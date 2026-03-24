Đời sống Kỳ thi HSA đợt 2: Xuất hiện thí sinh đạt 129 điểm, cao nhất từ trước đến nay Kỳ thi HSA đợt 2 năm 2026 ghi nhận mức điểm cao nhất 129/150; hơn 10.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ tham dự đạt trên 99%

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) tổ chức vừa ghi nhận cột mốc mới khi xuất hiện thí sinh đạt 129/150 điểm – mức cao nhất của kỳ thi tính đến thời điểm hiện tại.

Thông tin nhanh từ Viện Đào tạo số và Khảo thí cho biết, kết quả này được ghi nhận ngay trong ngày thi đầu tiên của đợt 602 (diễn ra ngày 21/3). Trước đó, ở đợt thi đầu tiên, mức điểm cao nhất chỉ dừng ở 127 điểm.

Thí sinh đạt 129 điểm thuộc tổ hợp đề Q21, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao trong kỳ thi Đánh giá năng lực năm nay.

Đợt thi Đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức tại 13 điểm thi ở nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Tổng số thí sinh tham dự là 10.122 trên 10.220 thí sinh đăng ký, tương đương tỷ lệ dự thi khoảng 99,04%.

Trong ngày thi đầu tiên, hội đồng thi ghi nhận 1 trường hợp bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Tính từ đầu mùa thi đến nay, đã có tổng cộng 3 thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 dự kiến diễn ra 6 đợt, từ ngày 7/3 đến 24/5 tại nhiều địa phương trên cả nước. Bài thi được thực hiện trên máy tính trong 195 phút, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu; Văn học – Ngôn ngữ; và phần tự chọn Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Hiện nay, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được hơn 100 cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển đầu vào, trở thành một trong những phương thức tuyển sinh được nhiều trường áp dụng.