Kỷ lục 16 huấn luyện viên mất việc: Vòng xoáy trảm tướng đe dọa sự ổn định của V-League V-League 2025/26 thiết lập cột mốc buồn với 16 lần thay tướng khi mùa giải chưa kết thúc, phơi bày thực trạng quản trị ngắn hạn và sự thiếu kiên nhẫn của các câu lạc bộ.

Mùa giải V-League 2025/26 đang chứng kiến một biến động chưa từng có trên băng ghế chỉ đạo. Khi giải đấu vẫn đang trong giai đoạn nước rút, cột mốc 16 huấn luyện viên phải rời ghế đã chính thức được xác lập, tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Con số này không chỉ đơn thuần là những sự thay đổi nhân sự, mà còn là hồi chuông cảnh báo về tư duy quản trị "ăn xổi" và áp lực thành tích cực đoan đang bủa vây các đội bóng.

Sức ép nghẹt thở trên băng ghế chỉ đạo

Điểm nóng nhất của vòng xoáy thay tướng vừa gọi tên chiến lược gia kỳ cựu Lê Huỳnh Đức. Sau thất bại tại vòng 21, ông Đức đã chính thức chia tay CLB Công an TP.HCM. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội bóng ngành công an trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn với 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Việc một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm và có cá tính mạnh như Lê Huỳnh Đức không thể trụ vững cho thấy ngưỡng chịu đựng của các ông chủ đội bóng tại V-League đã chạm mức thấp kỷ lục.

HLV Lê Huỳnh Đức phải chia tay Công an TP.HCM.

Đáng chú ý, làn sóng sa thải không chỉ xuất hiện ở các đội bóng nhóm cuối bảng. Nam Định, một trong những ứng cử viên vô địch, đã gây sốc khi thay đổi nhân sự chỉ đạo tới 3 lần kể từ đầu mùa. Những cái tên như Vũ Hồng Việt, Nguyễn Trung Kiên và Mauro Jeronimo lần lượt xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo, cho thấy ngay cả khi sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, sự ổn định vẫn là điều xa xỉ. Các câu lạc bộ khác như Hà Nội, SLNA, Ninh Bình hay Becamex TP.HCM cũng đều ít nhất một lần thực hiện cuộc hoán đổi vị trí thuyền trưởng để hy vọng vào một cú hích tinh thần tức thời.

Ngoại lệ hiếm hoi và thực trạng quản trị

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, sự ra đi của ông Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng được xem là một trường hợp ngoại lệ đầy văn minh. Thay vì bị sa thải do áp lực thành tích, ông Nghiêm rời đội bóng trong thế chủ động để nhường lại vị trí cho những người kế nhiệm trẻ tuổi trước khi tìm kiếm thử thách mới. Đây là minh chứng hiếm hoi cho sự đồng thuận và chiến lược tiếp nối có lộ trình giữa huấn luyện viên và ban lãnh đạo.

HLV Chu Đình Nghiêm rời Hải Phòng để đến Ninh Bình.

Tuy nhiên, nhìn rộng ra toàn cục, bóng đá Việt Nam đang thiếu đi sự kiên nhẫn cần thiết để xây dựng một nền tảng bền vững. Việc sa thải huấn luyện viên thường xuyên được sử dụng như một "chiếc van xả áp" để làm dịu dư luận mỗi khi đội bóng gặp kết quả không như ý. Hệ lụy là các câu lạc bộ rơi vào trạng thái liên tục phải "đập đi xây lại". Mỗi khi một huấn luyện viên mới xuất hiện, triết lý vận hành, giáo án tập luyện và cách sử dụng nhân sự lại thay đổi, khiến cầu thủ luôn trong tình trạng phải thích nghi, dẫn đến sự thiếu ổn định về bản sắc lối chơi.

Hệ lụy dài hạn cho nền bóng đá

Sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo đang biến vai trò huấn luyện viên tại V-League trở thành công việc rủi ro bậc nhất. Họ thường là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho thất bại, ngay cả khi nguyên nhân có thể đến từ chất lượng đội hình hoặc mô hình vận hành của câu lạc bộ. Nếu tư duy quản trị không chuyển dịch từ mục tiêu ngắn hạn sang chiến lược phát triển bài bản, V-League sẽ khó lòng nâng tầm chuyên môn một cách thực chất.

Bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi thời gian để triết lý được thẩm thấu và phát huy tác dụng. Kỷ lục 16 huấn luyện viên mất việc tại mùa giải 2025/26 không chỉ là một con số thống kê, mà là minh chứng cho thấy V-League vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy của sự thiếu kiên nhẫn, nơi giá trị của sự ổn định đang bị xem nhẹ hơn bao giờ hết.