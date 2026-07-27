Ký ức xúc động từ những bức thư thời chiến tại cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường Những dòng thư tay gửi từ chiến trường vang lên tại cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, gợi nhớ về sự hy sinh cao cả và hành trình tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" diễn ra tại ba điểm cầu đã mang đến những phút giây lắng đọng khi tái hiện các bức thư ố màu thời gian của những người lính nơi chiến trường. Viết vội trong khói lửa gian khổ, những dòng thư không chỉ là lời nhắn gửi cá nhân mà còn thể hiện tinh thần cống hiến, hy sinh của cả một thế hệ anh hùng vì độc lập dân tộc.

Ký ức thiêng liêng qua từng nét chữ thời chiến

Tại điểm cầu Quảng Trị, lá thư của liệt sĩ Lê Bình Chủng gửi người vợ - em Biển Khơi - được viết trước khi ông hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã để lại nhiều cảm xúc. Ông dặn dò vợ can đảm, không đau khổ nếu ông hy sinh và hãy kể cho con nghe về người cha chưa từng thấy mặt.

Ở điểm cầu Tuyên Quang, lời nhắn gửi mẹ kính yêu của liệt sĩ Trần Trung Thực, người ngã xuống ngày 14/1/1985 tại Vị Xuyên, Hà Tuyên, thể hiện niềm tin sắt đá. Dù đã qua bốn mùa xuân chưa về nhà, ông vẫn động viên mẹ tin tưởng vào bản lĩnh của con mình trước những gian khổ của cuộc chiến.

Bên cạnh đó, tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, lá thư của liệt sĩ Phạm Khắc Duyên viết trước khi hy sinh ngày 13/4/1975 trong trận Xuân Lộc bày tỏ niềm tự hào khi được cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiếp bước con đường cách mạng mà người cha đã phấn đấu.

Nỗi đau và sự chờ đợi suốt nhiều thập kỷ

Dù chiến tranh đã lùi xa, sự chờ đợi của những người mẹ, người vợ vẫn chưa dừng lại. Bà Đào Thị Nghĩ, vợ của liệt sĩ Lê Bình Chủng, tiễn chồng đi chiến trường với mong muốn nhận thư báo tin bình an nhưng cuối cùng chỉ nhận về giấy báo tử. Suốt hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà vẫn mòn mỏi ngóng tìm tin tức của chồng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đèo (100 tuổi) từng 3 lần tiễn chồng và con ra trận rồi lặng lẽ nhận những tờ báo tử. Tâm nguyện đưa người con trai cả Vũ Ngọc Chấn trở về nhà đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, nỗi đau mất mát còn kéo dài qua nhiều thế hệ. Cô gái trẻ Trần Thị Vân Ngọc cùng người mẹ ngoài 80 tuổi đã gửi nhiều thư từ khắp nơi để tìm bác ruột là liệt sĩ Bùi Quang Chợ (hy sinh tại chiến trường miền Nam), nhưng hy vọng lại vỡ vụn khi kết quả giám định ADN không như mong đợi.

Mở chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ

Theo thống kê, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Thông qua các nỗ lực quy tập, hơn 1.075.000 liệt sĩ đã được đưa về đất mẹ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ nằm lại giữa rừng sâu, khe núi, lòng sông và hơn 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trước yêu cầu cấp bách đó, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chính thức ra đời. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.