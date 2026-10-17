Kỹ thuật ươm trồng hoa giống công nghệ cao

Khánh Huyền - 17/10/2026 16:52

Nhằm đáp ứng thị trường, nhiều hộ dân Hà Tĩnh ứng dụng KHKT ươm giống hoa theo quy trình khép kín, tạo cây khỏe, sạch bệnh, tối ưu chi phí và phát triển bền vững.