Kylian Mbappe khiến fan Real Madrid lo ngại: Khi sát thủ mải mê làm nhạc trưởng trước Bayern Munich Dù ghi bàn trong thất bại 1-2 trước Bayern Munich, Kylian Mbappe vẫn gây tranh cãi bởi thói quen lùi sâu kiến thiết thay vì tập trung dứt điểm, đúng như phân tích của Thierry Henry.

Thất bại 1-2 ngay tại sân nhà trước Bayern Munich tại lượt đi tứ kết Champions League 2025/26 không chỉ đẩy Real Madrid vào thế khó mà còn phơi bày bài toán nan giải mang tên Kylian Mbappe. Dù là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng Hoàng gia, siêu sao người Pháp đang trở thành tâm điểm của những sự chỉ trích về mặt phong cách chơi bóng.

Nút thắt từ lời nhận xét của Thierry Henry

Trong vai trò bình luận viên, huyền thoại Thierry Henry đã vô tình chỉ ra điểm yếu chí tử trong cách vận hành của Mbappe hiện tại. Henry bày tỏ sự phấn khích khi chứng kiến Mbappe ghi bàn từ một pha đệm bóng cận thành sau đường dọn cỗ của Trent Alexander-Arnold. Theo cựu danh thủ, đây chính là thứ mà Real Madrid cần nhất ở Mbappe: một người chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy điều ngược lại. Trong suốt hiệp hai, dù cùng Vinicius Jr tạo ra sức ép lớn, Mbappe lại tỏ ra thiếu sắc bén một cách lạ thường. Anh đã bỏ lỡ ít nhất hai tình huống đối mặt trực diện với thủ môn đối phương, những cơ hội mà lẽ ra một tiền đạo đẳng cấp thế giới phải cụ thể hóa thành bàn thắng để thay đổi cục diện trận đấu.

Cái bẫy của vai trò sáng tạo

Vấn đề lớn nhất khiến các Madridista phiền lòng không chỉ là những cú sút hỏng, mà là xu hướng chơi bóng của Mbappe. Tại Real Madrid, tiền đạo này dường như đang quá sa đà vào việc thể hiện vai trò kiến thiết. Thay vì trực diện thâm nhập vòng cấm như thời điểm mới ra mắt, Mbappe thường xuyên lùi sâu để tham gia xây dựng lối chơi và điều tiết nhịp độ.

Hệ quả là khi Real Madrid triển khai bóng mạch lạc đến khu vực cấm địa, họ thường xuyên rơi vào tình trạng "không người dẫn dắt" ở phía trong. Việc Mbappe rời bỏ vị trí của một "sát thủ" để đổi lấy sự hiện diện ở khu vực giữa sân đã vô tình làm giảm đi tính sát thương của hàng công dưới thời huấn luyện viên Arbeloa.

Lời nhắc nhở cho trận lượt về

Sự bực bội của người hâm mộ là có cơ sở, bởi trong những trận cầu đỉnh cao tại Champions League, Real Madrid cần một cầu thủ biết kết liễu cơ hội hơn là một người chỉ mải mê dạt cánh hay lùi sâu. Lời nhắc nhở của Henry về tầm quan trọng của những bàn thắng "đệm bóng" chính là chìa khóa để Mbappe tìm lại bản ngã.

Để lật ngược thế cờ tại Allianz Arena, Mbappe cần phải làm việc nhiều hơn với những tình huống chạy chỗ không bóng và sẵn sàng có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong khu vực 16m50. Nếu không thể rũ bỏ thói quen quá mải mê với trái bóng trong chân để quay lại vai trò trung phong thực thụ, hành trình tại Champions League năm nay của Real Madrid rất có thể sẽ dừng bước sớm.