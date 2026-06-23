Kylian Mbappe lập kỷ lục lịch sử: Cột mốc 100 trận vĩ đại nhất bóng đá Pháp Ở tuổi 27, Kylian Mbappe chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử tuyển Pháp cán mốc 100 trận, xô đổ kỷ lục của huyền thoại Lilian Thuram và khẳng định vị thế biểu tượng đương đại.

Rạng sáng ngày 23/6, khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu giữa Pháp và Iraq tại bảng I, Kylian Mbappe không chỉ đơn thuần bước vào một cuộc đối đầu tại vòng bảng. Ngôi sao mang áo số 10 đã chính thức đặt chân vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Pháp với tư cách là cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Kylian Mbappe thiết lập kỷ lục mới ở tuyển Pháp.

Xô đổ kỷ lục của Lilian Thuram

Thành tựu của Mbappe trở nên ấn tượng hơn khi nhìn vào những con số thống kê khô khan nhưng đầy sức nặng. Ở tuổi 27 và 184 ngày, tiền đạo này đã trở thành cầu thủ đầu tiên của "Les Bleus" cán mốc 100 trận trước khi bước sang tuổi 30. Kỷ lục này trước đó thuộc về trung vệ huyền thoại Lilian Thuram, người đạt cột mốc tương tự vào tháng 7/2000 khi đã 28 tuổi và 330 ngày.

Việc rút ngắn khoảng cách hơn một năm so với một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử cho thấy sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng xuyên suốt của Mbappe kể từ khi ra mắt đội tuyển. Từ một tài năng trẻ vụt sáng tại World Cup 2018 đến thủ quân của đội hình hiện tại, Mbappe đã duy trì một hiệu suất ra sân đáng kinh ngạc, bất chấp những áp lực và kỳ vọng khổng lồ.

Tín hiệu từ lịch sử và "Câu lạc bộ 100"

Lịch sử bóng đá Pháp chỉ ra rằng, những trận cầu kỷ niệm cột mốc 100 trận thường đi kèm với những kết quả mỹ mãn. Thống kê cho thấy đội tuyển Pháp đã toàn thắng trong cả 9 lần các danh thủ của họ đạt đến con số này. Những cái tên lẫy lừng như Zinedine Zidane, Thierry Henry, Hugo Lloris hay gần nhất là Olivier Giroud đều ca khúc khải hoàn trong ngày trọng đại của mình.

Sự gia nhập của Mbappe vào "câu lạc bộ 100" không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Với phong độ đang lên cao, đặc biệt là sau cú đúp vào lưới Senegal giúp anh vượt qua kỷ lục ghi bàn của Pele tại đấu trường World Cup, Mbappe đang cho thấy mình là nhân tố không thể thay thế trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Sức mạnh tập thể phía sau những cá nhân

Dù Mbappe là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng sức mạnh của tuyển Pháp hiện tại nằm ở sự hài hòa giữa các ngôi sao. Trong chiến thắng trước Senegal trước đó, dù Mbappe tỏa sáng rực rỡ, danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận lại thuộc về Michael Olise. điều này cho thấy hệ thống chiến thuật của HLV trưởng đang vận hành trơn tru, nơi các cá nhân có thể thay nhau tỏa sáng.

Trận đấu với Iraq không chỉ là sân khấu để tôn vinh Mbappe, mà còn là cơ hội để "Les Bleus" khẳng định sức mạnh chiều sâu của mình. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến thuật, ngôi sao và cả những khoảnh khắc bùng nổ, Mbappe chính là hiện thân của tất cả những yếu tố đó, đưa bóng đá Pháp bước vào một kỷ nguyên mới của những kỷ lục.