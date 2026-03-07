Kyle Colonna: 'Lá chắn thép' 1m88 và giải pháp cho hàng thủ ĐT Việt Nam Sở hữu chiều cao 1m88 và phong độ ổn định tại Thể Công Viettel, trung vệ Việt kiều Mỹ Kyle Colonna đang được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang chứng kiến cuộc chạy đua cầu thủ nhập tịch thể hình tốt, sự trỗi dậy của trung vệ Việt kiều Kyle Colonna tại V-League 2025/26 mang đến tín hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam. Với chiều cao 1m88 cùng lối chơi điềm tĩnh, cầu thủ sinh năm 1999 đang chứng minh mình là phương án lý tưởng để gia cố hàng phòng ngự cho HLV Kim Sang-sik.

Sự lột xác dưới bàn tay của HLV Popov

Chuyển đến Thể Công Viettel, Kyle Colonna nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Popov. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bulgaria, cầu thủ Việt kiều Mỹ đã có bước tiến vượt bậc về tư duy chiến thuật và khả năng đọc tình huống. Tại vòng 14 V-League vừa qua, trong trận Derby thủ đô căng thẳng, Colonna đã đảm nhận tốt vai trò thủ lĩnh hàng thủ khi Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương.

Kyle Colonna đang chơi xuất sắc trong màu áo Viettel.

Kết hợp cùng Paulo Martins, Colonna đã tạo nên một "bức tường thép" trước khung thành, vô hiệu hóa hoàn toàn các chân sút của Hà Nội FC. Sự điềm tĩnh trong các pha tranh chấp của anh là chìa khóa giúp đội nhà giữ sạch lưới và giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ truyền kiếp.

'Khắc tinh' của các ngoại binh và bóng bổng

Điểm vượt trội của Kyle Colonna so với mặt bằng trung vệ nội hiện nay chính là khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến. Với thể hình dày cơm, anh không hề e ngại khi đối đầu trực diện với những tiền đạo ngoại lực lưỡng tại V-League. Minh chứng rõ nét nhất là màn trình diễn ở trận đấu bù vòng 10 gặp CLB Nam Định.

Trong trận đấu đó, Colonna đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt "sát thủ" Nguyễn Xuân Son, khiến tiền đạo này gần như không có khoảng trống để dứt điểm. Việc khuất phục được những mũi nhọn hàng đầu giải đấu là lời khẳng định đanh thép về năng lực chuyên môn của trung vệ mang hai dòng máu Việt - Mỹ.

Kyle Colonna gây khó khăn cho Xuân Son.

Mảnh ghép hoàn hảo cho ĐT Việt Nam

Hiện nay, các đối thủ như Indonesia hay Malaysia đang sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch gốc Âu có chiều cao vượt trội, biến bóng bổng thành vũ khí chủ lực. ĐT Việt Nam dù có những cá nhân giỏi như Bùi Hoàng Việt Anh hay Thành Chung, vẫn cần thêm những nhân tố có hình thể ngoại cỡ như Colonna để không bị lép vế trong các pha tranh chấp tầm cao.

HLV Popov từng nhận định: "Kyle Colonna đã chơi rất tốt và nếu có quốc tịch, cậu ấy xứng đáng được gọi lên đội tuyển Việt Nam". Hiện tại, thủ tục nhập tịch của anh đang được xúc tiến và dự kiến có thể hoàn tất vào tháng 8/2026. Với khát khao cống hiến cho quê hương của mẹ, sự góp mặt của Kyle Colonna hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh và nâng tầm chất lượng hàng thủ của ĐTQG trong tương lai gần.