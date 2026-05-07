Kylian Mbappe sút tung lưới Paraguay đưa Pháp vào tứ kết World Cup 2026 Trong cái nóng thiêu đốt tại Lincoln Financial, bản lĩnh của Kylian Mbappe và sự đột biến từ Desire Doue đã giúp Pháp vượt qua Paraguay 1-0 để tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Rạng sáng 5/7 (giờ Hà Nội), đội tuyển Pháp đã ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Paraguay. Trong một ngày mà cái nóng tại Lincoln Financial lên tới gần 40 độ C, Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh tại sao anh được gọi là "Mr. World Cup" bằng pha lập công định đoạt trận đấu.

Sự bế tắc dưới cái nóng 38 độ C

Nhiệt độ tại sân Lincoln Financial dao động từ 36-38 độ C đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ luân chuyển bóng của cả hai đội. Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, nhà đương kim vô địch thế giới 2018 kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên đến 80%. Tuy nhiên, sự áp đảo về mặt con số không đồng nghĩa với hiệu quả tấn công.

Các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps chơi bóng thiếu đột biến và không dám đẩy cao tốc độ trước hàng thủ lùi sâu, kỷ luật của đại diện Nam Mỹ. Trong hơn 30 phút đầu, Pháp chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm và tất cả đều đi không trúng đích. Ngay cả Kylian Mbappe, niềm hy vọng số một trên hàng công, cũng trải qua hiệp một nhạt nhòa khi không có nổi một cú sút và thường xuyên rơi vào những tình huống tranh chấp căng thẳng với Andres Cubas.

Tuyển Pháp chưa thể tạo khác biệt trước Paraguay trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Sau giờ nghỉ, Pháp bắt đầu gia tăng áp lực. Phút 55, Manu Kone thử vận may bằng một cú sút xa đầy uy lực, đánh dấu pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của "Les Bleus", nhưng thủ thành Orlando Gill đã chơi tập trung để cứu thua cho Paraguay. Nhận thấy sự bế tắc, ban huấn luyện tuyển Pháp đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự quan trọng: Desire Doue vào sân thay cho Bradley Barcola.

Chính sự xuất hiện của Doue đã tạo nên đột biến. Phút 67, cầu thủ này thực hiện pha đi bóng kỹ thuật lắt léo trong vùng cấm, buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Kylian Mbappe không bỏ lỡ cơ hội khi tung cú đá lạnh lùng vào góc xa bên phải, đánh lừa hoàn toàn thủ môn Orlando Gill để mở tỷ số trận đấu.

Mbappe khai thông thế bế tắc từ chấm 11 m, mang về lợi thế quyết định cho đội nhà.

Kỷ lục gọi tên "Mr. World Cup"

Bàn thắng này không chỉ đưa Pháp vào tứ kết mà còn giúp cá nhân Mbappe thiết lập những cột mốc ấn tượng. Đây là pha lập công thứ 7 của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid tại World Cup 2026, cân bằng thành tích với Lionel Messi. Đáng kinh ngạc hơn, Mbappe đã sở hữu tổng cộng 19 bàn thắng sau 19 lần ra sân tại các kỳ World Cup, một hiệu suất khủng khiếp củng cố vị thế huyền thoại của anh tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trong những phút cuối trận, Mbappe suýt chút nữa đã có thể lập cú đúp nếu thủ môn Gill không chơi xuất sắc trong các tình huống đối mặt ở phút 88 và 90+6. Dù Paraguay đã nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp Pháp bảo toàn thành công chiến thắng tối thiểu.

Thống kê trận đấu Pháp vs Paraguay

Chỉ số Pháp Paraguay Tỷ số 1 0 Kiểm soát bóng 76% 24% Sút trúng đích 5 1 Bàn thắng Mbappe (67' - Pen) -

Vượt qua thử thách Paraguay, đội tuyển Pháp sẽ tiến vào tứ kết để đối đầu với Morocco – đội bóng vừa tạo nên những bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay. Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính về mặt chiến thuật, diễn ra vào lúc 3h rạng sáng ngày 10/7 (giờ Hà Nội).