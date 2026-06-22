Kylian Mbappe cán mốc 100 trận và lời khẳng định đanh thép bảo vệ Ousmane Dembele Trước thềm trận đấu thứ 100 cho tuyển Pháp, thủ quân Kylian Mbappe lên tiếng bảo vệ Ousmane Dembele khỏi chỉ trích và khẳng định quyết tâm đánh bại Iraq tại World Cup.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, cột mốc 100 trận khoác áo đội tuyển quốc gia là một chứng chỉ cho sự bền bỉ và đẳng cấp. Với Kylian Mbappe, con số này không chỉ là một thống kê khô khan mà còn là biểu tượng cho trách nhiệm của một thủ quân đang dẫn dắt thế hệ vàng của bóng đá Pháp tại World Cup 2026.

Kylian Mbappe lên tiếng bảo vệ Ousmane Dembele.

Cột mốc lịch sử và ưu tiên của thủ quân

Trước thềm cuộc đối đầu với Iraq, Kylian Mbappe chuẩn bị bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá Pháp với trận đấu thứ 100. Tuy nhiên, thay vì sa đà vào những lời tự ca ngợi, tiền đạo sinh năm 1998 lại thể hiện sự điềm tĩnh và ưu tiên tuyệt đối cho thành tích chung của tập thể.

"Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn là một niềm vinh hạnh, không có gì lớn lao hơn đội tuyển quốc gia cả," Mbappe chia sẻ với phong thái của một nhà lãnh đạo thực thụ. Anh nhấn mạnh rằng dù đây là một con số lịch sử, đặc biệt khi diễn ra tại một kỳ World Cup, nhưng kết quả cuối cùng của trận đấu mới là điều định nghĩa sự thành công.

Lời giải vây cho Ousmane Dembele

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bài phát biểu của Mbappe không nằm ở cá nhân anh, mà là cách anh đứng ra bảo vệ người đồng đội Ousmane Dembele. Sau trận gặp Senegal, Dembele đã vấp phải không ít hoài nghi về hiệu suất thi đấu. Với góc nhìn của một người am hiểu chiến thuật, Mbappe đã phản bác mạnh mẽ những định kiến này.

Thủ quân tuyển Pháp tiết lộ anh đã xem lại băng hình trận đấu với Senegal tới hai lần để đánh giá chính xác đóng góp của các đồng đội. Theo Mbappe, Dembele chính là cầu thủ chơi hay nhất trong hàng công bốn người ở hiệp thi đấu đầu tiên. Sự hiện diện của cầu thủ thuộc biên chế PSG không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở khả năng tạo đột biến và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Sự tin tưởng tuyệt đối vào "Quả bóng vàng" nội bộ

Dù thực tế Dembele chưa sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng chính thức, nhưng cách Mbappe gọi người đồng đội bằng danh xưng này cho thấy sự trân trọng và vị thế của Dembele trong phòng thay đồ "Les Bleus".

"Ousmane luôn điềm tĩnh và có được sự tin tưởng tuyệt đối từ toàn đội lẫn ban huấn luyện," Mbappe khẳng định. Anh cũng nhắc nhở dư luận rằng Dembele vừa trở lại sau chấn thương cuối mùa giải và cần thời gian để tìm lại nhịp độ tốt nhất. Với Mbappe, việc Dembele sớm lấy lại phong độ đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian, và anh sẽ sớm trở thành người định đoạt các trận đấu quan trọng.

Cánh cửa vòng knock-out rộng mở

Trận đấu với Iraq rạng sáng mai không chỉ mang ý nghĩa cá nhân với Mbappe mà còn là bài toán chiến lược của HLV Didier Deschamps. Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Pháp chính thức giành vé vào vòng knock-out sớm một lượt trận, cho phép họ có những tính toán nhân sự quan trọng cho chặng đường dài phía trước.

Thông tin trận đấu Chi tiết Đối thủ Iraq Giải đấu World Cup 2026 (Bảng I) Cột mốc cá nhân Trận thứ 100 của Kylian Mbappe Mục tiêu Giành vé sớm vào vòng knock-out

Sự bảo vệ công khai của Mbappe dành cho Dembele không chỉ làm giảm áp lực cho người đồng đội mà còn cho thấy sự đoàn kết chặt chẽ bên trong đội hình tuyển Pháp. Giữa tâm điểm của những kỳ vọng tại World Cup, bản lĩnh của Mbappe trong cả vai trò cầu thủ lẫn thủ quân đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tham vọng chinh phục đỉnh cao của người Pháp.