Kỷ nguyên Thomas Tuchel tại tuyển Anh: Khi hệ thống chiến thuật đè bẹp tư duy ngôi sao Tuyển Anh thắng Croatia 4-2 tại World Cup 2026, phô diễn triết lý của Thomas Tuchel. Tam Sư hiện ưu tiên hệ thống đồng bộ thay vì dựa dẫm vào các ngôi sao cá nhân.

Chiến thắng 4-2 của đội tuyển Anh trước Croatia trong trận ra quân World Cup 2026 tại Miami không chỉ đơn thuần là một kết quả thuận lợi. Đó là lời tuyên bố đanh thép về một kỷ nguyên mới dưới thời Thomas Tuchel. Sau nhiều năm người hâm mộ đã quen với lối chơi thận trọng và chậm rãi của Gareth Southgate, 90 phút vừa qua là sự chuyển mình mạnh mẽ, báo hiệu một phong cách tấn công trực diện và giàu năng lượng hơn.

Tuchel mang đến lối đá pressing, tấn công giàu năng lượng hơn cho Anh.

Sự khác biệt giữa hệ thống và cá nhân

Thay đổi rõ rệt nhất kể từ khi Thomas Tuchel nhậm chức chính là sự dũng cảm trong việc loại bỏ những cái tên đình đám để phục vụ cấu trúc đội hình. Tại Euro 2024, Gareth Southgate từng nỗ lực lắp ghép Phil Foden, Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold vào sân bằng mọi giá, dù đôi khi họ phải chơi trái sở trường. Ngược lại, Tuchel sẵn sàng để các ngôi sao này ngồi ngoài nếu họ không phù hợp với hệ thống chiến thuật định sẵn.

Triết lý của chiến lược gia người Đức là hệ thống đi trước, con người theo sau. Ông xác định sơ đồ và lối chơi mong muốn, sau đó mới tìm kiếm những mảnh ghép tương thích nhất. Đó là lý do Morgan Rogers – người sở hữu bộ kỹ năng phù hợp với vị trí số 10 trong sơ đồ mới – được lựa chọn thay vì những cái tên danh tiếng hơn. Dưới thời Tuchel, sức mạnh tập thể được đặt lên hàng đầu, chấp nhận giảm bớt sự đột biến cá nhân để đạt được sự đồng nhất tối đa.

Chiến thuật "24m" và nghệ thuật nhử pressing

Mô hình chơi bóng của Tuchel dựa trên ý tưởng tăng tốc tối đa qua khu vực trung tuyến. Trợ lý Anthony Barry từng nhận định rằng bóng đá hiện đại thường bị bế tắc ở khu vực giữa sân rộng khoảng 24 mét, nơi các đội bóng dễ dàng thiết lập khối phòng ngự. Để giải quyết vấn đề này, Tuchel đã áp dụng một phương pháp tiếp cận đầy táo bạo.

Trong trận gặp Croatia, thủ thành Jordan Pickford có tới 72 lần chạm bóng – một con số kỷ lục. Đây là chiến thuật chủ động chuyền bóng về phía sau để lôi kéo đối phương dâng cao, tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ đối thủ. Khi các tuyến của Croatia bị kéo giãn, tuyển Anh lập tức tung ra những đường chuyền xuyên tuyến cực nhanh.

Rice chủ động dạt sang cánh trái, Kane lùi sâu nhận bóng và sẵn sàng tỉa lên cho hai ngôi sao chạy cánh trực chờ sẵn phía trên.

Đáng chú ý, khi triển khai bóng, Declan Rice thường dạt sang cánh trái để mở ra không gian ở trung lộ cho Harry Kane lùi sâu nhận bóng. Những chuyển động mang tính tự động hóa này giúp Kane hoặc Elliot Anderson có đủ thời gian và không gian để thực hiện các đường tỉa bóng dài cho những "máy chạy" như Anthony Gordon hay Noni Madueke băng xuống.

Khẩu vị rủi ro và bản sắc mới

Southgate vốn là một người điềm tĩnh và thực dụng, ưu tiên giảm thiểu rủi ro và giữ trận đấu ở thế chặt chẽ. Tuy nhiên, khi có bàn dẫn trước, đội bóng của ông thường có xu hướng bảo vệ tỷ số thay vì nới rộng cách biệt. Tuchel thì khác, ông sở hữu khẩu vị rủi ro lớn hơn nhiều. Các quyết định thay người của ông trong trận gặp Croatia đều mang tính chất duy trì áp lực tấn công thay vì thay đổi để phòng ngự.

Tuyển Anh đang chơi khởi sắc thời Tuchel.

Cách tiếp cận này có thể khiến hàng thủ Tam Sư trông mong manh hơn, nhưng bù lại, họ tạo ra sức công phá mãnh liệt với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Chiến thắng 4-2 trước Croatia cho thấy Tuchel sẵn sàng chấp nhận những sai số ở tuyến dưới để đổi lấy sự áp đảo trên mặt trận tấn công. Đây là một sự đánh đổi mà người hâm mộ Anh dường như đang rất sẵn lòng đón nhận khi nhìn vào sự khởi sắc của đội nhà.

Trận đấu tiếp theo gặp Ghana sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho hệ thống "tự động hóa" này. Tuchel hy vọng rằng trí tuệ chiến thuật và sự đồng bộ tập thể sẽ tiếp tục giúp tuyển Anh chinh phục những đỉnh cao mới tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ.