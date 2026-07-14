Kylian Mbappe và cuộc viễn chinh chinh phục đỉnh cao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp Với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc tại World Cup 2026, Kylian Mbappe đang đứng trước cơ hội độc tôn để vượt qua các tượng đài Zidane và Platini trong ngôi đền huyền thoại.

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, một câu hỏi mang tính thời đại lại được đặt ra: Liệu Kylian Mbappe đã đủ tầm để được công nhận là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp? Đây không đơn thuần là cuộc tranh luận về những con số khô khan, mà là sự giao thoa giữa nét lãng mạn cổ điển của thế kỷ trước và sự hiệu quả đến tàn nhẫn của bóng đá hiện đại.

Mbappe đã là huyền thoại của bóng đá Pháp. Ảnh: Getty Images.

Cái bóng khổng lồ từ những bậc tiền bối

Để đánh giá vị thế của Kylian Mbappe, chúng ta buộc phải nhìn lại những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe mà các thế hệ đi trước đã thiết lập. Trong quá khứ, bóng đá Pháp từng là thánh đường của những thiên tài kiệt xuất như Michel Platini và Zinedine Zidane.

Michel Platini, với kỷ lục 3 Quả bóng Vàng liên tiếp, từng là biểu tượng của sự thống trị tuyệt đối. Trong khi đó, Zinedine Zidane không chỉ là một cầu thủ; ông là một nghệ sĩ sân cỏ thực thụ. Zidane đã định hình lối chơi duy mỹ, mang về chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên cho nước Pháp vào năm 1998 bằng những khoảnh khắc xuất thần. Sự tài hoa của "Zizou" lớn đến mức nếu quy đổi giá trị của ông sang thị trường chuyển nhượng bão giá ngày nay, đó chắc chắn sẽ là một con số không tưởng.

Bên cạnh đó, những di sản đồ sộ của Thierry Henry hay Lilian Thuram cũng là những cột mốc sừng sững mà bất kỳ hậu bối nào cũng phải dè chừng khi muốn chạm tay vào danh hiệu "vĩ đại nhất".

Kylian Mbappe: Sự hiệu quả tuyệt đối của kỷ nguyên mới

Trái ngược với sự hoa mỹ của các tiền bối, Mbappe đang tự viết nên chương sử riêng bằng một thứ vũ khí đáng sợ: sự hiệu quả tối đa. Ở tuổi 27, tiền đạo này đã sở hữu bảng thành tích mà bất kỳ huyền thoại nào cũng phải mơ ước. Đáng chú ý nhất là hiệu suất khủng khiếp tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Với 20 bàn thắng sau 20 trận đấu tại các kỳ World Cup, Mbappe đang phả hơi nóng vào kỷ lục ghi bàn lịch sử của Miroslav Klose. Khác với Lionel Messi đang ở chương cuối của sự nghiệp quốc tế, Mbappe vẫn còn quỹ thời gian dồi dào để tham dự thêm ít nhất một đến hai kỳ World Cup nữa. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, hiệu suất 64 bàn thắng và 36 đường kiến tạo sau 104 trận đấu là minh chứng rõ nét cho thấy anh không chỉ là một tay săn bàn, mà còn là hạt nhân vận hành lối chơi của Les Bleus.

Mbappe có thể giúp Pháp vô địch World Cup 2026? Ảnh: Getty Images.

World Cup 2026: Lời khẳng định đanh thép

Tất nhiên, hành trình vươn tới sự vĩ đại của Mbappe không thiếu những hoài nghi. Giai đoạn thi đấu tại Real Madrid cho thấy anh đôi khi phải nhận chỉ trích vì lối chơi thực dụng, ít tham gia vào khâu xây dựng bóng hay hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, kết quả và danh hiệu luôn là thước đo tối thượng. Khi một cầu thủ liên tục tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất, những khuyết điểm nhỏ nhặt dần trở nên thứ yếu.

World Cup 2026 chính là bệ phóng quyết định cho vị thế lịch sử của Mbappe. Đội tuyển Pháp hiện vẫn là ứng cử viên hàng đầu nhờ đội hình đồng đều và có chiều sâu. Nếu có thể dẫn dắt tuyển Pháp nâng cao chiếc cúp vàng một lần nữa trên đất Mỹ, Mbappe sẽ sở hữu hai chức vô địch World Cup cùng hàng loạt kỷ lục cá nhân vô tiền khoáng hậu khi chưa đầy 30 tuổi.

Nhìn chung, dù hiện tại nhiều người vẫn ưu ái xếp Mbappe đứng sau Platini và Zidane trong "đền thờ huyền thoại", nhưng khoảng cách đó đang được thu hẹp với tốc độ chóng mặt. Chức vô địch World Cup 2026, nếu thành hiện thực, sẽ là lời khẳng định cuối cùng để đưa Mbappe bước lên nấc thang cao nhất của sự vĩ đại trong lịch sử bóng đá Pháp.