Kylian Mbappe và tháng sinh tử định đoạt vị thế tại Real Madrid Sau khi bình phục chấn thương, Kylian Mbappe đối mặt lịch thi đấu khốc liệt nhằm giúp Real Madrid cạnh tranh ngôi vương tại La Liga và tứ kết Champions League.

Kylian Mbappe đang đứng trước ngưỡng cửa của một tháng thi đấu mang tính chất sống còn đối với sự nghiệp tại Real Madrid, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Mallorca. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, siêu sao người Pháp cuối cùng đã tìm thấy cơ hội vàng để chinh phục những danh hiệu cao quý nhất, những cột mốc thực sự có thể định nghĩa vị thế của anh tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Kylain Mbappe vẫn luôn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Real Madrid.

Cơn khát danh hiệu lớn tại Bernabeu

Sau những hoài nghi và khó khăn kể từ khi cập bến Bernabeu, giờ là lúc Mbappe phải chứng minh bản thân xứng đáng với sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ sưu tập danh hiệu của tiền đạo này tại Real Madrid mới chỉ vỏn vẹn một Siêu cúp châu Âu và một Cúp liên lục địa. Tuy nhiên, trong tủ kính trưng bày cá nhân của anh vẫn chưa xuất hiện những danh hiệu quan trọng nhất là La Liga và đặc biệt là Champions League.

Việc lỡ hẹn với Siêu cúp Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup vào mùa hè năm ngoái là một nốt trầm đáng tiếc. Đây rõ ràng là một bảng thành tích quá khiêm tốn đối với một cầu thủ đã quyết tâm rời Paris Saint-Germain để chọn Real Madrid với mục tiêu duy nhất: chiến thắng tất cả và tiếp bước những huyền thoại vĩ đại như Cristiano Ronaldo.

Hệ thống chiến thuật của Alvaro Arbeloa

Sự xuất hiện của Mbappe tại Madrid diễn ra trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi Real Madrid vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự liên tục và vững chắc như thời hoàng kim. Dẫu vậy, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa, "Kền kền trắng" đã tự đưa mình vào một vị trí có thể cạnh tranh sòng phẳng trên mọi đấu trường.

Dù không được đánh giá là ứng viên số một trong bối cảnh đang kém Barcelona bốn điểm tại La Liga, nhưng Real Madrid vẫn đang tràn trề hy vọng tại tứ kết Champions League. Kịch bản về một mùa giải rực rỡ vẫn đang nằm trong tầm tay của thầy trò Arbeloa nếu họ duy trì được sự tập trung tối đa.

Phong độ ghi bàn của Mbappe.

Sự trở lại của "sát thủ" 38 bàn thắng

Để hiện thực hóa giấc mơ vô địch, Real Madrid cần phiên bản tốt nhất của Kylian Mbappe. Tin vui nhất đối với các cổ động viên chính là việc tiền đạo người Pháp đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát với thể trạng lý tưởng nhất. Trước khi gặp chấn thương, Mbappe đã có khởi đầu bùng nổ với 38 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này.

Chấn thương đã khiến sự thăng tiến của anh bị chững lại đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất. Giờ đây, khi đôi chân đã thanh thoát trở lại, Mbappe cần tái lập sự nguy hiểm vốn có để tạo nên sự khác biệt trong những đêm đại chiến đỉnh cao tại châu Âu. Sự hiện diện của anh không chỉ là bài toán ghi bàn mà còn là áp lực tâm lý cực lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

Lịch thi đấu khốc liệt và thử thách Bayern Munich

Tập thể Real Madrid đang thể hiện những tín hiệu vô cùng tích cực đúng vào lúc then chốt. Alvaro Arbeloa đã thành công trong việc xây dựng một đội hình gắn kết, nơi Vinicius Junior hay Federico Valverde đã tìm lại phong độ đỉnh cao. Sự trở lại của những quân bài quan trọng như Jude Bellingham hay Eder Militao cũng tiếp thêm sức mạnh đáng kể.

Thử thách đầu tiên trong tháng "không sai lầm" này chính là cuộc tiếp đón Mallorca, một trận đấu bản lề để duy trì áp lực lên Barcelona trước khi bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League với Bayern Munich. Phía trước Mbappe là một lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt với mật độ dày đặc, đỉnh điểm là trận El Clasico tại Camp Nou vào ngày 11 tháng 5 tới.

Đây sẽ là khoảng thời gian để thế giới kiểm chứng liệu Kylian Mbappe và Real Madrid có thực sự đủ bản lĩnh để thâu tóm mọi danh hiệu hay không. Mọi sai sót nhỏ nhất lúc này đều sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một tham vọng lớn lao mà Mbappe đã ấp ủ từ ngày đầu tiên khoác lên mình màu áo trắng hoàng gia.