Kỷ lục 3 thẻ đỏ trận khai màn World Cup 2026: Khi công nghệ VAR và luật DOGSO trở thành tâm điểm Trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi tại Estadio Azteca gây chấn động với 3 tấm thẻ đỏ, đặt ra dấu hỏi lớn về cách diễn giải luật của các trọng tài tại World Cup 2026.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh theo cách không ai có thể ngờ tới. Tại "chảo lửa" Estadio Azteca, trận đấu giữa Mexico và Nam Phi không chỉ được nhớ đến bởi bầu không khí cuồng nhiệt mà còn bởi một kỷ lục buồn: 3 tấm thẻ đỏ được rút ra trong 90 phút thi đấu chính thức. Đây là một lời cảnh báo đanh thép về sự nghiêm khắc của các "vị vua áo đen" tại kỳ đại hội lần này.

DOGSO và bước ngoặt phút 49

Trận đấu bắt đầu xoay chiều ở đầu hiệp hai khi Sphephelo Sithole của Nam Phi nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp. Trong một pha phản công nhanh của Mexico, Brian Gutierrez đã vượt qua chốt chặn cuối cùng, buộc Sithole phải phạm lỗi để ngăn chặn một bàn thua trông thấy.

Nam Phi nhận 2 thẻ đỏ trong ngày khai mạc World Cup.

Trọng tài chính đã không ngần ngại áp dụng luật DOGSO (Ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng). VAR nhanh chóng xác nhận hướng bóng trực diện và vị trí của các hậu vệ còn lại, biến Sithole thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu tại giải đấu năm nay.

Tranh cãi từ hành vi bạo lực và áp lực từ màn hình VAR

Phút 84, kịch tính tiếp tục đẩy lên cao khi Themba Zwane của Nam Phi bị đuổi khỏi sân. Dù pha va chạm giữa tay của Zwane và mặt đối thủ là có thật, nhưng tính chất "tàn bạo" — yếu tố tiên quyết để rút thẻ đỏ trực tiếp — vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Việc trọng tài chính mất nhiều thời gian quan sát các khung hình chậm trên màn hình VAR cho thấy ranh giới mong manh giữa một lỗi thẻ vàng và một hành vi bạo lực đủ để truất quyền thi đấu.

Nỗi ám ảnh mang tên cơ hội ghi bàn rõ ràng

Đỉnh điểm của sự khắc nghiệt xuất hiện ở những phút bù giờ với tấm thẻ đỏ dành cho César Montes bên phía Mexico. Một lần nữa, luật DOGSO được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, giới chuyên môn đặt câu hỏi liệu đây là một cơ hội "rõ ràng" hay chỉ là "tiềm tàng", khi hướng bóng cho thấy một đường chuyền ngang cho đồng đội có khả năng xảy ra cao hơn một cú dứt điểm trực tiếp vào cầu môn.

Những tấm thẻ đỏ ở trận khai mạc là lời cảnh báo cho các đội tuyển tại World Cup.

Thông điệp từ Estadio Azteca

Việc VAR giữ nguyên quyết định của trọng tài trên sân trong pha bóng của Montes cho thấy nguyên tắc "sai sót rõ ràng và hiển nhiên" vẫn được tôn trọng tuyệt đối. Dù công nghệ hỗ trợ đắc lực, nhưng cảm quan cá nhân của người cầm còi trong việc diễn giải luật vẫn đóng vai trò quyết định đến cục diện trận đấu.

"Cơn mưa" thẻ đỏ tại Mexico không chỉ là một kỷ lục thống kê, mà còn là bản thông báo gửi đến 48 đội tuyển tham dự: World Cup 2026 sẽ không có chỗ cho sự sơ sẩy hay những pha vào bóng thiếu tính toán. Các đội bóng cần phải thích nghi nhanh chóng với sự khắt khe này nếu không muốn phải trả giá đắt trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.