Kỷ lục 14 lần vô địch Roland Garros của Nadal: Thách thức 'siêu phàm' cho Jannik Sinner Huyền thoại Adriano Panatta nhận định Sinner khó lòng xô đổ di sản của Nadal tại Paris. Trong khi đó, Emma Raducanu và Grigor Dimitrov đồng loạt nhận thất bại cay đắng.

Jannik Sinner đang trải qua một mùa giải bùng nổ khi liên tiếp thiết lập những cột mốc ấn tượng tại các giải Masters 1000. Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng có một di sản tại Roland Garros mà tay vợt người Italia, hay bất kỳ ngôi sao đương đại nào, đều khó lòng chạm tới: 14 chức vô địch của Rafael Nadal.

Kỷ lục 14 lần vô địch của Nadal: Cột mốc 'siêu phàm'

Huyền thoại Adriano Panatta, người từng đăng quang tại sân chơi đất nện danh giá nhất thế giới, khẳng định việc tái lập thành tích của tay vợt người Tây Ban Nha là điều gần như không tưởng. "Vô địch Roland Garros 14 lần như Nadal là kỷ lục mà Sinner gần như không thể phá vỡ", Panatta chia sẻ.

Ông nhấn mạnh thêm về độ khốc liệt của giải đấu: "Tôi mới chỉ vô địch sân chơi này một lần và hiểu rõ nó khó khăn đến mức nào. Giành 14 danh hiệu như Nadal thực sự là một điều siêu phàm". Dù Sinner đang thống trị các mặt sân cứng mùa này, nhưng việc duy trì sự bền bỉ và đẳng cấp trên mặt sân đất nện trong hơn một thập kỷ như cách Nadal đã làm vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Sinner được dự báo khó lòng chạm đến kỷ lục vô địch Roland Garros của Nadal.

Nỗi thất vọng từ Raducanu và cú sốc của Dimitrov

Trong khi sự chú ý đổ dồn vào Sinner, một ngôi sao khác là Emma Raducanu lại có màn tái xuất không như ý. Tại vòng 1 Internationaux de Strasbourg, cựu vương US Open đã để thua Diane Parry sau hai set với tỷ số 4-6, 6-7 (4-7). Đây là trận đấu đầu tiên của cô trên mặt sân đất nện trong mùa giải 2026 sau hơn 2 tháng vắng bóng vì chấn thương, cho thấy Raducanu vẫn cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác thi đấu đỉnh cao.

Tại vòng loại Roland Garros, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi Grigor Dimitrov chính thức dừng bước. Tay vợt người Bulgaria thất bại trước Jaime Faria với tỷ số 6-3, 5-7, 6-7 (6-10). Kết quả này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ năm 2010, Dimitrov sẽ vắng mặt tại vòng đấu chính thức của giải Grand Slam thứ hai trong năm. Ngược lại, đây được xem là cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Jaime Faria.

Tyson Fury lên kế hoạch 'làm nóng' trước đại chiến Joshua

Ở một diễn biến khác của làng thể thao thế giới, Tyson Fury đã bắt đầu khởi động cho cuộc chạm trán với Anthony Joshua vào cuối năm nay. Dù hợp đồng đã được ký kết, "Vua giang hồ" vẫn mong muốn có một trận đấu đệm để lấy lại phong độ tốt nhất.

Fury chia sẻ: "Tôi chưa có đối thủ cụ thể, nhưng vấn đề không nằm ở người đứng bên kia chiến tuyến mà là cuộc chiến với chính mình. Dù là Joe Bloggs hay Mike Tyson, đây vẫn là trận đấu cần thiết để tôi tìm lại nhịp độ trước khi bước vào đại chiến". Hiện tại, thời gian và địa điểm cho cuộc đối đầu giữa Fury và Joshua vẫn đang trong quá trình đàm phán cuối cùng.