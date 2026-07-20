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Kylian Mbappe giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026 với kỷ lục 22 bàn thắng

Vũ Sơn20/07/2026 06:44

Với 10 pha lập công tại Bắc Mỹ, Kylian Mbappe không chỉ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 mà còn chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với tổng cộng 22 bàn thắng.

Kylian Mbappe đã chính thức khép lại kỳ World Cup 2026 với tư cách là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày Vàng (Golden Boot). Dù đội tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công ngôi vương và dừng bước ở vị trí thứ ba, cá nhân tiền đạo mang áo số 10 đã thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Sự thống trị tuyệt đối trên bảng xếp hạng Vua phá lưới

Kết thúc chiến dịch tại Bắc Mỹ, Kylian Mbappe ghi dấu ấn đậm nét với 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Hiệu suất khủng khiếp này giúp anh bỏ xa những đối thủ bám đuổi trực tiếp. Lionel Messi, dù đã nỗ lực hết mình trong màu áo Argentina, chỉ dừng lại ở con số 8 pha lập công sau trận chung kết không thể ghi bàn.

Trong khi đó, những ngôi sao trẻ như Jude Bellingham hay người đồng đội Ousmane Dembele đều dừng chân với 7 bàn thắng. Mikel Oyarzabal, niềm hy vọng của Tây Ban Nha, cũng không thể cải thiện thành tích 5 bàn thắng trong những trận đấu cuối cùng, qua đó chính thức dâng danh hiệu cao quý này cho siêu sao người Pháp.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026

Vị tríCầu thủĐội tuyểnBàn thắng
1Kylian MbappePháp10
2Lionel MessiArgentina8
3Jude BellinghamAnh7
3Ousmane DembelePháp7
5Harry KaneAnh6
6Mikel OyarzabalTây Ban Nha5
7Bradley BarcolaPháp3
7Johan ManzambiThụy Sĩ3

Kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Đáng chú ý hơn cả danh hiệu Chiếc giày Vàng năm nay chính là việc Mbappe đã chính thức vượt qua các huyền thoại để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup. Với tổng cộng 22 pha lập công sau ba lần tham dự (2018, 2022, 2026), tiền đạo sinh năm 1998 đã tạo nên một khoảng cách an toàn với những cái tên như Miroslav Klose hay Ronaldo Nazario.

Ngay cả trong thất bại kịch tính 4-6 trước đội tuyển Anh tại bán kết, Mbappe vẫn chứng minh bản năng sát thủ với một cú đúp đẳng cấp. Anh không chỉ là một tay săn bàn thuần túy mà còn là nguồn sáng tạo chính của Les Bleus với 4 đường dọn cỗ cho đồng đội. Sự toàn diện này biến anh thành một "cơn ác mộng" thực sự đối với mọi hàng phòng ngự tại giải đấu năm nay.

Dù không thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai trong sự nghiệp, nhưng với 10 bàn thắng chỉ trong một giải đấu và kỷ lục 22 bàn thắng lịch sử, Kylian Mbappe đã khẳng định vị thế của một huyền thoại đương đại, người đang viết lại những giới hạn mới cho bóng đá thế giới.

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