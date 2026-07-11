Kỳ Duyên gây chú ý khi công khai trêu chọc Đoàn Thiên Ân trên mạng xã hội Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh chế ngầm ví Đoàn Thiên Ân như một chú báo. Hành động lầy lội này minh chứng cho tình bạn thân thiết và sự gắn kết bền chặt của hai nàng hậu sau hơn 2 năm đồng hành.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ một khoảnh khắc hài hước trên trang cá nhân. Khác với phong cách sang trọng thường thấy, người đẹp sinh năm 1996 bất ngờ đăng tải bức ảnh do người hâm mộ cắt ghép, trong đó cô đứng cạnh một chú báo với biểu cảm đầy thách thức. Đi kèm với hình ảnh này là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Có em rồi không sợ gì cả".

Hành động trêu chọc đầy tinh nghịch của Kỳ Duyên

Động thái này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của người hâm mộ. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra việc Kỳ Duyên sử dụng hình ảnh chú báo có phần hung dữ để đại diện cho Đoàn Thiên Ân là một cách trêu chọc khéo léo về cá tính mạnh mẽ của Miss Grand Vietnam 2022. Câu nói khẳng định sự tin tưởng "không sợ gì cả" càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa hai người đẹp.

Kỳ Duyên chia sẻ bức ảnh do người hâm mộ chỉnh sửa. (Ảnh: FBNV)

Hành trình hơn hai năm gắn bó bền chặt

Thực tế cho thấy, tình bạn giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã duy trì được hơn 2 năm với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công việc cũng như các hoạt động đời thường. Sự thoải mái và tự nhiên khi tương tác trên mạng xã hội cho thấy họ không chỉ là đồng nghiệp trong giới giải trí mà còn là những người bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ những khía cạnh lầy lội nhất của bản thân.

Hai nàng hậu cùng chung một khung hình khiến fan thích thú. (Nguồn: FBNV)

Đáng chú ý, sự gắn kết này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Khán giả cho rằng chính sự chân thành và không ngại bộc lộ cá tính thật đã giúp cặp đôi chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Những màn tương tác qua lại giữa hai nàng hậu luôn tạo ra năng lượng tích cực và bầu không khí vui vẻ.

Phản ứng thích thú từ cộng đồng mạng

Dưới bài đăng của Kỳ Duyên, hàng loạt bình luận từ netizen bày tỏ sự phấn khích trước độ "gan dạ" ngày càng tăng của cô. Nhiều người còn liên tục gọi tên Đoàn Thiên Ân để chờ đợi một màn phản công hài hước từ phía đương sự. Một số khán giả hóm hỉnh nhận xét rằng chỉ những người thực sự thân thiết mới có thể thoải mái trêu đùa nhau một cách công khai như vậy.

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai nàng hậu. (Nguồn: FBNV)

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của hai nàng hậu. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tiếng cười này chính là yếu tố giúp Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân giữ vững sức hút trong lòng công chúng, vượt xa khỏi những khung hình lung linh trên thảm đỏ.