Kwon Soon-woo và bản lĩnh người lính: Cú sốc tại Wimbledon gỡ gạc thể diện cho Hàn Quốc Vượt qua rào cản từ nghĩa vụ quân sự, tay vợt số 1 Hàn Quốc Kwon Soon-woo đã có màn trình diễn áp đảo trước tài năng trẻ Martin Landaluce để tiến vào vòng 2 Wimbledon 2026.

Trong bối cảnh thể thao Hàn Quốc đang trải qua những ngày ảm đạm, sự xuất hiện của một "người lính" tại All England Club đã mang lại luồng sinh khí mới. Kwon Soon-woo, tay vợt đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại vòng mở màn Wimbledon 2026 khi đánh bại niềm hy vọng của quần vợt Tây Ban Nha - Martin Landaluce với tỷ số thuyết phục 6-4, 6-3, 6-3.

Sự áp đảo của kinh nghiệm và đẳng cấp

Dù hiện xếp hạng 200 thế giới và phải chật vật vượt qua 3 trận vòng loại để có mặt tại vòng đấu chính thức, Kwon Soon-woo đã chứng minh rằng thứ hạng chỉ là những con số tạm thời. Trước một Landaluce trẻ trung và đầy sức mạnh, Kwon đã trình diễn một lối chơi khoa học, dựa trên khả năng điều phối bóng cực kỳ thông minh.

Kwon Soon-woo vẫn giữ được đẳng cấp hàng đầu dù đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của tay vợt sinh năm 1997. Kwon sở hữu 9 cú ace, đạt tỷ lệ giao bóng một ăn điểm lên tới 79%. Đặc biệt, chỉ số 42 điểm winners so với chỉ 15 lỗi tự đánh hỏng là minh chứng cho sự chính xác tuyệt đối trong các pha dứt điểm. Ngược lại, Landaluce tỏ ra non nớt khi mắc tới 8 lỗi kép và có số lỗi tự đánh hỏng cao gấp đôi đối thủ Hàn Quốc.

Vượt qua scandal và áp lực nghĩa vụ

Hành trình của Kwon Soon-woo tại Wimbledon năm nay không chỉ là câu chuyện về chuyên môn mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh tâm lý. Từng tiệm cận top 50 thế giới và sở hữu 2 danh hiệu ATP Tour, sự nghiệp của Kwon bị gián đoạn khi anh phải nhập ngũ vào cuối năm 2024. Trong thời gian này, anh chỉ thi đấu hạn chế tại các giải Challenger và ITF để duy trì cảm giác bóng.

Người hâm mộ cũng từng nhắc nhiều đến Kwon qua mối tình với Yubin - cựu thành viên nhóm nhạc Wonder Girls. Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau scandal đập vợt chấn động của anh tại ASIAD 19. Chiến thắng lần này tại London dường như là lời khẳng định cho một Kwon Soon-woo trưởng thành, điềm tĩnh và chuyên nghiệp hơn.

Kwon Soon-woo cùng bạn gái cũ Yubin thời còn mặn nồng trước khi chia tay vào cuối năm 2023.

Liều thuốc an thần cho thể thao xứ Kim chi

Chiến thắng của Kwon Soon-woo đến vào thời điểm không thể thích hợp hơn cho người hâm mộ Hàn Quốc. Trước đó, đội tuyển bóng đá quốc gia của Son Heung-min đã gây thất vọng lớn khi bị loại sớm tại World Cup sau trận thua Nam Phi. Cùng lúc đó, tuyển bóng chuyền nam cũng thất thủ 0-3 trước Indonesia tại AVC Cup.

Việc Kwon lọt vào vòng 2 Wimbledon lần thứ hai trong sự nghiệp (sau kỳ tích năm 2021) đã trở thành điểm sáng hiếm hoi. Thử thách tiếp theo của anh sẽ lớn hơn gấp bội khi đối thủ là hạt giống số 21 người Mỹ - Tommy Paul. Với phong độ hiện tại và tâm lý thoải mái của một người không còn gì để mất, Kwon Soon-woo hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại mặt sân cỏ London.