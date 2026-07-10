Kylian Mbappe lập kỷ lục 20 bàn thắng đưa Pháp vào bán kết World Cup 2026 sau trận thắng Morocco Với pha lập công vào lưới Morocco, Kylian Mbappe chính thức chạm mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup, giúp tuyển Pháp tiến gần hơn tới việc bảo vệ vị thế hàng đầu thế giới.

Chiến thắng 2-0 trước Morocco tại vòng tứ kết World Cup 2026 một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Kylian Mbappe trong đội hình "Les Bleus". Siêu sao 27 tuổi không chỉ là linh hồn trong lối chơi mà còn là người trực tiếp định đoạt số phận trận đấu, giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps ghi tên vào vòng bán kết một cách thuyết phục.

Mbappe bùng nổ tại đấu trường World Cup. Ảnh: Getty Images.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'Quý ông World Cup'

Pha lập công vào lưới thủ thành Bono đã đưa Kylian Mbappe đi vào lịch sử với cột mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Thống kê này trở nên đáng kinh ngạc hơn khi đặt cạnh những huyền thoại vĩ đại nhất. Tiền đạo người Pháp đạt được con số này khi tham dự ít hơn Lionel Messi tới 3 kỳ World Cup và thi đấu ít hơn 10 trận.

Hiện tại, Mbappe đã sở hữu 8 pha lập công tại giải đấu năm nay, chỉ còn kém tổng thành tích của siêu sao người Argentina đúng 1 bàn (21 bàn). Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tính hiệu quả trong các trận cầu sinh tử: hơn một nửa số bàn thắng của Mbappe tại World Cup đến từ vòng loại trực tiếp. Chỉ riêng thông số này đã đủ giúp anh đứng chung hàng ngũ với 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu và tràn đầy cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai danh hiệu Chiếc giày Vàng liên tiếp.

Bản lĩnh vượt qua khoảnh khắc sai lầm

Dù có một trận đấu chói sáng, Mbappe cũng đã trải qua giây phút đáng quên khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m trong hiệp một. Quả phạt đền do chính anh mang về nhưng lại được thực hiện có phần thiếu quyết đoán, tạo điều kiện cho Bono cản phá. Tuy nhiên, thay vì suy sụp, số 10 của tuyển Pháp đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

Khoảnh khắc tỏa sáng sau đó đã xóa nhòa tất cả. Nhận bóng ở rìa vòng cấm, Mbappe thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng lượn vào góc lưới, phá vỡ hệ thống phòng ngự kiên cố của Morocco. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo dọn cỗ cho Ousmane Dembele nâng tỷ số lên 2-0. Pha chạy chỗ thông minh của Mbappe trước đó đã thu hút toàn bộ hàng thủ đối phương, tạo ra khoảng trống mênh mông để đồng đội dứt điểm.

Ai có thể cản bước Mbappe và ĐT Pháp? Ảnh: Getty Images.

Hệ sinh thái tấn công đa dạng của tuyển Pháp

Sức mạnh của nhà đương kim á quân không chỉ gói gọn trong cá nhân Mbappe. Sự hiện diện của đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele cùng những tài năng trẻ như Michael Olise hay Desire Doue đã tạo nên một hệ sinh thái tấn công biến ảo. Trọng lực của Mbappe trên sân lớn đến mức chỉ cần một tình huống di chuyển không bóng, anh đã có thể lôi kéo hệ thống phòng ngự đối phương, mở ra cơ hội cho các vệ tinh xung quanh.

Ngược lại, Morocco đã hoàn toàn thất bại với lối chơi thực dụng. Ý đồ kéo dài trận đấu sang hiệp phụ và loạt sút luân lưu đã sụp đổ trước áp lực liên tục từ phía Pháp. Đội bóng Bắc Phi tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công và không thể gây ra khó khăn cho hàng thủ "Les Bleus" như cách các đối thủ trước đó từng làm.

Vượt qua Morocco, thử thách phía trước của thầy trò HLV Deschamps sẽ là những đối thủ tầm cỡ như Tây Ban Nha, Argentina hoặc Anh. Tuy nhiên, với một Mbappe đang ở độ chín của sự nghiệp và một tập thể đồng đều, việc ngăn cản tuyển Pháp bảo vệ ngai vàng đang trở thành bài toán khó nhất tại World Cup 2026.