền đạo cánh hàng đầu thế giới hiện nay. Khoảnh khắc rực rỡ nhất đến ở phút thứ 65, một bàn thắng được đánh giá là tinh hoa của kỹ thuật cá nhân.

Xuất phát từ đường chuyền tinh tế của Joao Neves, Kvaratskhelia nhận bóng bên hành lang cánh trái, thực hiện những nhịp chạm bóng thanh thoát để loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của các hậu vệ Liverpool. Anh lướt đi mềm mại qua cả thủ thành Giorgi Mamardashvili trước khi điềm tĩnh đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng này không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn đánh gục hoàn toàn ý chí phản kháng của "Lữ đoàn đỏ".

Những con số thống kê ấn tượng

Nhìn sâu vào các thông số, màn trình diễn của Kvaratskhelia thực sự toàn diện. Trong 90 phút góp mặt trên sân, anh sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.16 và tổng xG + xA đạt mức 1.52. Khả năng phối hợp của tiền đạo này đạt độ chính xác đáng kinh ngạc với 38/41 đường chuyền thành công (tỷ lệ 93%), trong đó có 4 đường chuyền đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân.

Đáng chú ý, Kvaratskhelia còn tích cực hỗ trợ phòng ngự với 5 tình huống đóng góp, 2 pha tắc bóng thành công và 3 lần giải vây, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Luis Enrique.

Thiết lập cột mốc lịch sử sánh ngang Karim Benzema

Bàn thắng vào lưới Liverpool giúp Kvaratskhelia trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại vòng loại trực tiếp Champions League trong cùng một mùa giải, kể từ sau kỷ lục của Karim Benzema mùa giải 2021-2022. Đồng thời, anh cũng là cầu thủ PSG đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Kvaratskhelia đang là cảm hứng tấn công của PSG.

Lỗ hổng từ hệ thống phòng ngự của Liverpool

Về mặt chiến thuật, Kvaratskhelia cùng với Nuno Mendes và Desire Doue đã tạo nên một mũi đinh ba bên cánh trái, liên tục tra tấn vị trí của Jeremie Frimpong. Sự cơ động của anh buộc các trung vệ như Ibrahima Konate hay Virgil van Dijk phải thường xuyên rời bỏ vị trí để bọc lót, từ đó lộ ra những khoảng trống chết người.

Chuyên gia Ally McCoist trên TNT Sports thừa nhận Liverpool đã có một đêm thi đấu khó khăn trước sức ép khủng khiếp mà PSG tạo ra. Với lợi thế 2 bàn dẫn trước và một ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ cực cao, PSG đang nắm lợi thế cực lớn trước chuyến hành quân tới Anfield vào tuần sau. Màn trình diễn này là lời tuyên bố đanh thép cho tham vọng vô địch của đội chủ sân Parc des Princes.