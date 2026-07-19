Kỷ lục trung thành với iPhone: Vì sao người dùng Android ngày càng ít chuyển sang iOS? Báo cáo mới nhất từ CIRP cho thấy tỷ lệ trung thành của người dùng iPhone chạm mốc 87%, trong khi xu hướng chuyển đổi từ hệ điều hành Android sang Apple đang có dấu hiệu chững lại.

Apple vừa ghi nhận một cột mốc mới về sự gắn bó của khách hàng đối với hệ sinh thái của mình. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), tỷ lệ trung thành của người dùng iPhone đã đạt mức kỷ lục 87% trong quý I năm 2026.

Apple tiếp tục thu hút người dùng chuyển đổi từ Android nhưng với tốc độ chậm hơn.

Sự thống trị của hệ sinh thái khép kín

Con số 87% là mức ghi nhận cao nhất trong vòng ba năm qua kể từ khi CIRP bắt đầu theo dõi chỉ số này. Cụ thể, tỷ lệ này đã tăng từ mức 84% của năm trước và 85% vào đầu năm 2024. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn chủ sở hữu điện thoại thông minh hiện nay có xu hướng gắn bó chặt chẽ với nền tảng quen thuộc thay vì mạo hiểm thay đổi hệ điều hành.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng thị trường điện thoại thông minh đã tiến đến giai đoạn bão hòa, nơi việc chuyển đổi nền tảng trở nên ít phổ biến hơn. Người tiêu dùng thường ưu tiên ở lại với hệ điều hành họ đã am hiểu vì quy trình di chuyển dữ liệu, ứng dụng, phụ kiện và các giao dịch kỹ thuật số thường tốn nhiều thời gian và gây ra những bất tiện không đáng có.

Rào cản đối với người dùng Android

Trong quý I năm 2026, chỉ có khoảng 12% số người mua iPhone mới là những người chuyển từ thiết bị Android sang. Con số này đã giảm nhẹ so với mức 14% của cùng kỳ năm trước. Khoảng 1% còn lại đến từ những người sử dụng điện thoại cơ bản, các nền tảng khác hoặc những người lần đầu tiên mua điện thoại thông minh.

Thực trạng này đặt ra một thách thức lớn cho các đối thủ cạnh tranh như Google. Dù các dòng sản phẩm như Pixel 10 nhận được nhiều phản hồi tích cực và có sự phổ biến nhất định, việc thuyết phục những người dùng iPhone lâu năm từ bỏ hệ sinh thái Apple vẫn là một bài toán khó giải.

Chiến lược tăng trưởng trong tương lai của Apple

Dựa trên những con số thực tế, các nhà phân tích cho rằng Apple sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc tập trung khuyến khích tệp khách hàng hiện tại nâng cấp thiết bị, thay vì dồn quá nhiều nguồn lực vào việc lôi kéo người dùng từ phía Android.

Mặc dù CIRP không công bố chi tiết về quy mô mẫu khảo sát hay sai số biên, nhưng kết quả này phản ánh rõ nét sức mạnh của các hệ sinh thái thiết lập sẵn. Trong một thị trường mà sự khác biệt về phần cứng đang dần thu hẹp, trải nghiệm phần mềm và sự gắn kết dịch vụ chính là "sợi dây" giữ chân người dùng hiệu quả nhất.