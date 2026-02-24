Kỷ nguyên Vibe Code: Khi kiến thức chuyên môn vượt mặt kỹ năng lập trình tại Hackathon AI Sự kiện Hackathon AI của Anthropic vừa chứng minh bước ngoặt mới trong ngành phần mềm: Kiến thức chuyên ngành đang dần thay thế cú pháp lập trình thuần túy nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Khái niệm "vibe code" đang định nghĩa lại cách thức tạo ra phần mềm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Tại cuộc thi Hackathon AI do Anthropic tổ chức gần đây, một làn sóng những người không chuyên bao gồm luật sư, bác sĩ và nhạc sĩ đã chứng minh rằng việc hiểu rõ vấn đề cần giải quyết quan trọng hơn khả năng viết mã chuyên nghiệp.

Có 13.000 người đã đăng ký tham gia và 500 người đã được chọn (Nguồn: Internet)

Sự lên ngôi của kiến thức chuyên ngành thay vì cú pháp lập trình

Giải nhất cuộc thi thuộc về Mike Brown, một luật sư về thương tật cá nhân tại California, với dự án CrossBeam. Dù không phải kỹ sư phần mềm, Mike đã tận dụng AI để giải quyết cuộc khủng hoảng giấy phép xây dựng tại địa phương. Hệ thống của anh sử dụng 13 kỹ năng AI tùy chỉnh kết hợp với cơ sở dữ liệu kiến thức ADU của California để tự động hóa quy trình xử lý thư sửa đổi và kế hoạch xây dựng. Giải pháp này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian và chi phí cấp phép, một vấn đề mà Thị trưởng Buena Park, Connor Trout, đánh giá là cấp thiết để đạt mục tiêu xây dựng 3.000 căn nhà mới vào năm 2029.

Vị trí thứ hai thuộc về Jon McBee với Elisa, một môi trường lập trình dành cho trẻ em. Elisa cho phép người dùng nhỏ tuổi thiết kế ý tưởng qua các khối kéo thả, trong khi các tác nhân AI âm thầm tạo ra 39.000 dòng mã chỉ trong 6 ngày. Đáng chú ý, công cụ này còn tích hợp tính năng giảng dạy, giải thích quy trình kỹ thuật bằng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi, biến trẻ em thành những nhà thiết kế phần mềm thực thụ.

Cá nhân hóa công nghệ trong y tế và đời sống

Bác sĩ tim mạch Michal đến từ Brussels đã giành giải ba với ứng dụng AI đồng hành sau thăm khám. Nhận thấy bệnh nhân thường quên lời tư vấn hoặc bối rối trước các thuật ngữ y khoa, Michal đã xây dựng công cụ sử dụng mô hình Opus 4.6 với cửa sổ ngữ cảnh triệu token để phân tích hồ sơ sức khỏe và giải thích chẩn đoán. Ứng dụng hoạt động như một thư ký AI, giúp bệnh nhân nắm bắt chính xác tình trạng sức khỏe cá nhân.

Hình ảnh 3 thí sinh đạt giải cao nhất cuộc thi (Nguồn: Internet)

Bên cạnh các giải thưởng chính, nhiều dự án chuyên biệt khác cũng gây ấn tượng mạnh:

FenceFlow: Tự động hóa trọng tài và phân tích dữ liệu cho các giải đấu đấu kiếm.

Tara: Phân tích camera hành trình để đánh giá hạ tầng đường sá và chi phí đầu tư tại Uganda.

Conductor: Tạo ban nhạc AI đồng hành cùng nhạc sĩ theo thời gian thực qua Ableton Live.

FlipSide: Công cụ phân tích lỗ hổng cấu trúc trong các hợp đồng thuê nhà và điều khoản dịch vụ.

Tầm nhìn về tương lai của lập trình phần mềm

Sự kiện ghi nhận con số kỷ lục với hơn 21 triệu dòng mã được viết chỉ trong 6 ngày bởi 500 người tham gia. Boris Cherny, người đứng đầu dự án Claude Code, nhận định rằng việc lập trình theo nghĩa truyền thống đang dần được giải quyết bởi máy móc.

Boris Cherny phát biểu ‘Lập trình về cơ bản đã được giải quyết’ (Nguồn: Internet)

Thách thức hiện nay không còn nằm ở việc làm sao để viết code, mà là biết nên xây dựng cái gì và có đủ chuyên môn để kiểm chứng kết quả từ máy tính. Hackathon của Anthropic đóng vai trò như một phép thử cho phương thức phát triển phần mềm mới: Nơi rào cản kỹ thuật bị xóa nhòa, nhường chỗ cho tư duy giải quyết vấn đề của các chuyên gia trong mọi lĩnh vực đời sống.