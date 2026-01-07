Kylian Mbappe lập cú đúp, tuyển Pháp vào vòng 16 đội World Cup 2026 với kỷ lục lịch sử Đánh bại Thụy Điển 3-0, Kylian Mbappe không chỉ đưa Pháp đi tiếp mà còn san bằng thành tích ghi bàn của Messi tại giải đấu năm nay và áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại.

Sáng 1/7, đội tuyển Pháp đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển. Trong một ngày mà đẳng cấp ngôi sao lên tiếng đúng lúc, Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh tại sao anh là thực thể không thể ngăn cản trong thế giới bóng đá đương đại.

Sự kiên nhẫn của nhà đương kim á quân

Trận đấu khởi đầu với một kịch bản thận trọng từ cả hai phía. Thụy Điển, với hệ thống phòng ngự tầng lớp được tổ chức chặt chẽ, đã gây không ít khó khăn cho các mũi tấn công của Pháp. Alexander Isak là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú dứt điểm trúng đích, buộc hàng thủ "Les Bleus" phải tập trung cao độ.

Tuy nhiên, sự bế tắc chỉ là lớp vỏ bọc cho một cơn cuồng phong sắp nổi lên. Kylian Mbappe với tốc độ xé gió và khả năng bứt phá ở hành lang cánh đã liên tục đặt hàng thủ Thụy Điển vào tình trạng báo động đỏ. Dù bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị trước đó, đẳng cấp của siêu sao đang khoác áo Real Madrid vẫn không phải chờ đợi quá lâu.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc đầy tinh tế, Mbappe xuất hiện đúng lúc và tung cú dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho trận đấu.

Sự thống trị tuyệt đối và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Bước sang hiệp hai, Pháp hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sự xuất sắc của Michael Olise trong vai trò kiến thiết đã giúp lối chơi của đội bóng áo lam trở nên thanh thoát và biến ảo hơn. Phút 55, chính Olise đã có đường chuyền dọn cỗ để Bradley Barcola nhân đôi cách biệt, đập tan mọi hy vọng lội ngược dòng của Thụy Điển.

Đỉnh cao của trận đấu đến ở phút 74. Nhận bóng từ đường chuyền của Olise, Mbappe thực hiện pha cứa lòng đẳng cấp, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-0. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn đưa tiền đạo sinh năm 1998 đi vào ngôi đền của những huyền thoại.

Thông số kỷ lục Giá trị Tổng số bàn thắng của Mbappe tại World Cup 18 bàn Vị trí trong danh sách ghi bàn mọi thời đại Thứ 2 (kém Messi 1 bàn) Số bàn thắng tại World Cup 2026 6 bàn (bằng Messi) Kỷ lục tập thể của tuyển Pháp 5 trận liên tiếp ghi ít nhất 3 bàn

Với 18 pha lập công, Mbappe đã chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup. Hiện tại, anh chỉ còn kém kỷ lục của Lionel Messi đúng 1 bàn thắng. Đồng thời, tuyển Pháp cũng xác lập cột mốc lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ghi ít nhất ba bàn trong 5 trận đấu liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Chiến thắng này không chỉ giúp Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới các đối thủ. Sự kết hợp giữa những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm và các tài năng trẻ như Barcola hay Olise đang tạo nên một tập thể Pháp cân bằng và đầy sức mạnh.

Trong khi Thụy Điển phải nói lời chia tay giải đấu trong nuối tiếc, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang lừng lững tiến bước trên hành trình bảo vệ vị thế của mình. World Cup luôn là nơi những khoảnh khắc cá nhân định đoạt số phận trận đấu, và với Mbappe trong đội hình, người Pháp có quyền tin vào một kết quả mỹ mãn tại giải đấu năm nay.