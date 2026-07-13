Kỳ Duyên tặng dây chuyền đá khổng tước 105 triệu đồng cho Đoàn Thiên Ân Nhân dịp kỷ niệm 2 năm đồng hành, Hoa hậu Kỳ Duyên đã tặng Đoàn Thiên Ân món quà trang sức trị giá khoảng 105 triệu đồng. Chiếc dây chuyền chế tác từ đá khổng tước mang thông điệp về sự bảo vệ và thịnh vượng.

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp dành sự chú ý lớn cho màn thể hiện tình cảm giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Để đánh dấu cột mốc 2 năm gắn bó, Hoa hậu Việt Nam 2014 đã lựa chọn một thiết kế dây chuyền cao cấp làm quà tặng cho người bạn đồng hành của mình. Khoảnh khắc trao quà ý nghĩa này nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Kỳ Duyên - Thiên Ân bên nhau nhân dịp kỉ niệm 2 năm đồng hành. (Nguồn:FBNV)

Giá trị và ý nghĩa biểu tượng của món quà 105 triệu đồng

Món trang sức mà Kỳ Duyên lựa chọn là mẫu dây chuyền được chế tác từ đá khổng tước (malachite) cao cấp. Theo khảo sát thị trường, giá trị của món đồ này ước tính khoảng 105 triệu đồng. Bên cạnh giá trị vật chất, lựa chọn này còn cho thấy sự tinh tế của nàng hậu trong việc tìm kiếm một biểu tượng phù hợp với mối quan hệ của cả hai.

Đá khổng tước trong giới đá quý phong thủy vốn được biết đến là biểu tượng của tình yêu, sự bảo hộ và thịnh vượng. Khi trao quà, Kỳ Duyên chia sẻ: "Đá khổng tước mang ý nghĩa là tình yêu, sự bảo vệ và sự thịnh vượng. Mong em đeo cái dây này sẽ luôn bình an và kiếm được thật nhiều tiền".

Đoàn Thiên Ân diện món quà được Kỳ Duyên tặng. (Nguồn: FBNV)

Mối quan hệ gắn kết sau 2 năm đồng hành

Sự chu đáo trong việc chọn quà cùng giá trị đầu tư lớn cho thấy vị trí quan trọng của Miss Grand Vietnam 2022 đối với Kỳ Duyên. Trên mạng xã hội, Kỳ Duyên (biệt danh là Bột) và Đoàn Thiên Ân (biệt danh là Bơ) thường xuyên nhận được sự ủng hộ từ khán giả bởi sự thấu hiểu và gắn bó mật thiết trong cuộc sống lẫn công việc.

Đáng chú ý, bên dưới video ghi lại khoảnh khắc này, cựu Hoa hậu Việt Nam còn để lại bình luận khẳng định sự nâng niu dành cho đối phương: "Bơ xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất trên đời”. Sau hành trình 2 năm, có thể thấy mối quan hệ giữa hai mỹ nhân hàng đầu Vbiz không chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp mà đã trở nên khăng khít, nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng nhờ cách quan tâm chân thành và tinh tế.