Kylian Mbappe và hành trình xoay chuyển nghịch cảnh tại World Cup 2026 Giữa áp lực từ làn sóng tẩy chay và những hoài nghi về năng lực lãnh đạo, thủ quân Kylian Mbappe bước vào World Cup 2026 với sứ mệnh khẳng định lại vị thế siêu sao số một thế giới.

Chỉ còn một thời gian ngắn trước khi trái bóng World Cup 2026 chính thức lăn, Kylian Mbappe đang đứng giữa tâm điểm của những luồng dư luận trái chiều. Ở tuổi 27, độ chín nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ, thủ quân đội tuyển Pháp không còn được bao bọc trong sự nuông chiều như kỳ tích năm 2018. Thay vào đó, anh phải đối mặt với thử thách cực đại: biến những làn sóng chỉ trích thành sự tán dương bằng bản lĩnh của một đầu tàu thực thụ.

Kylian Mbappe là đầu tàu trên hàng công tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Vị thế lung lay của một biểu tượng

Chưa bao giờ vị thế của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid lại trở nên mong manh như hiện tại. Mặc dù đã để lại dấu giày trong 90 bàn thắng sau hai mùa giải thi đấu tại Tây Ban Nha, Mbappe vẫn không tránh khỏi những định kiến về lối chơi ích kỷ và hiệu quả đóng góp cho tập thể. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là chiến dịch trực tuyến đòi loại bỏ Mbappe khỏi đội hình với hàng triệu chữ ký, sau khi Real Madrid trải qua hai năm trắng tay liên tiếp.

Tại quê nhà, phong độ của anh trong màu áo "Les Bleus" cũng không mấy khả quan với chuỗi 3 trận tịt ngòi liên tiếp. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng dẫn dắt một đội hình trẻ trung đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, khi những công thần kỳ cựu đã lần lượt chia tay đội tuyển.

Bản lĩnh của cầu thủ của những khoảnh khắc lớn

Tuy nhiên, lịch sử World Cup cho thấy việc gạch tên Mbappe khỏi danh sách những ngôi sao đáng xem nhất luôn là một sai lầm. Anh chính là chủ nhân của cú hat-trick trong trận chung kết kịch tính nhất lịch sử tại Qatar 2022 và hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup với 4 pha lập công. Đối với Mbappe, áp lực dường như không phải rào cản mà là chất xúc tác để bản năng sát thủ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sứ mệnh thủ lĩnh và sự trưởng thành

Để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, Mbappe cần chứng minh tấm băng thủ quân trên tay không chỉ là biểu tượng quyền lực mà còn là biểu trưng của sự hy sinh. Trong bối cảnh đội tuyển Pháp đang định hình lại lối chơi, sự trưởng thành về mặt tâm lý của tiền đạo sinh năm 1998 được đánh giá quan trọng hơn bất kỳ bàn thắng cá nhân nào.

Kylian Mbappe phải lấy lại vị thế tại World Cup 2026.

World Cup 2026 không chỉ là cơ hội để Mbappe chinh phục chiếc cúp vàng thứ ba cho nước Pháp mà còn là sân khấu để anh khẳng định vị thế huyền thoại đương đại. Trận mở màn gặp Senegal sẽ là phép thử đầu tiên để Mbappe chứng minh anh có thể dẫn dắt các đàn em vượt qua bão táp dư luận.

Trong bóng đá, ranh giới giữa "tội đồ" và "anh hùng" thường rất mong manh. Với khao khát cháy bỏng và đẳng cấp đã được thừa nhận, giới chuyên môn kỳ vọng Mbappe sẽ biến những tiếng la ó thành bệ phóng để một lần nữa chạm tay vào vinh quang lịch sử.