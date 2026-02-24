Kỷ lục mã QR nhỏ nhất thế giới: Đột phá lưu trữ dữ liệu bền vững ở cấp độ nano Với kích thước chỉ 1,98 micromet vuông, mã QR nhỏ nhất thế giới do TU Wien phát triển không chỉ phá vỡ giới hạn vật lý mà còn hứa hẹn giải pháp lưu trữ dữ liệu vĩnh cửu trên vật liệu gốm.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Wien (TU Wien) phối hợp cùng startup Cerabyte đã thiết lập một cột mốc mới trong công nghệ nano khi chế tạo thành công mã QR nhỏ nhất thế giới. Với kích thước chỉ 1,98 micromet vuông, mã QR này đã được Guinness World Records chính thức xác nhận kỷ lục, mở ra một chương mới cho các giải pháp lưu trữ dữ liệu siêu bền trong tương lai.

Công nghệ lưu trữ siêu việt: Nhỏ hơn cả vi khuẩn

Điểm đáng kinh ngạc nhất của công trình này chính là kích thước vật lý. Mã QR mới nhỏ hơn khoảng 37% so với kỷ lục được thiết lập trước đó và có diện tích bề mặt thậm chí còn nhỏ hơn phần lớn các loại vi khuẩn thông thường. Do kích thước cực hạn, mã QR này hoàn toàn vô hình trước mắt người thường và không thể quan sát bằng các loại kính hiển vi quang học tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước tổng thể 1,98 micromet vuông Cấu trúc lưới 29 × 29 module (điểm ảnh) Kích thước mỗi pixel 49 nanomet Công nghệ chế tạo Chùm ion hội tụ (Focused Ion Beam - FIB) Vật liệu nền Lớp gốm siêu mỏng

Để dễ hình dung về độ tinh vi, mỗi điểm ảnh (pixel) cấu thành nên mã QR này chỉ rộng 49 nanomet. Con số này tương đương với khoảng một phần mười bước sóng của ánh sáng khả kiến, đẩy giới hạn của việc ghi nhận dữ liệu xuống mức nano mà rất ít công nghệ hiện nay có thể đạt tới.

Các nhà khoa học tạo ra mã QR nhỏ nhất thế giới, nhỏ hơn cả vi khuẩn (Nguồn: Internet)

Quy trình chế tạo bằng chùm ion và vật liệu gốm

Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Paul Mayrhofer từ Viện Khoa học và Công nghệ Vật liệu thuộc TU Wien, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chùm ion hội tụ (Focused Ion Beam) để trực tiếp khắc cấu trúc dữ liệu lên một lớp gốm siêu mỏng. Việc lựa chọn vật liệu gốm thay vì các chất bán dẫn truyền thống là một quyết định mang tính chiến lược.

Gốm được biết đến với độ ổn định hóa học và vật lý cực cao, có khả năng chống chịu tốt trong các môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, áp suất lớn hoặc sự ăn mòn theo thời gian. Điều này đảm bảo rằng thông tin được mã hóa sẽ không bị suy giảm chất lượng hoặc biến dạng, khác biệt hoàn toàn với các chip nhớ flash hoặc ổ cứng từ tính vốn có tuổi thọ giới hạn và dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc nhiệt độ.

Ứng dụng thực tiễn và tầm nhìn lưu trữ vĩnh cửu

Đột phá này không chỉ dừng lại ở một kỷ lục thế giới mà còn mang giá trị thực tiễn cao trong việc bảo tồn tri thức nhân loại. Khả năng lưu trữ dữ liệu trên vật liệu siêu bền cho phép chúng ta lưu giữ các hồ sơ y tế quan trọng, tài liệu lịch sử quý giá hoặc dữ liệu nghiên cứu khoa học cho các thế hệ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm sau.

Bên cạnh đó, công nghệ này có tiềm năng tích hợp sâu rộng vào ngành công nghiệp điện tử tiêu chuẩn:

Linh kiện phần cứng: Các mã QR siêu nhỏ có thể được khắc trực tiếp lên bo mạch chủ, card đồ họa hoặc các cảm biến để truy xuất nguồn gốc và thông số kỹ thuật mà không chiếm diện tích bề mặt.

Các mã QR siêu nhỏ có thể được khắc trực tiếp lên bo mạch chủ, card đồ họa hoặc các cảm biến để truy xuất nguồn gốc và thông số kỹ thuật mà không chiếm diện tích bề mặt. Thiết bị di động: Trong bối cảnh điện thoại và laptop ngày càng ưu tiên sự nhỏ gọn, việc tối ưu hóa không gian lưu trữ và độ bền dữ liệu là yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh điện thoại và laptop ngày càng ưu tiên sự nhỏ gọn, việc tối ưu hóa không gian lưu trữ và độ bền dữ liệu là yếu tố then chốt. Bảo mật sản phẩm: Chống hàng giả bằng cách gắn các thẻ thông tin nano không thể sao chép bằng các phương pháp thông thường.

Mặc dù hiện tại việc đọc dữ liệu vẫn cần đến kính hiển vi điện tử phức tạp, nhưng các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm cách tối ưu hóa khả năng đọc-ghi để đưa công nghệ này đến gần hơn với thực tế sản xuất. Đây được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới kỷ nguyên lưu trữ dữ liệu không giới hạn, vượt qua những rào cản vật lý mà các tiêu chuẩn RAM như DDR4 hay DDR5 hiện nay đang đối mặt.