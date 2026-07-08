Kỳ Duyên và Thiên Ân: Khoảnh khắc đời thường ấm áp bên mâm cơm gia đình Hai nàng hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân vừa chia sẻ những hình ảnh thân thiết khi cùng nhau về thăm gia đình sau thời gian bận rộn. Sự gần gũi giữa Thiên Ân và mẹ của đàn chị trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Sau khoảng thời gian bận rộn với các lịch trình công việc dày đặc, Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân đã cùng nhau dành thời gian trở về thăm gia đình. Chuyến đi không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn hé lộ mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai người đẹp trong cuộc sống đời thường.

Mâm cơm gia đình và sự gắn kết thân mật

Trong hành trình trở về, hai nàng hậu lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bữa cơm gia đình ấm cúng do chính tay mẹ của Kỳ Duyên chuẩn bị để đón con gái và người bạn thân. Những món ăn giản dị nhưng đầy tình cảm đã mang lại không khí gần gũi, khác xa với vẻ lộng lẫy thường thấy trên sân khấu.

Kỳ Duyên và Thiên Ân vui vẻ về thăm gia đình. Ảnh: IGNV

Kỳ Duyên bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của mẹ: "Cơm nhà lúc nào cũng ngon, con cảm ơn mẹ yêu". Trong khi đó, Thiên Ân cũng không giấu được sự thích thú với các món ăn. Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ một cách hài hước trên trang cá nhân rằng cô đã "nhẹ nhàng lên 2kg" sau một ngày ăn ngon và no nê. Cách tương tác dí dỏm này khiến khán giả cảm nhận rõ sự thoải mái và thân thiết của Thiên Ân khi ở bên cạnh gia đình Kỳ Duyên.

Mối quan hệ gắn bó ngoài ánh đèn sân khấu

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Thiên Ân xuất hiện cùng người thân của đàn chị. Hồi tháng 5, nàng hậu từng được bắt gặp đồng hành cùng mẹ Kỳ Duyên tại một sự kiện giải trí. Sự tự nhiên trong cách trò chuyện và chăm sóc lẫn nhau giữa Thiên Ân và mẹ Kỳ Duyên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng về sự tinh tế và gần gũi.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FBNV

Trong làng nhan sắc Việt, tình bạn bền chặt giữa các hoa hậu luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn. Dù mỗi người có những dự án và định hướng sự nghiệp riêng, nhưng việc thường xuyên hỗ trợ, đồng hành trong các chuyến du lịch hay những buổi gặp mặt gia đình cho thấy một sự gắn kết chân thành.

Thiên Ân từng đến Bắc Ninh vào hồi tháng 6 để đích thăm chăm sóc Kỳ Duyên khi đối phương đang đi đóng phim. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, vào tháng 6, Thiên Ân cũng đã dành thời gian di chuyển đến Bắc Ninh để thăm và chăm sóc Kỳ Duyên khi đàn chị đang bận rộn ghi hình. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực này đã minh chứng cho tình cảm gắn bó giữa hai nàng hậu, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về sự đoàn kết trong giới giải trí.